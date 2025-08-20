Élő adásban halt meg egy francia streamer, akinek a műsora arról szólt, hogy mások bántalmazták

Vizsgálják a francia hatóságok annak a 46 éves, Nizza mellett élő francia férfi halálának a körülményeit, akinek a Kick platformon streamelt tartalmai arról szóltak, hogy mások rendszeresen bántalmazták, illetve megalázták – írja a Guardian.

Raphael Graven (képünkön), aki Jean Pormanove néven a Kick egyik legnézettebb francia streamere volt, augusztus 18-án halt meg. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a társainak volt-e közük a halálához, ami legalábbis nem egyértelmű.

A Gravent megalázó és láthatóan bántalmazó streamerek most azt állítják, hogy ezek megrendezett jelenetek voltak és valójában nem bántották a férfit, ugyanakkor ismert egy olyan videó, ahol reális esélyként latolgatják Graven halálát. A videóban azt akarják kimondatni vele, hogy nem ők, hanem a saját egészségi állapota volna a felelős azért, ha élő adás közben szívrohamot kapna.

NEYMARTISTE on X (formerly Twitter): “Y’a quelques semaines Naruto demandait à Jean Pormanove de dire en direct que s’il mourrait en live, c’était uniquement dû à son hygiène de vie… pic.twitter.com/GzcoymlSzK / X” Y’a quelques semaines Naruto demandait à Jean Pormanove de dire en direct que s’il mourrait en live, c’était uniquement dû à son hygiène de vie… pic.twitter.com/GzcoymlSzK

Ezt egyébként Graven nem volt hajlandó elmondani és egy francia portál értesülései szerint nem sokkal a halála előtt üzenetet küldött az anyjának, amiben arról panaszkodott, hogy túl messzire mentek a többiek a „haláljátékkal” és fogságban tartják.

A Kick bejelentette, hogy együttműködik a hatóságokkal és azt is megígérte, hogy felülvizsgálja a francia nyelvű tartalmait, illetve azt is közölte, hogy a Graven halálához köthető tartalomkészítőket a nyomozás idejére kitiltották a platformról.

A meggyanúsított streamerek egyikének ügyvédje ugyanakkor arról beszélt egy francia tévécsatornának, hogy Graven szív- és érrendszeri gondokkal küzdött és a videókon látható erőszakos jelenetek megrendezettek voltak.

Az élő adásokban egyébként olyan jeleneteket lehetett látni, ahol Gravent ütlegelik, fojtogatják, szidalmazzák és paintball fegyverekkel lövöldöznek rá. A Guardian szerint a felvételekből nem lehet megállapítani, hogy Graven önként vetette alá magát ezeknek, vagy kényszerítették rá, ahogyan azt sem, hogy ezeket a jeleneteket megrendezték-e.