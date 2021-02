Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival foglalkozó hallgató lelkiismereti fogoly, akit pusztán a tudományos kutatásának témája miatt tartanak fogva.","shortLead":"Ahmed Samir Santawy nem csak a CEU elnök-rektora szerint ártatlan. Az Amnesty International úgy véli, a nők jogaival...","id":"20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb31b36b-6f64-4bf5-9ef3-1ec7f0938fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b575b33-67c5-4520-ab04-96a6ccd4306d","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_ahmed_samir_santawy_egyiptom_ceu_michael_ignatieff","timestamp":"2021. február. 18. 15:53","title":"Terrorizmussal vádolnak egy CEU-s hallgatót Egyiptomban, a világ segítségét kéri Michael Ignatieff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","shortLead":"Saeid Mollaeit 2019-ben kötelezte országa, hogy szándékosan bukja el a meccsét a világbajnokságon.","id":"20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c24d2e-8c77-405a-8e40-40293378609c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73af6532-b979-4ecc-8760-8070ac384967","keywords":null,"link":"/elet/20210217_saeid_mollaei_iran_izrael_cselgancs","timestamp":"2021. február. 17. 17:05","title":"Hősként ünnepli Izrael az iráni cselgáncsost, aki hazát váltott, miután sportszerűtlenségre kényszerítette saját szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá tartozó kiadó kormánypropagandáját eddig csak a megyei lapok tartalmazták, most erősítenek.","shortLead":"A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány alá tartozó kiadó kormánypropagandáját eddig csak a megyei lapok...","id":"20210218_city_ingyenes_lap_mediaworks","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f98a722-509c-4ffc-a553-c75352b07339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b171d-a795-4468-b30f-efb6466e7260","keywords":null,"link":"/kkv/20210218_city_ingyenes_lap_mediaworks","timestamp":"2021. február. 18. 18:30","title":"Ingyenes lapcsaládot indít a Mediaworks az ellenzéki vezetésű városokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai esetében már nem olyan jó a helyzet.","shortLead":"A tudósoknak van egy jó és egy rossz híre: a Pfizer oltása az angliai variánssal szemben remekül működik, de az afrikai...","id":"20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59226d4-8805-4ff3-9e3f-f7985e123ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_pfizer_biontech_oltas_vakcina_brit_afrikai_mutacio","timestamp":"2021. február. 18. 20:15","title":"Hivatalos vizsgálat készült, hogyan teljesít a brit és az afrikai mutációk ellen a Pfizer oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz szívvel\".","shortLead":"A közösségi oldal a médiapiac szabályozásáról szóló törvény miatt hozta meg a döntést, közleményük szerint \"nehéz...","id":"20210218_Facebook_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f172c875-48ca-44d7-ae6e-f66676ced59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04c787a-c5b5-423e-a655-abc02a40cb14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210218_Facebook_Ausztralia","timestamp":"2021. február. 18. 05:44","title":"Blokkolja a hírek olvasását és megosztását a Facebook Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem adtak. ","shortLead":"Szerinte Vidnyánszky Attilának ugyanúgy nem adnak esélyt a szakmabeliek, mint annak idején, a kinevezésekor neki sem...","id":"20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"418fe981-bb99-4978-86a2-bb753c3fe41a","keywords":null,"link":"/elet/20210218_Nemcsak_Karoly_SZFE_ATV_interju","timestamp":"2021. február. 18. 10:17","title":"Nemcsák Károly: Az SZFE-ügy a balliberális oldal részéről tudatosan előkészített dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","shortLead":"Az északi megyékben 5 fok alatt maradhat a hőmérséklet, máshol 14 fok is lehet.","id":"20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9d4885-8104-4f12-88b5-337b28aa352d","keywords":null,"link":"/idojaras/20210219_borongos_idovel_zarul_a_munkahet","timestamp":"2021. február. 19. 05:12","title":"Borongós idővel zárul a munkahét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]