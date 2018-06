Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","shortLead":"Most filmet tervez önéletrajzi könyve alapján.","id":"20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc60ece-82d7-4998-bdbb-6e419d559d93","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Emlekszik_a_Katicabogar_fedonevu_kemelharitora_aki_testevel_szolgalta_a_partallamot","timestamp":"2018. június. 23. 08:30","title":"Emlékszik a Katicabogár fedőnevű kémelhárítóra, aki testével szolgálta a pártállamot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fejezetcímek: A teljesítmény megbecsülése; Normativitás; Tisztelet és lelki kiegyezés; Új gesztusok; Magyar érdekek képviselete; Környezeti fenntarthatóság","shortLead":"A fejezetcímek: A teljesítmény megbecsülése; Normativitás; Tisztelet és lelki kiegyezés; Új gesztusok; Magyar érdekek...","id":"20180623_Ader_Janos_szamot_ad","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40dc17d5-2b8f-4d91-b444-09a6227c2738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6299608e-e175-4908-9845-1c7ee26a450e","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Ader_Janos_szamot_ad","timestamp":"2018. június. 23. 10:39","title":"Áder János számot ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos neműek házasságkötését. Válaszul erre a lépésre egy másik, 37 tagú képviselői csoport azt kezdeményezte, foglalják az alkotmányba, hogy a házasság kizárólag egy férfi és egy nő legalizált kapcsolata.","shortLead":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos...","id":"20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8393fe1-bd73-44d7-b1be-5b208a7b3eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","timestamp":"2018. június. 22. 14:24","title":"Támogatja az azonos nemű párok házasságának lehetővé tételét a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","shortLead":"Mexikó 2-1-re győzött Dél-Korea ellen az oroszországi futballvébén. ","id":"20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86acee52-3d4e-454f-baf2-4f7e8f26cf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47965b40-5e80-4b09-aeb1-ad83ae04303f","keywords":null,"link":"/sport/20180623_ujabb_mexikoi_siker_kozel_a_tovabbjutas","timestamp":"2018. június. 23. 18:59","title":"Újabb mexikói siker, közel a továbbjutás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","shortLead":"A 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked turnéjuk július 20-án hazánkat is eléri.","id":"20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daed3b15-9e84-4679-8489-5489a2844f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2943a4-eed9-4f2f-a67b-3b4ccb217190","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_A_Scooter_is_jon_a_debreceni_Campus_Fesztivalra","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"A Scooter is jön a debreceni Campus Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elárulta a miniszterelnök, ki volt a kedvenc focistája és kiknek szurkolt a régi vb-ken.","shortLead":"Elárulta a miniszterelnök, ki volt a kedvenc focistája és kiknek szurkolt a régi vb-ken.","id":"20180622_Ismerje_meg_Orban_Viktor_kedvenc_focistajat_Teofilo_Cubillast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f3aae1-2d8d-4af3-8ff4-2ccd0312759b","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Ismerje_meg_Orban_Viktor_kedvenc_focistajat_Teofilo_Cubillast","timestamp":"2018. június. 22. 11:55","title":"Ismerje meg Orbán Viktor kedvenc focistáját, Teofilo Cubillast!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]