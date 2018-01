[{"available":true,"c_guid":"c040975d-4132-4093-a05c-5c086001073a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem két évig nem használták a vonalat. Az első próbán nem volt fennakadás.","shortLead":"Majdnem két évig nem használták a vonalat. Az első próbán nem volt fennakadás.","id":"20180110_kiprobaltak_a_ket_korea_kozott_felizzitott_forrodrotot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c040975d-4132-4093-a05c-5c086001073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787f1c68-371e-4c85-82bf-53ba8ccebfed","keywords":null,"link":"/vilag/20180110_kiprobaltak_a_ket_korea_kozott_felizzitott_forrodrotot","timestamp":"2018. január. 10. 06:09","title":"Kipróbálták a két Korea között felizzított forródrótot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el, mikor is jelentik be a Galaxy S9-et.","shortLead":"Ezúttal nem kiszivárgott egy információ a tavasz legizgalmasabbnak ígérkező telefonjáról, hanem a Samsung árulta el...","id":"20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3357593-e616-4591-8e2a-a593c863c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e855fef0-9726-4304-8431-c3824053f346","keywords":null,"link":"/tudomany/20180110_samsung_galaxy_s9_megjelenes_bemutato_mwc_2018_mikor_jon","timestamp":"2018. január. 10. 13:03","title":"Hivatalos a dátum: meddig kell még várni, mikor jön a Samsung Galaxy S9?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92fc6d4a-f0fd-4778-8d2c-882b24082cca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) egykori vezetője szerint egy második referendumon többen voksolnának a kilépésre, így a maradáspárti hisztizők elhallgatnának.","shortLead":"Az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) egykori vezetője szerint egy második referendumon többen...","id":"20180111_nigel_farage_masodik_brexit_nepszavazast_javasol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92fc6d4a-f0fd-4778-8d2c-882b24082cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d4cdcc-8a35-4d7b-919e-9df6c0aca04c","keywords":null,"link":"/vilag/20180111_nigel_farage_masodik_brexit_nepszavazast_javasol","timestamp":"2018. január. 11. 12:48","title":"Második Brexit-népszavazással hallgattatná el a nyavalygókat Farage","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180110_Szojasszabadsag_Nogradi_Gyorgy_a_Szoja_Road_Shown_migransozhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93698f2c-b6c2-4578-8eb7-075f3cb79890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31ca27e-a293-4858-ae36-828cac18a1ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Szojasszabadsag_Nogradi_Gyorgy_a_Szoja_Road_Shown_migransozhat","timestamp":"2018. január. 10. 09:33","title":"Szójásszabadság: Nógrádi György a Szója Road Show-n migránsozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82c812-b523-4b79-aa3a-93f48172b6cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő a Facebookon óv attól, hogy a Geréb-ítélettel szembeni ellenérzések orbánozásba és kommunistázásba forduljanak.\r

","shortLead":"Az énekesnő a Facebookon óv attól, hogy a Geréb-ítélettel szembeni ellenérzések orbánozásba és kommunistázásba...","id":"20180111_Kegyelmet_ker_Gereb_Agnesnek_Szaloki_Agi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e82c812-b523-4b79-aa3a-93f48172b6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c84b85d-230d-442e-8cd1-4782a835bb0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Kegyelmet_ker_Gereb_Agnesnek_Szaloki_Agi","timestamp":"2018. január. 11. 15:34","title":"Kegyelmet kér Geréb Ágnesnek Szalóki Ági","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a8a207-a274-4c22-bbeb-b13ddac4657c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amy Everett szülei most mindent megtesznek, hogy fellépjenek az online bántalmazás ellen, és megakadályozzák a hasonló tragédiákat.","shortLead":"Amy Everett szülei most mindent megtesznek, hogy fellépjenek az online bántalmazás ellen, és megakadályozzák a hasonló...","id":"20180110_Az_interneten_zaklattak_ezert_lett_ongyilkos_egy_14_eves_ausztral_lany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8a8a207-a274-4c22-bbeb-b13ddac4657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d67b807-ff49-42eb-96cc-3562342c313c","keywords":null,"link":"/elet/20180110_Az_interneten_zaklattak_ezert_lett_ongyilkos_egy_14_eves_ausztral_lany","timestamp":"2018. január. 10. 11:13","title":"Az interneten zaklatták, ezért lett öngyilkos egy 14 éves ausztrál lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48f0f6ee-a2cc-4c1e-9105-b03b88200733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most egy Hirosimában született sportolóról talált \"vicceset\" mondani a brutális költségvetéséről híres közszolgálati televízió. Puszta nyelvbotlás esetén még talán megbocsátható bűnről lenne szó, ám a két monológ között tapasztalható szünet miatt inkább a szándékosság jegyei fedezhetők fel.","shortLead":"Most egy Hirosimában született sportolóról talált \"vicceset\" mondani a brutális költségvetéséről híres közszolgálati...","id":"20180110_Itt_az_ujabb_epikus_koztevebaki_ez_a_pityokas_riportert_is_kenterbe_veri","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48f0f6ee-a2cc-4c1e-9105-b03b88200733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29210404-48f1-4cf3-9660-c8ab98b59230","keywords":null,"link":"/itthon/20180110_Itt_az_ujabb_epikus_koztevebaki_ez_a_pityokas_riportert_is_kenterbe_veri","timestamp":"2018. január. 10. 18:18","title":"Itt az újabb epikus köztévés baki: ez a pityókás riportert is kenterbe veri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az olasz közönség a Bolero, valamint a Carmina Burana és a Rómeó és Júlia című darabokat láthatja.","shortLead":"Az olasz közönség a Bolero, valamint a Carmina Burana és a Rómeó és Júlia című darabokat láthatja.","id":"20180111_Olasz_turnera_indul_a_Gyori_Balett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b16b0aa4-dea8-4cb7-879a-775fb415fd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afdd7ffd-8c9f-412a-9151-7a5ad0a9ac5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180111_Olasz_turnera_indul_a_Gyori_Balett","timestamp":"2018. január. 11. 07:23","title":"Olasz turnéra indul a Győri Balett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]