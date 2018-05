Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az indiai Legfelső bíróság felszólította az ország kormányát, hogy kérjen nemzetközi segítséget az India egyik legfőbb jelképének számító Tadzs Mahal megmentéséhez. Az épület több helyen máladozik, és a fehér márvány is már egyre kevésbé fehér.","shortLead":"Az indiai Legfelső bíróság felszólította az ország kormányát, hogy kérjen nemzetközi segítséget az India egyik legfőbb...","id":"20180502_Nemzetkozi_segitsegek_kernek_a_Tadzs_Mahal_megmentesehez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e4d3df-e577-4096-9421-0cf7334b384c","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_Nemzetkozi_segitsegek_kernek_a_Tadzs_Mahal_megmentesehez","timestamp":"2018. május. 02. 11:56","title":"Nemzetközi segítséget kérnek a Tadzs Mahal megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ce91ba-b3b3-4afa-83ce-ba667ccb379a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sarolta hercegnő hároméves lett.","shortLead":"Sarolta hercegnő hároméves lett.","id":"20180502_Sarolta_hercegno_haromeves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6ce91ba-b3b3-4afa-83ce-ba667ccb379a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad5101c-7979-4191-ad0f-135e9ca1ffc0","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Sarolta_hercegno_haromeves","timestamp":"2018. május. 02. 17:05","title":"Ma is ünnepel a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","shortLead":"A kábítószer-kereskedők elfogásában a Terrorelhárítási Központ is részt vett.","id":"20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1e9d36b-1e31-4b3f-bf14-5c383c4a2216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74b29c9-be9e-4170-9914-7d6551247cd1","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_macskaalomban_csempesztek_Hollandiabol_a_kokaint","timestamp":"2018. május. 03. 05:29","title":"Macskaalomban csempészték Hollandiából a kokaint - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki által kedvelt Messenger egy jól használható üzenetküldőből egy kusza, túlzsúfolt alkalmazás lett. Mark Zuckerberg megígérte: tesznek ellene.","shortLead":"Hosszú évek egyre hangosabb felhasználói panaszáradata után a Facebooknál is belátták, hogy az egykor szinte mindenki...","id":"20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b338b9-9a79-425f-8093-477722da8a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6418c7-1fc7-4f7e-b392-ad6f39037ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_facebook_messenger_uj_verzio_uj_dizajn_egyszerusites_uzenetkuldes_facebook_f8_fejlesztoi_konferencia_mark_zuckerberg","timestamp":"2018. május. 02. 08:03","title":"Készüljön: teljesen átalakítja a Facebook a Messengert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, hogy Lázár Jánossal együtt jobbkeze, Csepreghy Nándor is távozik a kancelláriától.","id":"20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced50cea-ae1a-4011-87d3-66444e175d18","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_szazadveges_valtja_lazar_elso_emberet_a_miniszterelnoksegen","timestamp":"2018. május. 03. 06:14","title":"Századvéges válthatja Lázár első emberét a Miniszterelnökségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","shortLead":"Egy évvel az után, hogy új tulajdonosa lett az üzemeltető cégnek.","id":"20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14db5077-7791-42d8-a281-f322d0cc46a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8101e2-7cf9-47c1-b4da-243bf24634bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Csendben_nevet_valtott_az_ikonikus_budapesti_szalloda","timestamp":"2018. május. 03. 16:09","title":"Csendben nevet váltott az ikonikus budapesti szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb orvosi lapja kritizálta a magyar egészségügyet, az államtitkár most megvédte a kormányt.","id":"20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751d2c0f-c432-4f32-b939-9c03df3f0d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49a1ccb-04ae-4d72-bcb9-8f7e9fcfb7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_Az_allamtitkar_elmagyarazta_az_MSZPs_kormanyok_miatt_halnak_koran_a_magyarok","timestamp":"2018. május. 03. 15:35","title":"Az államtitkár elmagyarázta: az MSZP-s kormányok miatt halnak korán a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]