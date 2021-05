Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani a szabadalmat más gyógyszergyárakkal, pedig a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, az izraeli Teva is tett erre ajánlatot. ","shortLead":"Óriási a globális hiány a koronavírus elleni védőoltásokból, de a vakcinák előállítói nem kívánják megosztani...","id":"20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47e99f8e-f669-411f-88b2-9ea9a02268b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f55a7-9603-4065-b695-96c3cd2c4695","keywords":null,"link":"/kkv/20210520_A_nagy_gyogyszergyarak_egyelore_nem_adjak_at_a_koronavirus_elleni_vakcinak_technologiat_masoknak","timestamp":"2021. május. 20. 17:48","title":"A nagy gyógyszergyárak egyelőre nem adják át a koronavírus elleni vakcinák technológiáit másoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt - közölte a Potsdam Klímakutató Intézet (PIK) hétfőn német és norvég kutatókra hivatkozva. ","shortLead":"A grönlandi jégtakaró középső és nyugati területeinek destabilizálódása már megkezdődött a növekvő hőmérsékletek miatt...","id":"20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b4e10-1fcd-4765-8398-cddd96a88812","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_gronland_jegolvadas_megallitasa","timestamp":"2021. május. 20. 22:18","title":"Lehet, hogy elkéstünk: hamarosan megállíthatatlanná válik Grönland jegének olvadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","shortLead":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","id":"20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a116-4c0a-498f-8f78-f0aa153c7006","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","timestamp":"2021. május. 21. 08:07","title":"Kína 200 ezer adag Sinopharmot adományozott Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése nélkül kezelje a felhasználó. Ez a hasznos eszköz az Apple Watchon is elérhető lesz.","shortLead":"Az Apple egyik remek fejlesztése az AssistiveTouch, amely lehetővé teszi, hogy az adott készüléket a képernyő érintése...","id":"20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9c54d5b-62e8-406e-9127-d649ebd45c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83abd064-222a-4ed4-bd85-3702bd3300e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_apple_watch_okosora_assistivetouch","timestamp":"2021. május. 20. 15:11","title":"Jön egy új funkció, ezzel érintés nélkül is kezelheti az Apple Watchot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","shortLead":"Aki Londonban jár a nyáron, az megcsodálhatja a Disney-mesébe illő ruhát.","id":"20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8c346ef-5acb-4ef0-b8e7-3ab06373d6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e507452-5585-42df-b6ee-4a615bc5f35e","keywords":null,"link":"/elet/20210520_Kiallitjak_Diana_hercegno_eskuvoi_ruhajat","timestamp":"2021. május. 20. 15:23","title":"Kiállítják Diana hercegnő esküvői ruháját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","shortLead":"Nem nagyon hangoztatta, most viszont egy új könyvből kiderül, mit gondolt valójában az utódjáról.","id":"20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a61e82a8-f12b-40cb-a779-da2a51377ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defe355e-4400-4408-b7c1-946f993d6698","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Orult_rasszista_szexista_diszno__Barack_Obamanak_megvolt_a_velemenye_Donald_Trumprol","timestamp":"2021. május. 20. 11:02","title":"„Őrült, rasszista, szexista disznó” – Barack Obamának megvolt a véleménye Donald Trumpról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadás.","shortLead":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt...","id":"20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ac0aa6-97f5-48ac-abe3-6039ad227410","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","timestamp":"2021. május. 21. 09:42","title":"Jóbarátok különkiadás: az előzetes tervekkel ellentétben mégis a világpremierrel egy időben mutatják be Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","shortLead":"Az óriási jégtömb nagyobb, mint Mallorca szigete.","id":"20210519_jeghegy_antarktisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249f6660-b1ae-41b3-b21a-c39c4d80cfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e3f359-22ea-4e82-b39c-6b309e09e93b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_jeghegy_antarktisz","timestamp":"2021. május. 19. 19:01","title":"A világ legnagyobb jéghegye szakadt le az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]