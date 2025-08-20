Lengyelország területén zuhant le egy katonai drón

A kelet-lengyelországi Osiny falu közelében lezuhant egy a hatóságok által katonainak minősített drón és felperzselt egy kukoricaföldet – írja a Reuters.

A helyszín mintegy 100 kilométerre van az ukrán határtól. Egy a védelmi minisztériumhoz közel álló személy közlésére hivatkozva a lengyel közmédia arról számolt be, hogy a drón nem rendelkezett robbanófejjel. Minden bizonnyal csalidrón volt.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter és miniszterelnök-helyettes (képünkön) szerint az eset emlékeztet azon korábbi példákra, amikor orosz drónok sértették meg Litvánia és Románia légterét. Kosiniak-Kamysz úgy véli, hogy a mostani esetnek köze lehet az ukrajnai háború befejezésére tett erőfeszítésekhez is és Moszkva provokációja húzódik meg a történtek hátterében.

A becsapódó drón robbanása betört a környéken több ablakot, de személyi sérülés nem történt. A lublini kerületi ügyész sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy megállapították, hogy katonai drónról van szó és vélhetően sérült lehetett.

A lengyel sajtóban közben olyan információk is keringenek, miszerint egy Sahed drón zuhant le a falu mellett. A Sahedet eredetileg az irániak gyártották, majd licenszelték az oroszoknak, akik Gerany–2 név alatt gyártják és nagy mennyiségben használják az Ukrajna elleni háborújukban.