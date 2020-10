Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajtóhírek szerint a brazil önkéntes placebót kapott, nem pedig az oltóanyagot. Fertőzött volt, két kórházban is dolgozott, mielőtt elhunyt.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a brazil önkéntes placebót kapott, nem pedig az oltóanyagot. Fertőzött volt, két kórházban is...","id":"20201022_koronavirus_vakcina_oxfordi_egyetem_astrazeneca_klinikai_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bb2f914-70b8-473d-8d88-1f8e22dc97a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343c0a0d-3a4e-476f-988d-6ec1c5e0b900","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_koronavirus_vakcina_oxfordi_egyetem_astrazeneca_klinikai_teszt","timestamp":"2020. október. 22. 07:20","title":"Meghalt egy 28 éves orvos, aki részt vett az egyik koronavírus-vakcina klinikai tesztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Ahogy a jogállamunkat nem lehetett tisztán jogállami úton és módszerekkel felszámolni, azt helyreállítani sem lehet tisztán jogállami úton és módszerekkel, írja Elek István, de ennek okát nem abban látja, mint legutóbbi megszólalásaiban Fleck Zoltán jogszociológus. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja.","shortLead":"Ahogy a jogállamunkat nem lehetett tisztán jogállami úton és módszerekkel felszámolni, azt helyreállítani sem lehet...","id":"20201022_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_1_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e9304e-9151-4232-b20d-e7aa22ffb0eb","keywords":null,"link":"/360/20201022_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_1_resz","timestamp":"2020. október. 22. 16:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Találtak egy új emberi szervet holland tudósok, az SZFE honlapja leállt. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2841e53a-696f-45d3-90df-c23888165325","keywords":null,"link":"/360/20201022_Radar360_Csehorszagban_egyre_rosszabb_a_helyzet_de_Franciaorszagban_se_jobb","timestamp":"2020. október. 22. 08:04","title":"Radar360: Csehországban egyre rosszabb a helyzet, de Franciaországban se jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még a parlamentbe sem jutott be.","shortLead":"Az idegengyűlölő párt korábban a törvényhozás harmadik legerősebb ereje volt, a legutóbbi választásokon viszont még...","id":"20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4a02f5-833e-4445-ba86-17463f0660a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a38c4eaa-58d6-4915-9483-731f769c0c3c","keywords":null,"link":"/vilag/20201022_Arany_Hajnal_letartoztatas_Gorogorszag","timestamp":"2020. október. 22. 15:24","title":"Elrendelték a neonáci Arany Hajnal elítélt tagjainak letartóztatását Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már az elektromos változat is sem maradhatott el. ","shortLead":"Az magyar piacon is legjobban fejlődő szegmensben újult meg százszázalékosan az Opel szabadidő-autója. És már...","id":"20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcad78d8-04ff-4489-8cb2-3538f6a6743a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7187615f-07bb-46ea-b381-398c1a16fd28","keywords":null,"link":"/cegauto/20201021_Itthon_is_bemutatkozott_az_Opel_Mokka__elektromos_valtozatban_is","timestamp":"2020. október. 22. 04:20","title":"Itthon is bemutatkozott az Opel Mokka - elektromos változatban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő kereskedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Ciprus és Málta ellen az úgynevezett aranyútlevelekkel történő...","id":"20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e982d79-8db9-49cd-ba98-533ff6f02bd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Az_EU_mar_eljarast_is_indit_mert_egyes_tagallamok_penzert_arulnak_allampolgarsagot","timestamp":"2020. október. 20. 17:10","title":"Az EU már eljárást is indít amiatt, hogy egyes tagállamok pénzért árulnak állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","shortLead":"2015. október 21-én, egész pontosan 16:29-kor érkeztek meg a Vissza a jövőbe II. szereplői.



","id":"20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb328d1-64fd-4056-a14d-e4f49b9d67d2","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_Pont_ot_evvel_ezelott_erkezett_meg_Marty_es_a_Doki_a_jovobe","timestamp":"2020. október. 21. 11:22","title":"Pont öt évvel ezelőtt érkezett meg Marty és a Doki a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","shortLead":"A német sajtó szerint lehetséges, hogy az esetnek köze van az összeesküvés-elméletekhez.","id":"20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e46f6a4-f723-4f47-a731-da2e5853d07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47856a62-1204-4bfb-bea3-43c702d3d40e","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_berlin_rongalas_muzeum_sziget_mukincsek","timestamp":"2020. október. 21. 14:31","title":"Rejtélyes okból rongáltak meg műkincseket Berlin világhírű múzeumaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]