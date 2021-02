A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyelmet kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. Innen új alrovatunk címe is: Zhvg.

Háromból két ember már nem a lefolyóba önti a sütés-főzés után megmaradt olajat - ez derül ki a WWF Magyarország és a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) októberi felméréséből. Az erősödő környezettudatosság ellenére azért még van hová fejlődni.

Míg a melegkonyhák és éttermek esetében kötelező a megfelelő partnerrel elszállíttatni a használt sütőolajat, addig a háztartásokat erre nem kötelezi semmi. A becslések szerint Magyarországon évente több tízezer tonna étolajat használnak fel, ennek jelentős része a környezetre veszélyes hulladékként végzi.

Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.

© MTI / Balázs Attila

a lefolyóban a csővezetékek falára rakódik és dugulást okoz,

a háztartási szemétbe öntve nehezen lebomló, szennyező anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban,

ha az élővizekbe kerül, a tavakban, folyókban a víz felszínén úszva meggátolja az oxigénfelvételt, így elpusztítja a vízi élőlényeket.

© MTI / Manek Attila

A használt sütőolaj ráadásul 100 százalékban újrahasznosítható, amennyiben összegyűjtjük: 90 százalékából biodízel, 10 százalékából pedig a biogáz képződik, és biztos piaca is van: az Európai Unióban kötelező 8,2 százalékban az üzemanyagba keverni.

Mit tehetünk a használt sütőolajjal?

Ez egyszerű: hagyjuk kihűlni, és öntsük vissza ugyanabba az olajos flakonba, amelyben megvásároltuk. Három lehetőségünk van, hogyan szabadulhatunk meg tőle:

leadhatjuk a gyűjtőpontokon,

a lakossági hulladékgyűjtő udvarokban, valamint

a társasházi gyűjtőedényekbe önthetjük.

De hol találunk gyűjtőpontot?

Évről-évre nő a magyarországi használt olajat gyűjtő helyszínek száma. A Mol tíz éve indította el a használt sütőolajgyűjtő programját, most országszerte 350 benzinkúton lehet leadni a használt étolajat. A cég szerint a kezdeményezés kifejezetten népszerű, évről évre nő a leadott mennyiség: 2012-ben országszerte 80 tonnát adtak le, 2017-ben ennek már közel háromszorosát, 230 tonnát, 2020-ban pedig már bőven 400 tonna felett. Az elmúlt tíz évben összesen több mint 2,3 millió liter (2100 tonna) használt sütőolaj gyűlt össze a kutakon. A hvg.hu kérdésére azt is elmondták, a környezettudatosság messze Pest megyében a legjellemzőbb: toronymagasan itt adják le a legtöbb használt olajat. Amit fontos tudni, hogy a használt zsiradékot bármilyen edényben leadhatjuk, egyszerre azonban maximum 10 liter, kizárólag lakossági eredetű és kiszerelésű sütőzsiradékot vesznek át a kutakon.

A Mol-kutak mellett a Coop-üzletlánc boltjaiban,a Lukoil-kutakon, az OIL! töltőállomásokon, valamint Aldi áruházakban is leadhatunk használt olajat. Hamarosan a Mobil Petrol kúthálózat is bekapcsolódik a gyűjtésbe, 43 benzinkúttal.

A Magyarországon keletkező használt sütőolaj jelentős többségét a Biofilter Zrt. gyűjti be és hasznosítja újra: a cég évente 5-8000 tonna használt növényi olajat, sütőzsiradékot gyűjt be, ennek döntő hányada a vendéglátóhelyektől származik. Az összes leadott sütőolaj 60-65 százaléka, körülbelül évi 6000 tonna köt ki náluk országosan. A háztartásokban keletkezett használt olaj 6 százalékát használják fel ők, ami elenyésző arány, bár a nyugat-európai országokban sem sokkal magasabb, mindössze nyolc százalék körüli a lakosság által leadott használt olaj aránya.

© MTI / Manek Attila

„A leadott mennyiségek alapján úgy látjuk, hogy évről évre többen vannak azok, akik tudatosan szelektíven gyűjtik az olajat, nem csak azért, hogy ne duguljon el a lefolyójuk, hanem mert szeretnének egy fenntarthatóbb jövőhöz hozzájárulni. Úgy látjuk, hogy ez a téma sok embernek fontos, csak eddig nem találták meg a megfelelő gyűjtőhelyet” – emeli ki a Deák Brigitta, a Biofilter marketingigazgatója.

Deák Brigitta szerint gyűjtőpontja válogatja, mennyi idő alatt telik meg egy ilyen hordó: „A társasházi partnereinknél átlagosan 1 év alatt telik meg egy 60 literes gyűjtőedény. De a benzinkutaknál van olyan gyűjtőhely, ahova heti rendszerességgel járunk cserére. A saját telephelyünkön elhelyezett gyűjtőkben az ünnepek után mindig megnő a leadott használt olaj mennyisége, főleg karácsony és húsvét után. Az összes gyűjtőhelyről elmondható, hogy a nyári hónapokban mindig megemelkednek a mennyiségek” – mondja. A fővárosban jelentősen több olaj gyűlik össze, mint a vidéki leadó pontokon.

2020-ban összesen több mint 550 tonna használt sütőolajat adtak le a magánemberek a gyűjtőpontjaikon, ez közel 100 tonnával több 2019-hez képest: ilyen ütemű növekedésre még nem láttak példát 2011 óta, mióta csak a lakossági gyűjtő rendszerük működik. A legnagyobb felvevő Molnál is 28 százalékos növekedést tapasztaltak - a kutakon leadott 400 tonna a teljes mennyiség több mint kétharmadát tette ki. Hasonló növekedést látnak az időközben becsatlakozó benzinkúthálózatoknál is.

A Biofilter tapasztalatai szerint hamar népszerű lett az Aldi Étolaj Box kezdeményezése is: csupán 1 hónap alatt 5 tonna olaj gyűlt össze a 11 teszthelyszínen. Megkeresésünkre az Aldi is megerősítette, hogy messze felülmúlta a várakozásaikat az, hogy mennyi olajat vittek vissza hozzájuk az emberek. Az első negyedévet még tesztidőszaknak fogják fel, ezután döntenek a bővítésről (amire elég nagy az esély). Az áruházlánc ugyanakkor úgy látja, nem valósítható meg a használt sütőolaj begyűjtése mind a 147 üzleteküknél, a belvárosi vagy üzletközpontokban lévő egységeknél nem kivitelezhető. „A vásárlók nagyon hamar elkezdték használni a gyűjtőket, a legforgalmasabb üzletek esetében jelenleg heti két elszállításra van szükség, ezeknél az üzleteknél négy tároló áll a rendelkezésre, azaz naponta átlagosan egy tároló megtelik használt sütőolajjal” – írták kérdésünkre.

© Facebook / Biofilter Zrt

Területileg egyébként bárhonnan be tudja az országból gyűjteni a Biofilter a használt olajat. Itt található meg, hogy a lakhelyéhez melyik gyűjtőpont esik a legközelebb.

Olajleadás társasházaknál

A legközelebbi gyűjtőhely keresése helyett elég kényelmes alternatíva lenne, ha mindenki a lakóházánál megszabadulhatna az olajtól. A Biofilter korábban próbálkozott már azzal, hogy háztól is elszállítják az olajat, de nem volt sikere, nagyon kevés olajat helyeztek ki a háztartások. Pedig a társasházaktól ingyenesen elszállítják a használt olajat: egy zárható fedeles, 60 literes gyűjtő hordót egyszeri, 5800 forintos letéti díj kifizetése ellenében kihelyezik a megadott címre, és igény szerint szállítják el, valamint cserélik, ha az megtelt.

Ez a megoldás kényelmesebb lenne, mint a benzinkúthoz járni, mégsem terjed a várt ütemben. Deák Brigitta magyarázata szerint általában azután, hogy egy-egy lelkes lakó megpróbálja kezdeményezni a gyűjtést, a közös képviselővel egyeztetés során elakad a folyamat. "A siker kulcsa általában a közös képviselők hozzáállásán múlik” – magyarázza Deák Brigitta.

A cégnek az sem jelentene semmilyen akadályt, ha a leadott használt sütőolaj mennyisége hirtelen megnőne. Terézváros Önkormányzatával nemrég állapodtak meg, hogy átvállalják a hordó díját a társasházaktól, így több helyre is kihelyeztek a kerületben hordókat. Budafok-Tétényben pedig egy másik cég, a Biotrans Kft. alakított ki a helyi önkormányzattal közösen gyűjtőpontokat a használt sütőolaj és zsiradék begyűjtésére: a kerületben összesen 13 helyen adható le zárt csomagolásban PET-palackban vagy befőttesüvegben a háztartásokban keletkezett használt sütőolaj és sütőzsír. Minden hasznosítható, begyűjtött kilogramm sütőolaj után 25 forint visszatérítés jár, amit a kerületi óvodák kapnak meg.

© MTI / Manek Attila

Elveheti a kedvünket az olajleadástól egy undok benzinkutas?

Azzal, hogy a használt olajat tudatosan külön gyűjtjük, és elvisszük egy lehet, hogy hozzánk nem is annyira közel eső gyűjtőpontra, új szokást is veszünk fel. Olvasóink, és a szerkesztőségünk tagjai is elmondták, hogy gyűjtőpontokon leadás nem mindig sikerélmény: volt, hogy csak mogorván rájuk szóltak, tegyék le az üveget, és az alkalmazottak éreztették az olajat leadóval, hogy a hátuk közepére sem kívánják ezt. „A személyes elköteleződés egyfajta védőfaktor egy új szokás mellett, tudjuk és érezzük, hogy ez nekünk fontos. Sok ember azonban külső kontrollos, nekik nagyobb szükségük van a környezettől érkező megerősítésre, visszajelzésre” – hangsúlyozza Pálinkás-Panyi Anna pszichológus, miért is fontos, hogy pozitív visszajelzés érje az embereket egy ilyen helyzetben.

„A használt olaj gyűjtésénél nehezítő tényező, hogy nem látjuk, milyen hatást érünk el, hiszen csak leadunk egy üveg olajat” – mondja. Egy esetleg undok, kedvetlen benzinkutas azt sugallja, hogy nem ugyanazokat a normákat követjük, ami végső soron el is veheti a kedvünket egy környezettudatos szokástól. „Ráadásul, ha hallunk egy ilyen negatív tapasztalatot mástól, ez alapból elveheti a kedvünket attól, hogy belevágjunk” – teszi hozzá. Pálinkás-Panyi Anna szerint egy új, „zöld” szokás amolyan önismeret is: „Ilyenkor átgondoljuk, mi is fontos nekünk, rájövünk, mi is motivál bennünket. Van, akinek sikerélmény, hogy beleássa magát a témába és utánaolvas, hogy milyen környezetkárosító hatása is van annak, ha például a lefolyóba önti a használt sütőolajat. Annak pedig nagy ereje van, ha ezeket rögzítjük: posztolunk erről, megosztjuk egy csoportban.”

© MTI / Manek Attila

Pálinkás-Panyi Anna kiemeli, hogy nagyon fontos a közösség: „Nagyon jó, ha találunk olyan köröket, ahol hasonlóan gondolkodnak és megoszthatjuk a tapasztalatainkat, ez lehet akár 2-3 munkatárs is, akikkel a környezettudatosságról beszélünk” – javasolja. Egy ilyen esetben megkapjuk a megerősítést. A pszichológus arra is kitért, hogy a környezettudatos, új szokások kapcsán az is fontos, hogy lássuk valami hatását. „Az is pozitívan visszahat ránk, ha azt érezzük, példát mutatunk, hatunk másokra, ha mesélünk erről a többieknek” – magyarázza, mert a „környezettudatosság gyakorlatba átültetése” sokaknál dilemma.