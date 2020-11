Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","shortLead":"Amennyiben minden jól megy, 2021-ben elkészülhet a népszerű SUV minden korábbinál nagyobb kivitele.","id":"20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4350a44-abfb-4c0b-9c82-0ae13f02d6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be8c9a1-fff3-42a1-a9b6-9e89b3f05219","keywords":null,"link":"/cegauto/20201120_grand_duster_7_uleses_uj_dacia_johet","timestamp":"2020. november. 20. 06:41","title":"Grand Duster: 7 üléses új Dacia jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem rászorultsági alapon történne.","shortLead":"Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója szerint a sokat vitatott adókönnyítés azért nem jó megoldás, mert nem...","id":"20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60748934-5648-43ab-8b4b-893be82e8259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35089d4-7479-4b89-9b3d-b9f092295cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20201119_sinko_otto_iparuzesi_ado_videoton_koronavirus_gazdasagi_segelyprogram_","timestamp":"2020. november. 19. 17:23","title":"Van egy nyomós érve a Videoton-vezérnek az iparűzési adó könnyítése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","shortLead":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","id":"20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6a6f65-34a8-4114-ad67-f03fcd6a1a3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","timestamp":"2020. november. 19. 06:48","title":"Katasztrofális következményei lehetnek az új vízgazdálkodási törvényjavaslatnak a WWF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64","c_author":"Hyundai","category":"brandcontent","description":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak. Feltételek, kedvezmények, pályázati lehetőségek és nem utolsó sorban számok: mindezekről Benedekffy Gábor, a Hyundai E-mobilitási projekt vezetője beszélt. ","shortLead":"Az elektromos autók számtalan előnye mellett a vállalkozások is jól járhatnak, ha ilyen cégautót választanak...","id":"20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54292b70-c294-4f67-8c5f-79817f92db64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"789686d3-3eec-4746-9571-d879b8e1d256","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201120_EVkiszamolo_ennyit_jelent_az_elektromos_auto_a_cegenek_Hyundai","timestamp":"2020. november. 20. 07:30","title":"EV-kiszámoló: ennyit jelent az elektromos autó a cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív beavatkozásra van szükség, elmosódnak az osztályok közötti határok. Az intenzív ágyakkal folytatott számháborúnak nem sok értelme van a szakemberek szerint, sőt érdemes lenne békén hagyni az ágyszámokat és inkább a szakszemélyzetre koncentrálni. Hiába lesz megfelelő számú ágy, mert ha nincs, aki ott álljon a beteg mellett, az jelentősen csökkenti majd az esélyeit a túlélésre. Helyszíni beszámolók kontra ágyszám-matematika. ","shortLead":"Egyre többször fordul elő, hogy már a megfigyelő és a belgyógyászati Covid-osztályokon is sürgős, intenzív...","id":"20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953e5880-6f86-4470-b7f9-ff9db1f515ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba1776c-21f7-4f90-93b0-ac94fc62de9d","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_koronavirus_jarvany_korhaz_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. november. 20. 11:22","title":"„Lehet nyolcmillió ágy is az országban, de ha nincs melléjük ember, akkor mindegy”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a hvg.hu-nak azt mondta: már kifelé van a fertőzésből.","shortLead":"A színész a hvg.hu-nak azt mondta: már kifelé van a fertőzésből.","id":"20201120_Eperjes_Karoly_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c366b137-087f-453e-a6dd-2d62e1b9e919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e7a2f6-949d-4c93-a7d0-8cf5fc4ac5c1","keywords":null,"link":"/kultura/20201120_Eperjes_Karoly_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2020. november. 20. 17:10","title":"Eperjes Károly is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Magánbefektetők pénzével, bevándorló családokban született tudósok érték el a német gyógyszerkutatás nagy sikerét...","id":"202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5edca6d5-1824-455b-a799-dd91ca1b9f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d7a3b6-66be-40ea-a2bc-967a72975d99","keywords":null,"link":"/360/202047__biontech__covidvakcina__gyorsitott_eljaras__feltettek_akoronat","timestamp":"2020. november. 19. 17:00","title":"Több szempontból is sajátosan német történet az ígéretes vakcinaáttörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamisági feltételekhez kössék. Varga Judit kiéheztetésről beszélt a héten, Orbán a migránskártyát húzta elő, és mindenki a magyar vétót emlegeti. De miről beszélnek és kinek van igaza? Az EUrologus rendet vág a nyilatkozatháborúban a csütörtöki EU-csúcs előtt.","shortLead":"Soha nem látott hévvel esett neki a magyar kormány az Európai Unió vezetőinek, miután kiderült: nem tudja elkerülni...","id":"20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32191fa-f31c-4bc4-ba67-28fa49fd52a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_QA_MFF_europai_unio_eu_koltsegvetes_jogallamisag","timestamp":"2020. november. 19. 06:30","title":"Elmagyarázzuk, hol tart most az Orbán–EU-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]