Tűzijáték előtt Pixelek potyognak az égből: itt vannak, Magyarországra jönnek a Google új csúcstelefonjai

Annyi gyártó érdekelt az androidos világban, hogy minden hónapra jutnak fontos új okostelefonok. Legutóbb a Samsung mutatta be összehajtható modelljeit, most pedig a Google állt elő idei újdonságaival: véletlenül éppen a magyar nemzeti ünnepre időzítve, augusztus 20-án leplezte le a Pixel 10 sorozatot.
Cikkünk nyitóképének jobb oldalán, az alábbi fotónak pedig bal szélén a Pixel 10 Pro Fold látható, melynek forgalmazását a magyar piacon nem kezdi meg a vállalat. Az összes többi újdonságét azonban igen – íme a részletek.
Google Pixel 10
Az alapmodell Pixel 10 képernyője 6,3 hüvelykes. Az OLED panel mellé aggatott „Actua” jelölés annyit tesz, hogy nem LTPO panelként valamivel gyengébb teljesítményt nyújt, mint a Pro modellek. Jó hír, hogy a csúcsfényerő nőtt tavaly óta 1800 nitről 2000 nitre. (A csúcsfényerő 2700-ról 3000-re.) A Gorilla Glass Victus 2 réteggel védett képernyő környékén újdonság még az áttervezett felső hangszóró, amely jelenlegi formájában jobb hangminőséget ígér azoknak, akik nem fülhallgatóval telefonálnak.
A Google jó szokása, hogy a Pro modellekben szerelt processzort teszi az alapmodellbe is. Ez idén a Tensor G5, melyről számháborúba bocsátkozás nélkül annyit érdemes tudni, hogy minden korábbinál nagyobb ugrást hoz az elődjéhez képest. A chip az alapmodellben 12 GR RAM támogatásával dolgozik. A tárhely 128 gigás.
A főkamera 48 megapixeles, mellé egy 13 megapixeles ultraszéles és egy 10,8 megapixeles telefotó lencse került – szó szerint mellé, hiszen a Google ezúttal is a vízszintes lencseelrendezést választotta. A makrózásra is alkalmas kameraszett alapvetően 5x optikai zoomolási képességgel rendelkezik, de a Google szerint némi szoftveres rásegítéssel „optikai minőségben” lehet vele 10x-es zoomot elérni. A csúcs a 20x Super Res Zoom, melynél azonban már nincs ilyen minőségi ígéret.
Az akkumulátor ezúttal 4970 mAh-s (Pixel 9: 4700 mAh), és a cég szerint egy teljes feltöltés után átlagos felhasználás mellett 30 órányi üzemidőt biztosít. A vezetékes töltés 27 wattosról 29 wattosra gyorsult, a vezeték nélküli maximum maradt 12 Watt.
Vezeték nélküli frontos további újdonság az új Qi2 szabvány támogatása, mely mellé a Pixelsnap kifejezést is odaírja a Google. Az iPhone-os világból már ismerős lehet: a Pixel 10 szériás mobilok hátuljára natívan, tok nélkül rácuppannak a mágneses kiegészítők. Ezek közé tartozik például egy power bank vagy egy három–négy kártyának helyet biztosító pénztárca.
Google Pixel 10 Pro (XL)
A tavalyihoz hasonlóan a Pixel 10 Pro és Pro XL modellek között ezúttal is szinte csak a képernyő mérete jelenti a különbséget. A kisebbik csúcsmodell 6,3 hüvelykes megjelenítővel bír, a nagyobb felhasználói pedig a 6,8 hüvelykes képátlót nézhetik. A Google a bemutatón az iparág legjobb képernyőjeként beszélt a „Super Actua” jelzésű, Corning Gorilla Glass Victus 2-vel védett, 3300 nites csúcsfényerejű OLED panelről.
A Tensor G5 chip ezekben a készülékekben is adott, de már 16 GB RAM társaságában, legalább 256 GB-os, legfeljebb 1 TB-os tárhely mellett.
Az 50+48+48 megapixeles kameraszett felbontásban nem változott, de a vállalat mérnökei javítottak az optikai képstabilizáláson, a telefotós lencse Pro Res Zoom képessége pedig akár 100x zoomolásra is használható. A bemutatón ezt egy ráközelítés után is elég jó minőséget mutató képpel illusztrálták, tesztjeinkből majd kiderül, hogy a gyakorlatban mire képes a csodaszer.
A bemutatón elhangzott: a Pixel 10 Pro (XL) egy feltöltés után 30 órán át működik, azaz itt nincs különbség az alapmodellhez képest. Abban viszont van, hogy a Pro XL (és csak az XL) 45 Wattal is tölthető. A Qi2-támogatás, ahogy a mágneses Pixelsnap képessége a Prónál is adott. Az XL-nek vezeték nélkül is van még egy különlegessége: a Qi2.2-kompatibilitás vezeték nélkül is 25 wattos töltést jelent, ami sokkal jobb, mint a másik két modell tizenötös értéke.
Gemini a Pixel 10 szériában
A Google idén is hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciára alapozó képességekbe. A bemutató alapján a legtöbb újítás és finomhangolás szokás szerint angol nyelvterületre van szabva. Néhány az észak-amerikai régió felhasználó számára elérhető, de amit a magyarok is használhatnak, azok közül is többnél jobban teszik, ha angol nyelven próbálkoznak. (Ez egyébként a legtöbb mai MI-alapú rendszerre igaz, jobb eredményt hoznak angol utasítások esetén.)
Ilyen mondjuk az, hogy egyetlen szöveges vagy hangutasításos kérésre a semmiből képes komplett nagyfelbontású videót generálni a rendszer, persze hanggal együtt. A Google Phone alkalmazás – azaz a beépített híváslebonyolító – valós időben fordít a másik fél mondandóját, ráadásul az ő hangján. A Pixel Journal – a Samsung-féle Now Briefhez hasonlóan – összefoglalja a felhasználó napját, miközben vissza- és előretekintést is ad. A rendszer hangból jegyzetel, igény esetén szöveget fogalmaz át más stílusúra. Hozzáad valakit egy fotóhoz, vagy éppen levesz róla valamit. Belekerült a NotebookLM is. Egyszóval mindent tud, amit tavaly, csak mindent jobban, és néhány újdonságra is rávehető.
Google Pixel Watch 4 óra
A kijelző körüli haszontalan káva 16 százalékkal kisebb, a képernyő 10 százalékkal nagyobb, a csúcsfényerő pedig 3000 nites. Ez a 41 és 45 mm-es méretben is piacra kerülő Google Pixel 4 okosóra.
Processzoráról ilyesmi előrelépést sajnos nem lehet megfogalmazni, az a Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 chip, ami a tavalyi modellben volt. A nagyobb gond, hogy a tavalyi modellben pedig az a chip volt, ami a tavalyelőttiben is. De azért a teljes chipset gépi tanulás útján 25 százalékkal gyorsabb működést ígér 50 százalékkal kevesebb energiafogyasztás mellett.
A kijelzőn látható Material 3 Expressive UI felhasználói felület a korábbiaknál jobban az óra kis képernyőjére szabva működik, nagyobb és kézreesőbb grafikai elemekkel – a Google kényelmesebb használatot ígér. Ezt igyekszik támogatni a Gemini is, többek között az üzenetek felkínált ügyesebb válaszopciókkal. De ott van például az is, hogy a Gemini órás megszólításához nincs szükség különösebb hívószóra, elég csak Michael Knight módjára a szájhoz emelni a csuklót, és a Watch 4 ebből érteni fogja, hogy valamiben a mesterséges intelligencia segítségét akarjuk kérni hangban.
A Google azt mondja, Pixel órán sosem volt még ennyire pontos az alvásfigyelés, ahogy fejlődött a bőr hőmérsékletének érzékelése is. No meg a fitneszaktivitásokat követő funkciók köre.
A 41 mm-es modell 30 órás üzemidőt adhat, a 45 mm-es a Google szerint 40 órán át üzemel egy feltöltéssel.
Google Pixel Buds 2a fülhallgató
Tavaly a Pixel Buds Pro 2 a prémium kategóriában jelentett újdonságot. Idén a Pixel Buds 2a az olcsóbb fülesben gondolkodók számára reális alternatíva.
Az A1 processzor mellé aktív zajszűrés került be, a vállalat szerint másfélszer jobb, mint anno a legelső Pro modelljüknél volt. Bekapcsolt zajszűréssel 7 órán át képes üzemelni a füles, ez tokkal együtt 20 órára nyújtható. Az IP54-es szabvány pedig azt jelenti, hogy az izzadtság mellett egy kis víz sem árt meg neki.
Mennyibe kerülnek a Pixel 10 telefonok? Hány forint a Pixel Watch 4 óra?
A Google Pixel 10 alapmodell listaára 128/256 GB tárhellyel 385/430 ezer forint. A Pixel 10 Pro már 512 GB, sőt akár 1 TB tárhellyel is megvehető. Az ára a négy különböző konfigurációban 475/517/572/686 ezer forint. A Pixel 10 Pro XL 256 GB tárhelyről és 560 ezer forintról nyit, az iméntihez hasonlóan alakuló tárhelyverziók mellé 615 és 725 ezer forintos árcédula társul.
Miközben a bemutatón „lényegében a tavalyi” árakról beszéltek, a magyar piacon azért érezhető némi változás, hiszen a Pixel 9-széria három modelljének induló ára 380/465/510 ezer forint volt.
A Pixel Watch 4 alapmodellje, azaz a 41 mm-es kiadás 160 ezer forinton nyit, míg a 45 mm-esért 180 ezret kell fizetni.
A Pixel Buds 2a fülhallgató vonalkódja 60 ezer forintra csippan majd a kasszáknál.
