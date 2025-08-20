Ilyen volt a Szent Jobb-körmenet Erdő Péterrel és Lévai Anikóval + képek

A Szent István-bazilika előtt tartott ünnepi szentmisén Erdő Péter esztergomi érsek és Marton Zsolt váci megyés püspök szóltak a hívekhez, majd kezdetét vette a Szent Jobb-körmenet.

A történeti hagyomány szerint Szent István jobbkezét rejtő ereklyét a honvéd koronaőrség hordozta. Előtte vonultak az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, a szerzetesek és a papság, a püspöki konferencia tagjai, a Szent Jobb mögött Erdő Péter, továbbá a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület tagjai, majd népviseletbe öltözött hívek és plébániai zarándokcsoportok mentek.

A körmenet a Zrínyi utca-Október 6. utca-József Attila utca-Széchenyi István tér-Zrínyi utca útvonalon haladt.

A szentmisén részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Áder János volt köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

