Tűzijáték előtt Pixelek potyognak az égből: itt vannak, Magyarországra jönnek a Google új csúcstelefonjai

Annyi gyártó érdekelt az androidos világban, hogy minden hónapra jutnak fontos új okostelefonok. Legutóbb a Samsung mutatta be összehajtható modelljeit, most pedig a Google állt elő idei újdonságaival: véletlenül éppen a magyar nemzeti ünnepre időzítve, augusztus 20-án leplezte le a Pixel 10 sorozatot.

Cikkünk nyitóképének jobb oldalán, az alábbi fotónak pedig bal szélén a Pixel 10 Pro Fold látható, melynek forgalmazását a magyar piacon nem kezdi meg a vállalat. Az összes többi újdonságét azonban igen – íme a részletek.

Pixel 10 sorozat Google

Google Pixel 10

Az alapmodell Pixel 10 képernyője 6,3 hüvelykes. Az OLED panel mellé aggatott „Actua” jelölés annyit tesz, hogy nem LTPO panelként valamivel gyengébb teljesítményt nyújt, mint a Pro modellek. Jó hír, hogy a csúcsfényerő nőtt tavaly óta 1800 nitről 2000 nitre. (A csúcsfényerő 2700-ról 3000-re.) A Gorilla Glass Victus 2 réteggel védett képernyő környékén újdonság még az áttervezett felső hangszóró, amely jelenlegi formájában jobb hangminőséget ígér azoknak, akik nem fülhallgatóval telefonálnak.

A Google jó szokása, hogy a Pro modellekben szerelt processzort teszi az alapmodellbe is. Ez idén a Tensor G5, melyről számháborúba bocsátkozás nélkül annyit érdemes tudni, hogy minden korábbinál nagyobb ugrást hoz az elődjéhez képest. A chip az alapmodellben 12 GR RAM támogatásával dolgozik. A tárhely 128 gigás.

A főkamera 48 megapixeles, mellé egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 10,8 megapixeles telefotó lencse került – szó szerint mellé, hiszen a Google ezúttal is a vízszintes lencseelrendezést választotta. A makrózásra is alkalmas kameraszett alapvetően 5x optikai zoomolási képességgel rendelkezik, de a Google szerint némi szoftveres rásegítéssel „optikai minőségben” lehet vele 10x-es zoomot elérni. A csúcs a 20x Super Res Zoom, melynél azonban már nincs ilyen minőségi ígéret.

Pixel 10 Google

Az akkumulátor ezúttal 4970 mAh-s (Pixel 9: 4700 mAh), és a cég szerint egy teljes feltöltés után átlagos felhasználás mellett 30 órányi üzemidőt biztosít. A vezetékes töltés 27 wattosról 29 wattosra gyorsult, a vezeték nélküli maximum maradt 12 Watt.

Vezeték nélküli frontos további újdonság az új Qi2 szabvány támogatása, mely mellé a Pixelsnap kifejezést is odaírja a Google. Az iPhone-os világból már ismerős lehet: a Pixel 10 szériás mobilok hátuljára natívan, tok nélkül rácuppannak a mágneses kiegészítők. Ezek közé tartozik például egy power bank vagy egy három–négy kártyának helyet biztosító pénztárca.

Google Pixel 10 Pro (XL)

A tavalyihoz hasonlóan a Pixel 10 Pro és Pro XL modellek között ezúttal is szinte csak a képernyő mérete jelenti a különbséget. A kisebbik csúcsmodell 6,3 hüvelykes megjelenítővel bír, a nagyobb felhasználói pedig a 6,8 hüvelykes képátlót nézhetik. A Google a bemutatón az iparág legjobb képernyőjeként beszélt a „Super Actua” jelzésű, Corning Gorilla Glass Victus 2-vel védett, 3300 nites csúcsfényerejű OLED panelről.

A Tensor G5 chip ezekben a készülékekben is adott, de már 16 GB RAM társaságában, legalább 256 GB-os, legfeljebb 1 TB-os tárhely mellett.

Pixel 10 Pro kamerája Google

Az 50+48+48 megapixeles kameraszett felbontásban nem változott, de a vállalat mérnökei javítottak az optikai képstabilizáláson, a telefotós lencse Pro Res Zoom képessége pedig akár 100x zoomolásra is használható. A bemutatón ezt egy ráközelítés után is elég jó minőséget mutató képpel illusztrálták, tesztjeinkből majd kiderül, hogy a gyakorlatban mire képes a csodaszer.

A bemutatón elhangzott: a Pixel 10 Pro (XL) egy feltöltés után 30 órán át működik, azaz itt nincs különbség az alapmodellhez képest. Abban viszont van, hogy a Pro XL (és csak az XL) 45 Wattal is tölthető. A Qi2-támogatás, ahogy a mágneses Pixelsnap képessége a Prónál is adott. Az XL-nek vezeték nélkül is van még egy különlegessége: a Qi2.2-kompatibilitás vezeték nélkül is 25 wattos töltést jelent, ami sokkal jobb, mint a másik két modell tizenötös értéke.

Gemini a Pixel 10 szériában

A Google idén is hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciára alapozó képességekbe. A bemutató alapján a legtöbb újítás és finomhangolás szokás szerint angol nyelvterületre van szabva. Néhány az észak-amerikai régió felhasználó számára elérhető, de amit a magyarok is használhatnak, azok közül is többnél jobban teszik, ha angol nyelven próbálkoznak. (Ez egyébként a legtöbb mai MI-alapú rendszerre igaz, jobb eredményt hoznak angol utasítások esetén.)

Ilyen mondjuk az, hogy egyetlen szöveges vagy hangutasításos kérésre a semmiből képes komplett nagyfelbontású videót generálni a rendszer, persze hanggal együtt. A Google Phone alkalmazás – azaz a beépített híváslebonyolító – valós időben fordít a másik fél mondandóját, ráadásul az ő hangján. A Pixel Journal – a Samsung-féle Now Briefhez hasonlóan – összefoglalja a felhasználó napját, miközben vissza- és előretekintést is ad. A rendszer hangból jegyzetel, igény esetén szöveget fogalmaz át más stílusúra. Hozzáad valakit egy fotóhoz, vagy éppen levesz róla valamit. Belekerült a NotebookLM is. Egyszóval mindent tud, amit tavaly, csak mindent jobban, és néhány újdonságra is rávehető.

Google Pixel Watch 4 óra

A kijelző körüli haszontalan káva 16 százalékkal kisebb, a képernyő 10 százalékkal nagyobb, a csúcsfényerő pedig 3000 nites. Ez a 41 és 45 mm-es méretben is piacra kerülő Google Pixel 4 okosóra.

Processzoráról ilyesmi előrelépést sajnos nem lehet megfogalmazni, az a Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 chip, ami a tavalyi modellben volt. A nagyobb gond, hogy a tavalyi modellben pedig az a chip volt, ami a tavalyelőttiben is. De azért a teljes chipset gépi tanulás útján 25 százalékkal gyorsabb működést ígér 50 százalékkal kevesebb energiafogyasztás mellett.

Pixel Watch 4 tengerparton Google

A kijelzőn látható Material 3 Expressive UI felhasználói felület a korábbiaknál jobban az óra kis képernyőjére szabva működik, nagyobb és kézreesőbb grafikai elemekkel – a Google kényelmesebb használatot ígér. Ezt igyekszik támogatni a Gemini is, többek között az üzenetek felkínált ügyesebb válaszopciókkal. De ott van például az is, hogy a Gemini órás megszólításához nincs szükség különösebb hívószóra, elég csak Michael Knight módjára a szájhoz emelni a csuklót, és a Watch 4 ebből érteni fogja, hogy valamiben a mesterséges intelligencia segítségét akarjuk kérni hangban.

A Google azt mondja, Pixel órán sosem volt még ennyire pontos az alvásfigyelés, ahogy fejlődött a bőr hőmérsékletének érzékelése is. No meg a fitneszaktivitásokat követő funkciók köre.

A 41 mm-es modell 30 órás üzemidőt adhat, a 45 mm-es a Google szerint 40 órán át üzemel egy feltöltéssel.

Pixel Watch 4 Google

Google Pixel Buds 2a fülhallgató

Tavaly a Pixel Buds Pro 2 a prémium kategóriában jelentett újdonságot. Idén a Pixel Buds 2a az olcsóbb fülesben gondolkodók számára reális alternatíva.

Az A1 processzor mellé aktív zajszűrés került be, a vállalat szerint másfélszer jobb, mint anno a legelső Pro modelljüknél volt. Bekapcsolt zajszűréssel 7 órán át képes üzemelni a füles, ez tokkal együtt 20 órára nyújtható. Az IP54-es szabvány pedig azt jelenti, hogy az izzadtság mellett egy kis víz sem árt meg neki.

Pixel Buds 2a és Pixel Watch 4 Google

Mennyibe kerülnek a Pixel 10 telefonok? Hány forint a Pixel Watch 4 óra?

A Google Pixel 10 alapmodell listaára 128/256 GB tárhellyel 385/430 ezer forint. A Pixel 10 Pro már 512 GB, sőt akár 1 TB tárhellyel is megvehető. Az ára a négy különböző konfigurációban 475/517/572/686 ezer forint. A Pixel 10 Pro XL 256 GB tárhelyről és 560 ezer forintról nyit, az iméntihez hasonlóan alakuló tárhelyverziók mellé 615 és 725 ezer forintos árcédula társul.

Miközben a bemutatón „lényegében a tavalyi” árakról beszéltek, a magyar piacon azért érezhető némi változás, hiszen a Pixel 9-széria három modelljének induló ára 380/465/510 ezer forint volt.

A Pixel Watch 4 alapmodellje, azaz a 41 mm-es kiadás 160 ezer forinton nyit, míg a 45 mm-esért 180 ezret kell fizetni.

A Pixel Buds 2a fülhallgató vonalkódja 60 ezer forintra csippan majd a kasszáknál.

