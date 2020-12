Sok magyar kreatív alkotó alapozza eladásait a vásárokra, és a hozzánk látogató turistákra. Ezek közül idén egyik sem adott. Annál nagyobb és erőteljesebb mozgalom indult el azonban a hazai divattervezők és kézművesek, vagy akár csak hobbialkotók támogatására. Jobb híján a legtöbbeknek most marad az online tér, ami azonban új kapukat is megnyit az alkotók előtt.

A karácsony idén sem marad el, legfeljebb kicsit más lesz, mint ahogy vártuk és ahogy megszoktuk. Kompromisszumokat kell majd kötnünk, talán áldozatokat is kell majd hoznunk, de végül is ez a szeretet ünnepe, és mint ilyen, erős kötelék közöttünk. Sok mindent kibír. Tartson velünk a ráhangolódásban!

„Közösségi összefogásként, presztízsként és jótettként tekintenek már a vásárlók a hazai termékek vásárlására” – mondja Alberti Petra Bianka, az InStyle magazin főszerkesztője, ennek a lapnak a kezdeményezése volt tavasszal a #vegyélhazait, az a zárt Facebook-csoport, amely azzal a céllal indítottak, hogy a hazai kreatív alkotók gyűjtőhelyeként szolgáljon. Az érdeklődés azonban minden várakozásukat felülmúlta, már majdnem 400 ezer tagjuk van.

Ezt látva nyáron elindították a vegyelhazait.hu weboldalt, amelynek 17 ezer regisztrált felhasználója van, több ezer eladóval és 3200 termékkel. A főszerkesztő szerint a közösség robbanásszerű növekedése és sikere jól mutatja, hogy amellett, hogy rengeteg tehetséges alkotó tevékenykedik itthon, számtalan lelkes, a magyar termékekre nyitott vásárló is érdeklődve figyeli őket. A csoportban pedig a kreatív szcénában már ismertebb nevek mellett láthatók azok is, akik hobbiból alkotnak és akik különben csak a közvetlenebb környezetüket érnék el a termékeikkel.

© Screenshot

Arra a kérdésünkre, hogy az érdeklődés vásárlást is generál-e, határozott igen a válasza. „Több sikersztori érkezik hozzánk, például egy nap alatt több ezer lájkot, új követőt és megrendelést bezsebelő márkákról, a nagy érdeklődéstől lefagyott webshopforgalmakról. Sőt van, akit még külföldön élő magyarok is megkerestek azzal, hogy a terméküket bemutatnák a nemzetközi piacokon. Naponta kapunk köszönőüzeneteket, amikben a kisvállalkozók boldogan számolnak be stabil és megerősödött vásárlókörükről, és a folyamatosan biztosított megrendelésekről a csoporton keresztül” – mondja. A legnépszerűbbek egyébként – már csak az online karácsonyi vásáruk apropóján is – a lakberendezési tárgyak, a divattermékek, kiegészítők és a hazai készítésű ételek-italok.

Úgy látja, két titka van annak, hogy egy alkotó egy nap alatt többezer lájkot is begyűjtsön: ez az egyedi termék és az egyedi sztori. Amellett, hogy szépen legyen bemutatva egy termék, az is fontos, ki az alkotó és mi a története.

Adventi vásár – online?

Az idei karácsony semmiképpen nem lesz ugyanolyan, mint a többi: bár egyesek a hátuk közepére kívánják a Vörösmarty téri karácsonyi vásárt, sokan imádják a fabódék közötti nyüzsgést, ezek a vásárok minden évben több százezer látogatót vonzanak és több ezer hazai kézműves mutatkozik be rajtuk. 2020-ban azonban üres lesz a Vörösmarty tér és online rendezik meg.

A Vörösmarty téri vásárhoz hasonlóan elmarad a WAMP is, amely a hazai dizájnerek és a termékeik iránt érdeklődők találkozási pontja. A WAMP design vásárok közül a karácsonyiak a legnépszerűbbek, ilyenkor 250–300 alkotó állít ki, a kiállítóik nagy része ebben az időszakban tesz szert az éves bevételeinek nagy részére. „A WAMP nemcsak a közvetlen értékesítésben segíti a kiállítókat, hanem a marketing értéke is jelentős, valamint a vásárok során szerzett személyes élmények olyan kötődéseket alakítanak ki a vásárlókban, hogy további vásárlásokat is generál a jövőben, akár hosszú távú márkahűséget kialakítva” – mondja Gámán Zsuzsa, a vásár egyik főszervezője.

Kerékpáralkatrészekből készült lámpák és faliórák a WAMP design vásáron a Millenárison 2017. november 19-én © MTI / Máthé Zoltán

A tavalyi év egyébként újra felfelé ívelő tendenciát mutatott a korábbi évekhez képest, ezért nagyon bizakodóak voltak idén. „Mindenki nagyon készült, hogy talán a biztonságos intézkedések betartásával meg tudjuk tartani az adventi vásárokat, ezek figyelembevételével kezdtük el a szervezést. A kiállítók sokáig még reménykedtek, hogy talán egyet még lehet tartani, de ahogy előre sejthető volt, a helyzet mostanra lett a legrosszabb, így mindannyiunk biztonsága érdekében ez most a legjobb döntés” – mondja Gámán Zsuzsa.

A 2006-ban alapított „vasárnapi művészpiac” az évek során a mozgalomjellegből komoly márkává nőtte ki magát: a havi egy budapesti és az adventi időszakban minden vasárnapi WAMP mellett több vidéki városban, eseményen és Bécsben is bemutatják a magyar alkotókat. Sokak számára az itt található alkotások, termékek jelentik a „plázák és a tömegtermelés alternatíváját.” „Szerencsére mára kialakult egy szélesebb réteg, akik odafigyelnek arra, hogy csak hazai termékeket vásároljanak. A minőségi dizájntermékek esetében inkább az a probléma, hogy mivel rendkívül fontos a személyes kapcsolat a vásárló és tervező között, a termékek kipróbálása és megtapintása, éppen a lényeg vész el az online értékesítés során. De persze ha nincsen más lehetőség, remek felület, hogy vásárlásunkkal támogathassuk a hazai alkotókat” – javasolja Gámán Zsuzsa. Tavasszal beindították a Designerwebshopot, ahol magyar tervezők kisszériás, vagy sok esetben teljesen egyedi tárgyai, ruhái, ékszerei és dekorációs termékei közül válogathatnak az érdeklődők, a közösségi média oldalaikon pedig igyekeznek folyamatosan biztosítani a tervezők számára a bemutatkozás lehetőségét, hogy további megrendeléseket szerezhessenek.

Kilenc éve indult az Ajándék Terminál, azzal a céllal, hogy közelebb hozza a hazai alkotókat és a vásárlókat. Idén hagyományos formában is kínálhatják a termékeket: december 24-ig az Allee Bevásárlóközpont 2. emeleti üzlethelyiségében találhatók meg a hazai kreatívok válogatott termékei. Tavaly 120 tervező 450 terméke volt náluk megtalálható. „Visszatekintve elmondható, hogy nőtt az érdeklődés a magyar tervezők és design kisvállalkozások termékei iránt, különösen, ha ajándékvásárlásról van szó” – mondja Erdélyi Szabolcs, az Ajándék Terminált szervező Hybridart Management ügyvezető igazgatója.

© Sin Olivér

Ő is arról számol be, hogy a világjárvány ráerősített a hazai vállalkozásokat támogató trendekre: „A gazdasági világválság kapcsán megjelent egy hangsúlyos érzékenyítés a helyi kisvállalkozások, alkotók felkarolására. Idén, talán jobban, mint eddig, mi is arra biztatnánk mindenkit, hogy vásároljon hazait, hiszen tényleg sok ember megélhetése függ most ettől” – mondja. Az idei Ajándék Terminálon pedig azoknak a magyar design termékeknek szentelnek kiemelt figyelmet, amik fókuszában a fenntarthatóság, a hulladékcsökkentésre való törekvés, a zöld életmód népszerűsítése áll: a Recycled Design pályázat keretén belül hazai fiatal, pályakezdő alkotóknak nyújtanak lehetőséget arra, hogy minél szélesebb körben megismerjék (és megvegyék) a munkáikat.

Elmaradó turisták, online workshopok

Előfordul, hogy több hazai alkotó fog össze és nyit közösen egy üzletet, amelyek sokszor közösségi térként és stúdióként is funkcionálnak. Ilyen, kifejezetten csak fenntartható termékeket kínáló üzlet a Prezent: „A hazai alkotók iránt nőtt az érdeklődés, de sajnos eközben maga a vásárlóközönség is nehéz vagy nehezebb helyzetbe került. Márpedig sajnos be kell látnunk, hogy a hazai, kisszériás termék mindig drágább lesz, mint a nagy mennyiségben, például a multikban árusított import” – emeli ki Bilau Dea, a biopamut termékeket kínáló Touch Me Not márka, és a bolt egyik tulajdonosa. Ez az ellentmondás karácsonykor oldódik fel, mivel ilyenkor az emberek drágább dolgokat is hajlandók megvenni.

© Facebook/Prezent

Miközben a Prezent korábban a külföldieken keresett, most az itt lakók vásárolnak főleg tőlük. Közülük is egyre többen online rendelnek, és a tulajdonos abban bízik, hogy hosszú távon megmarad a hazai termékeket vásárlók, és ezzel a hazai munkavállalókat, kereskedőket támogatók rétege.

Főként hazai ékszertervezők munkáit mutatja be a nemrég indult, stúdióként, üzletként és galériaként is funkcionáló Leanzer Newcraft, amelynek alapítója, Cser Boglárka ékszertervező azt mondja, a galériájukon helyet kapó stúdió különlegessége, hogy egy-egy ékszer születését is nyomon követheti, aki ide látogat. Máskor gyakran tartanak itt workshopokat is, de ezeket az online térbe helyezik át, hogy az alkotásra nyitottaknál oldani tudják egy kicsit a mostani bezártságot. „Az online jelenlét során úgy gondolom, idén több magyar termék fog a fa alá kerülni, mint az eddigi évek során, ez új lehetőséget nyitott a tervezőknek is, így talán a nagyobb cégekkel fel tudják venni a versenyt” – mondja a pozitívumokról.

© Máté Péter

A webshopok működési elvei alapján, de egyedileg készített termékekkel a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) december 1-jén indított el egy webshopot, a Budapest Select Concept Store-t, hogy a hazai divat-, és formatervezők minél nagyobb közönséget érjenek el. A webshop létrehozásával az MDDÜ átvállalta a márkák digitalizációs fejlesztési terheit, és elsősorban azoknak a márkáknak a termékei kerültek fel a kínálatba, amelyek eddig is értékesítettek online. Jelenleg több mint 40 hazai divat-, és formatervező munkáit értékesítik: őket egy nyílt pályázat során választotta ki egy szakmai zsűri, de folyamatosan várják a hazai dizájnerek jelentkezését. A platform létrehozásakor azt is fontosnak tartották, hogy megosszák a közönséggel a divattervezők és dizájnerek személyes történeteit, hogy erősebb kapcsolat alakuljon ki a fogyasztók és a márkák között.

A szintén hazai kreatívok munkáit kínáló Repertory egyik alapítója, a Daige márka tervezője, Tóth Melinda hullámzó eredményekről számol be: „Van fokozott érdeklődés, de ez nem generált feltétlenül vásárlásokat. A tavalyi évnél anyagilag mindenképpen nehezebb volt az idei. Az viszont fontos, hogy több emberhez eljutott a lokális értékek fontossága, ami még egyelőre egy bekövetés vagy lájk, de idővel lehet, hogy vásárlás lesz” – mondja bizakodva. Azt pedig ő is megerősíti, hogy ajándékba hajlamosabbak az emberek hazai alkotóktól választani. Ők gyakran tartanak „bevásárló esteket”, amikor is az üzletben termékeikkel helyet kapó alkotók bemutatják a legújabb kollekcióikat. Ez persze most változik: a szokásos estek helyett egész napos eseményekkel készülnek, hogy ne estére legyen náluk tömeg, hanem egész nap, eloszlatva érkezzenek hozzájuk az érdeklődők.

© Facebook/Repertory

„Nyáron próbálkoztunk a weboldallal, ahonnan jött is valamennyi rendelés, de azt vettük észre, hogy azért a magyaroknak még mindig nagyon fontos a személyes vásárlás, be tudjanak jönni megnézni, megtapogatni a termékeket, és kérdezgetni róluk” – meséli Gyenge Nóra, a The Garden Studio & Café munkatársa. Ők tavasszal ugyan felújítás és átalakítás miatt bezárták a Paulay utcai üzletet, ősz elején nyitottak újra egy vega, vegán mezzéző-koktélozó-kávézó résszel kiegészülve. Pont, amikor a második hullám beütött. Jelentős változást éreznek azonban a vásárlók hozzáállásában és sok új vásárló is megjelent: „Egyre nyitottabbak és fogékonyabbak az emberek a magyar dizájnerekre. Sokszor ez vásárlásig is elmegy, sokszor csak az érdeklődés szintjéig, de ez a jövőre nézve szerintünk egy nagyon pozitív hozománya ennek a nagyon nehéz időszaknak. Az érdeklődőkből lesznek később a vásárlók” – mondja.

© Csizik Balázs

Az egyik alapelvük az, hogy bármilyen betévedőt bevezetnek a hazai tervezők világába, megismertetik velük a működésüket, a nehézségeket és a gyártási folyamatok kulisszatitkait is. A The Garden Studio & Café bevétele eddig főleg turistáktól származott: a kiesést ők is érzik. Azonban a hazai közönség másképp költ most, ami mentőöv is számukra: „A vírus és a nagyfokú bizonytalanság miatt, illetve hogy nem nagyon lehet utazásra költeni, az emberek egyre inkább carpe diem felfogásban élnek. Nálunk ez nagyon észrevehető volt. Több a célirányos vásárló, és egyből lecsapnak a dizájnerek alkotásaira, nem az akciókra várnak, mert jobban átlátják, hogy minek mi az értéke, és magukat is jobban megajándékozzák. Főleg, ha tudják, hogy ezzel egy kisvállalkozást és hazai alkotókat támogatnak.”