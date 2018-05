Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","shortLead":"A korábbi UEFA-elnök, Michel Platini állítása szerint semmit sem találtak ellene a svájci hatóságok. ","id":"20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=793cca10-2c42-495a-a192-3a0a45f0abd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4139e82-8e22-4919-9d85-c1a82bf9ce9b","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Platini_a_visszaterest_tervezi","timestamp":"2018. május. 26. 14:49","title":"Platini szerint ártatlannak bizonyult, már a visszatérést tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása helyszínén - állítja az újságíró családjának ügyvédje.","shortLead":"Bizonyítékokat semmisíthetett meg hanyagságból a szlovák rendőrség Ján Kuciak oknyomozó újságíró meggyilkolása...","id":"20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870d997e-374c-490d-a523-a7ff7338b081","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Hibazott_a_rendorseg_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. május. 26. 15:00","title":"Hibázott a rendőrség a szlovák újságíró-gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","shortLead":"Több mint 200 dolgozónak, több mint egy éve nem fizeti ki a Heim Pál Kórház a pluszmunkákért járó többlet-járadékokat.","id":"20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80183cc0-a431-4791-b0af-19e45b721654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243be9fe-9c9f-4e7c-bcc4-cafb35b8a260","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_fizeti_ki_a_tulmunkat_az_egyik_legnagyobb_budapesti_korhaz","timestamp":"2018. május. 25. 19:50","title":"Nem fizeti ki a túlmunkát az egyik legnagyobb budapesti kórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand Challenge nevű versenyen.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok magyar úszó nagy fölénnyel, elsőként biztosította helyét a döntőben a 2018 Speedo Grand...","id":"20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f806c6-a3ac-4edc-a074-14f4ef1aa8d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798f8c8d-74b6-437e-b373-5d11b846f873","keywords":null,"link":"/sport/20180525_jo_idovel_uszott_a_dontobe_idei_elso_versenyen_hosszu_katinka","timestamp":"2018. május. 25. 20:41","title":"Jó idővel úszott a döntőbe idei első versenyén Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c808633c-b2c4-40a0-9a28-8e3b90441840","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Komor filmet ígér az új trailer.","shortLead":"Komor filmet ígér az új trailer.","id":"20180525_Nem_gyerekmese_lesz_az_uj_Maugli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c808633c-b2c4-40a0-9a28-8e3b90441840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28fb1aa-cf94-4ccf-b88b-13fab15dec25","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Nem_gyerekmese_lesz_az_uj_Maugli","timestamp":"2018. május. 25. 15:36","title":"Nem gyerekmese lesz az új Maugli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly közel 1300 menekültet fogadtak be, a gyakorlat pedig idén is folytatódott. Kiderült, egy részük egy budapesti rehabilitációs központban van elszállásolva.","shortLead":"A Fidesz több éve politikát épít a menekültellenességre, kampányuk fő eleme is az uszítás volt. Ennek ellenére tavaly...","id":"20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547ef830-4d79-4342-8e3c-7d0899754c98","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Mozgasserultek_kozott_rejtegetik_a_befogadott_menekulteket","timestamp":"2018. május. 25. 16:00","title":"Mozgássérültek között rejtegetik a befogadott menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","shortLead":"A tévés műsorvezető szerint aki úgy viselkedik, mint Shane Tusup, az nem felnőtt. ","id":"20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=653861b1-c5bd-4015-a8d1-4a076a6fc1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a848511-9b39-4f0a-bf0e-a106954d6573","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Kovacs_Aron_Hosszu_Katinkaek_hazassagarol_Ne_menjunk_le_kutyaba","timestamp":"2018. május. 25. 16:05","title":"Kovács Áron Hosszú Katinkáék házasságáról: Ne menjünk le kutyába!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]