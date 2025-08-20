Lavrov: Szó sem lehet biztonsági garanciákról Oroszország jóváhagyása nélkül

Moszkva semmiféle kollektív biztonsági garanciákat nem fogad el, amiket nem egyeztetnek le vele – jelentette ki a Politico tudósítása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy jordániai látogatása folyamán tartott sajtótájékoztatóján.

Hogy ne értsék félre, az orosz politikus külön kiemelte. hogy nem várható változás abban, hogy mit tart Oroszország elfogadható garanciának Ukrajna számára. Ez azt is jelenti, hogy lényegében egyetlen tapodtat sem haladt előre a békefolyamat a látványos külsőségekkel megrendezett alaszkai találkozó hatására.

Putyin nyerte az alaszkai menetet, győzelmének értéke hétfő éjjel derül ki Washingtonban Bár Donald Trump volt a házigazda, Vlagyimir Putyin tartotta kezében az amerikai és orosz elnök alaszkai csúcstalálkozóját. Moszkva helyzeti előnybe került, és korlátlanul folytathatja háborúját, amíg annak felelősségét Kijevre tudja hárítani.

Amit ugyanis Lavrov mond, az azt jelenti, hogy Ukrajnának egy semleges ütközőállamként kell megmaradnia, le kell szerelni a hadereje jelentős részét és fel kell adnia a NATO-tagság iránti ambícióit.

Ezt látszik alátámasztani az is, hogy az orosz külügyminiszter kifejtette, hogy a számukra elfogadható garanciákat az USA-nak, az Egyesült Királyságnak, Franciaországnak, Kínának és Oroszországnak kellene együtt kidolgoznia. Kína és Oroszország bevonása egy ilyen jellegű egyeztetésbe eleve elfogadhatatlan a nyugati országok számára. Ráadásul az orosz diplomácia vezetője arra is utalt már korábban a hét folyamán, hogy a Zelenszkij-Putyin találkozót, amitől Donald Trump amerikai elnök a megegyezést várja, igen távoli lehetőségnek tartja.

„Egészen biztos vagyok benne, hogy a Nyugat – mindenek előtt az Egyesült Államok – tökéletesen érti, hogy biztonságról tárgyalni az Oroszországi Föderáció nélkül utópisztikus elgondolás és nem vezet sehova” – mondta.

Mindez csak tovább erősíti azt, amit már sokan, régóta gyanítanak, hogy Vlagyimir Putyin valójában nem érdekelt semmiféle béketerv megvalósításában.