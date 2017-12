[{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A G7 gazdasági portál kiszámolta, mennyi közterhet kellene bevallania és befizetnie reklámbevételei után a két techóriásnak Magyarországon.","shortLead":"A G7 gazdasági portál kiszámolta, mennyi közterhet kellene bevallania és befizetnie reklámbevételei után a két...","id":"20171227_Dobbenetes_adotartozast_halmozott_fel_a_Facebook_es_a_Google","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115bf80e-2ebf-4e66-8514-212fea6f865d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Dobbenetes_adotartozast_halmozott_fel_a_Facebook_es_a_Google","timestamp":"2017. december. 27. 10:29","title":"Döbbenetes adótartozást halmozott fel a Facebook és a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. Északon szerdán is ködös időre van kilátás.","shortLead":"Főleg Borsodban nehéz közlekedni a köd miatt az utolsó jelentések szerint. Északon szerdán is ködös időre van kilátás.","id":"20171226_ha_most_indul_utnak_szamitson_kodre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc59762-cdba-4543-9fcf-2381e64763d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6468f83f-2ed8-48e7-8e2d-92abf0c79dd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20171226_ha_most_indul_utnak_szamitson_kodre","timestamp":"2017. december. 26. 14:23","title":"Ha most indul útnak, számítson ködre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa9f89c-94e8-4a10-8fd8-5d78ed442a67","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"250 milliós forgalmuk volt március és szeptember között az utcai étkezést nyújtó büfékocsiknak,","shortLead":"250 milliós forgalmuk volt március és szeptember között az utcai étkezést nyújtó büfékocsiknak,","id":"20171228_food_truck_250_millios_forgalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fa9f89c-94e8-4a10-8fd8-5d78ed442a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2040c229-052e-4d90-8512-4d2af76a0a1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_food_truck_250_millios_forgalom","timestamp":"2017. december. 28. 06:55","title":"Nagyot mentek a szezonban a food truckok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfba70a9-c6b9-4118-9c5e-100f8e0ee372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák oldal ki van világítva, a magyar nincsen. Pedig állnak ott kandeláberek, csak éppen nem működnek a lámpák.\r

","shortLead":"Az osztrák oldal ki van világítva, a magyar nincsen. Pedig állnak ott kandeláberek, csak éppen nem működnek a lámpák.\r

","id":"20171228_bucsu_hataratkelo_ausztria_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfba70a9-c6b9-4118-9c5e-100f8e0ee372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92308ae5-9f00-4a08-a875-3ebfd852c8f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20171228_bucsu_hataratkelo_ausztria_magyarorszag","timestamp":"2017. december. 28. 06:03","title":"Vaksötét van a bucsui határátkelőnél, itt az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35777339-9b30-47d5-a2ab-0b8310b2ce7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Huszonöt éve, 1992. december 26-án halt meg Kemény János matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója, aki John G. Kemeny néven írta be magát a tudománytörténetbe.","shortLead":"Huszonöt éve, 1992. december 26-án halt meg Kemény János matematikus, a BASIC programozási nyelv egyik megalkotója, aki...","id":"20171226_25_eve_halt_meg_kemeny_janos_basic_programozasi_nyelv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35777339-9b30-47d5-a2ab-0b8310b2ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69015f7f-6448-4076-a6c9-bf70202242c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20171226_25_eve_halt_meg_kemeny_janos_basic_programozasi_nyelv","timestamp":"2017. december. 26. 15:03","title":"25 éve halt meg Kemény János, minden programozási nyelvek egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"","category":"elet","description":"Volt, aki elhányta magát. A McDonald’s tagadja a szándékosságot.\r

","shortLead":"Volt, aki elhányta magát. A McDonald’s tagadja a szándékosságot.\r

","id":"20171227_Bacondarabokkal_vertek_at_egy_muszlim_csaladot_egy_amerikai_McDonaldsban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6dd88f-f631-4da8-84d6-6446dfaf1c81","keywords":null,"link":"/elet/20171227_Bacondarabokkal_vertek_at_egy_muszlim_csaladot_egy_amerikai_McDonaldsban","timestamp":"2017. december. 27. 14:09","title":"Bacondarabokkal vertek át egy muszlim családot egy amerikai McDonald’s-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8924a6-94e4-4630-8cd2-770b128bff1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamennyien tudjuk, mire jó a légzsák (csak ne legyen rá szükség). Ha azt is szeretnénk tudni, hogyan működik, keressük fel az alábbi oldalt.","shortLead":"Valamennyien tudjuk, mire jó a légzsák (csak ne legyen rá szükség). Ha azt is szeretnénk tudni, hogyan működik...","id":"20171226_legzsak_szimulator_kiprobalasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8924a6-94e4-4630-8cd2-770b128bff1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1fef4c-a016-4b91-858a-f21765bd51e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20171226_legzsak_szimulator_kiprobalasa","timestamp":"2017. december. 26. 10:12","title":"Itt kipróbálhatja, mitől fúvódik fel a légzsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1139ca-dc0a-4fa3-874e-554dd7932abf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint két és fél tonna hús, húskészítmény, illetve fűszer forgalmazását tiltották meg a Bács-Kiskun megyei üzem ellenőrzése után.","shortLead":"Több mint két és fél tonna hús, húskészítmény, illetve fűszer forgalmazását tiltották meg a Bács-Kiskun megyei üzem...","id":"20171227_peneszes_kolbasz_megbarnult_hus_undorito_husuzemet_talaltak_az_ellenorok_kalocsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1139ca-dc0a-4fa3-874e-554dd7932abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f05bf-309a-41a3-965f-d8d95a0231b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_peneszes_kolbasz_megbarnult_hus_undorito_husuzemet_talaltak_az_ellenorok_kalocsan","timestamp":"2017. december. 27. 08:57","title":"Penészes kolbász, megbarnult hús: undorító húsüzemet találtak az ellenőrök Kalocsán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]