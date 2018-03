Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"Nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88a0da-7a40-4529-a50e-05dcd5b48aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_Husvet_elott_sem_nyultak_hozza_Matolcsyek_az_alapkamathoz","timestamp":"2018. március. 27. 14:13","title":"Húsvét előtt sem nyúltak hozzá Matolcsyék az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős amerikai hatóság megerősítette, hogy vizsgálatot folytat a vállalatnál a személyes adatok kezelésének ellenőrzésére.","shortLead":"Meredek csökkenésnek indult a Facebook árfolyama hétfőn a New York-i tőzsdén, miután a fogyasztóvédelemért is felelős...","id":"20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23f5e547-bf48-4e72-9c9e-7df68311b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b465f1aa-0a93-4213-b013-f1affcad4372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Betett_a_botrany_zuhanorepulest_vettek_a_Facebook_reszvenyei","timestamp":"2018. március. 26. 18:25","title":"Betett a botrány, zuhanórepülést vettek a Facebook részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket az épületeket, ellenben Nyugaton lebontják őket. Európa sokat kockáztat, ha kicseréli kulturális altalaját.\r

\r

","shortLead":"Szabadkán Orbán Viktor a szerb elnökkel együtt adta át a helyi, felújított zsinagógát. A kormány felújítja ezeket...","id":"20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf6d146-4944-4462-a7d9-d6b22e4458ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fff196-239b-44a8-8cf8-9ae8f16aa3d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Orban_NyugatEuropaban_van_ahol_lebontjak_a_zsinagogakat_es_templomokat","timestamp":"2018. március. 26. 17:10","title":"Orbán: Nyugat-Európában van, ahol lebontják a zsinagógákat és templomokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","shortLead":"A Morrison’s Pub március végén fogadja utoljára a bulizókat.","id":"20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a1353-42de-4674-945f-3fc3bfb9d248","keywords":null,"link":"/kultura/20180328_Bezar_Budapest_egyik_legendas_szorakozohelye","timestamp":"2018. március. 28. 07:30","title":"Bezár Budapest egyik legendás szórakozóhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen dédelgeti ezeket a figurákat. Cikkünkben összegyűjtöttük a filmtörténet legidétlenebb bűnözőit, olyan emlékezetes alakításokat, amelyben élvezhető módon keveredik az esetlenség és a rettenthetetlenség.\r

","shortLead":"Egy béna, tipródó bankrablóhoz sokkal könnyebb kötődni, mint egy profihoz, nem véletlen, hogy a filmipar is szívesen...","id":"20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9dafea-7016-4b1b-b0b1-1b29e763c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a46ecc-8955-48e7-86d7-4777a0195a59","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_a_filmtortenet_legviccesebb_legidetlenebb_bunozoi","timestamp":"2018. március. 26. 20:00","title":" Balekok, akiket utálni kéne, mégsem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514c57b1-6a17-4ad9-b730-0520290601d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2024 Magyarországán játszódik a rövidfilm, egy nagypapa mesél unokájának arról, milyen volt Gyurcsány és Orbán alatt, valamint mit tett az országért Vona.","shortLead":"2024 Magyarországán játszódik a rövidfilm, egy nagypapa mesél unokájának arról, milyen volt Gyurcsány és Orbán alatt...","id":"20180326_Kislannyal_Feri_es_Viktor_bacsikkal_kampanyol_a_Jobbik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514c57b1-6a17-4ad9-b730-0520290601d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d025ebe5-c933-40bc-929e-e326cf0cdf49","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Kislannyal_Feri_es_Viktor_bacsikkal_kampanyol_a_Jobbik","timestamp":"2018. március. 26. 15:19","title":"Kislánnyal, Feri és Viktor bácsikkal kampányol a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában \"fagyasztotta be\" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal.","shortLead":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek...","id":"20180326_kovach_czibere_tarsadalom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c18b66-f49c-4e37-9f72-8f10f803b936","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kovach_czibere_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 26. 17:30","title":"\"Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","shortLead":"A sofőrnek csak néhány centiméterrel volt több helye a megforduláshoz annál, mint amekkora maga a szerelvény volt.","id":"20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57f3f15e-c898-4018-9966-156541b887fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e809279-d6ae-4887-8953-7cc9e544d65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180327_kamion_fordulas_szakadek_autos_video","timestamp":"2018. március. 27. 04:01","title":"Az év manőverét mutatta be a kamion sofőrje, aki a szakadék szélén fordult meg – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]