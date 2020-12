Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt egy tömörítőt, ami 1,37 MB-osra préselte össze a Shrek című mesét, majd épített hozzá egy lejátszót, hogy meg is tudja nézni azt.","shortLead":"A Redditen bukkant fel az a különleges videó, amit egy lelkes sufnituning-mester készített. A Reddit-felhasználó írt...","id":"20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b7b1756-2fda-471d-afb2-719cdf80dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce70dee5-bc1d-4702-a9f8-ee464083f0d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_shrek_teljes_film_reddit_kodek_tomorites_kislemez_floppy_video","timestamp":"2020. december. 30. 11:48","title":"Úgy összetömörítette valaki a Shreket, hogy ráfért egy 1,44 MB-os lemezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél ez azonban nem mindenkire igaz.","shortLead":"Nemcsak a mezei felhasználóknak, a technológiai iparban dolgozóknak is illik éberen internetezniük. A GoDaddynél...","id":"20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5c49e1-d26f-4ed3-84fb-11028ed74616","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_godaddy_tarhelyszolgaltatas_tarhely_adatvedelem_adathalaszat_karacsonyi_bonusz_pulykapenz","timestamp":"2020. december. 29. 10:03","title":"Parádés módon vizsgáztatta saját dolgozóit egy nagy amerikai tárhelyszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","shortLead":"A járványügyi szabályok miatt lealtatják az összes mangalicát és törpesertést.","id":"20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27ce98f-a86d-4f67-9a2f-4dacdf292eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e36be0-6fe8-441e-b774-c3f93d1133b5","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_sertespestis_miskolci_allatkert","timestamp":"2020. december. 29. 10:25","title":"Sertéspestis végzett a miskolci állatkert egy vaddisznójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1ad7c-a530-4ab8-af63-f55e70de8685","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azok a civil szervezetek mentesülnek a korlátozás alól, amelyeknek fő tevékenysége az állatvédelem.","shortLead":"Csak azok a civil szervezetek mentesülnek a korlátozás alól, amelyeknek fő tevékenysége az állatvédelem.","id":"20201229_Allatvedo_kijarasi_tilalom_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b1ad7c-a530-4ab8-af63-f55e70de8685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853033e-ceb4-4b80-b77e-c4bbfe78bb18","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Allatvedo_kijarasi_tilalom_szilveszter","timestamp":"2020. december. 29. 17:24","title":"Az állatvédőkre nem vonatkozik a kijárási tilalom szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","shortLead":"A cég nem panaszkodhatott az ünnepi eredményeire.","id":"20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc106e-50a5-4c39-959c-4d35ce1eeccb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Az_Amazon_tobb_mint_15_milliard_csomagot_vitt_hazhoz_karacsonykor","timestamp":"2020. december. 30. 12:38","title":"Az Amazon több mint 1,5 milliárd csomagot vitt házhoz karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","shortLead":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","id":"20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd0bf3-fbb0-42e4-bbc6-9cc81d4c69d1","keywords":null,"link":"/360/20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","timestamp":"2020. december. 29. 07:30","title":"Le Figaro: Orbánnak nincs helye a nyugati politika főáramában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte. Emiatt nemcsak elérhetetlenné váltak egy időre a felhasználói fiókok és az online vásárlás, de a támadók a felhasználók adataihoz is hozzáférhettek.","shortLead":"Szerdán délelőtt e-mailben tájékoztatta ügyfeleit a Brendon Gyermekáruház Kft., hogy rendszerét kibertámadás érte...","id":"20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed44d7d-772a-423c-b2e4-2a06f9a39855","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_zsarolovirus_brendon_kibertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. december. 30. 13:03","title":"Kibertámadás érte a Brendon babaáruházat, felhasználói adatokat is lophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","shortLead":"A csapat közösen döntött az adományozásról.","id":"20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea1483a-caa9-4d7a-a344-7d34d7710bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff341b-aa59-4b04-affb-7b39f3c550b8","keywords":null,"link":"/sport/20201229_valogatott_adomany_szalai_adam","timestamp":"2020. december. 29. 17:43","title":"Húszmillió forintot adományozott beteg gyerekeknek és a Tábitha Háznak a magyar fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]