[{"available":true,"c_guid":"80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","shortLead":"Gyurta Gergely előtt is az utolsó pillanatig titkolta, hogy befejezi a versenyzést.","id":"20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c7e668-2d33-4cd0-bf68-a2d29b00f196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49218703-4af4-4a69-8399-83fadc0d9ef8","keywords":null,"link":"/sport/20180329_testveret_is_meglepte_gyurta_daniel_a_visszavonulassal","timestamp":"2018. március. 29. 12:28","title":"Testvérét is meglepte Gyurta Dániel a visszavonulással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2213c7-ae66-4771-bf64-aeb83c9ca518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben kulcsszerep hárult a szlovák-magyar pártra, a Most-Hídra, amely amúgy is ellentmondásos viszonyrendszerben igyekszik lavírozni - olvasható az e heti HVG-ben.","shortLead":"Fölborította a szlovákiai közéletet Ján Kuciák oknyomozó újságírónak és jegyesének meggyilkolása. A kényes helyzetben...","id":"20180328_Orbanek_Soros_bacsifele_hergelese_nem_biztos_hogy_Szlovakiaban_is_mukodik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2213c7-ae66-4771-bf64-aeb83c9ca518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6a58d6-f8f0-4e06-8a9f-24219b1aab67","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Orbanek_Soros_bacsifele_hergelese_nem_biztos_hogy_Szlovakiaban_is_mukodik","timestamp":"2018. március. 28. 16:10","title":"\"Orbánék Soros bácsiféle hergelése nem biztos, hogy Szlovákiában is működik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","shortLead":"A filmmogul cége hétfőn jelentett csődöt, valaki viszont szívesen lakna a New York-i házában 6,5 milliárd forintért.","id":"20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b50bab-2886-4ab8-ad79-b4772c3795a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbfde588-dd36-4bff-a8c3-daa07367ae75","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Elkelt_Harvey_Weinstein_otthona_az_ugyvedek_zsebebe_megy_a_vetelar","timestamp":"2018. március. 29. 09:49","title":"Elkelt Harvey Weinstein otthona, az ügyvédek zsebébe vándorol a vételár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy végleges-e, vagy ha nem, akkor meddig tart az internet megvonása.","id":"20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0d15-3e16-4656-812a-541dcd3915b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d955f140-654c-49e0-b85f-55b0cb7aa786","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Elvettek_a_netet_a_WikiLeakset_alapito_Assangetol","timestamp":"2018. március. 28. 20:33","title":"Elvették a netet a WikiLeakset alapító Assange-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","shortLead":"Gyémántkemény videó készült Felcsúton. ","id":"20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0e191c1-2e02-49d9-81f4-7436fed5a393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5796e9e3-b24a-4e1b-b5c1-ec1cc10a9250","keywords":null,"link":"/itthon/20180328_Meszaros_Lorinc_szerint_o_kormanyvaltas_eseten_is_sikeres_lesz_sot_meg_sikeresebb_mint_most__video","timestamp":"2018. március. 28. 16:50","title":"Mészáros Lőrinc szerint ő kormányváltás esetén is sikeres lesz, sőt: még sikeresebb, mint most - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","shortLead":"Angyalföldön várta egy óriási DK-s logó a lakossági fórumáról távozó Németh Szilárdot. ","id":"20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530d9807-9239-4b90-8cb7-b9f2fa96d661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191db1b7-b966-423f-a163-a8df23451fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Video_Igy_reagalt_Nemeth_Szilard_a_DKs_fenyfestesre","timestamp":"2018. március. 29. 21:52","title":"Videó: Így reagált Németh Szilárd a DK-s fényfestésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi – azóta éppen hibája miatt visszahívott laptop esetét bemutató – videóból is jól látható.","shortLead":"A lítium-ion akkumulátorok meghibásodása adott esetben veszélyt jelent a felhasználókra. Hogy mennyire, az az alábbi –...","id":"20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c49b44f-ad5f-4339-90e3-4172d53bcfcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98d4d77-4d5b-4e58-9924-4ce66691e7f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180328_hp_envy_laptop_akkumulator_tuz","timestamp":"2018. március. 28. 20:03","title":"Ön is a töltőn hagyja éjszakára a laptopot? Ha megnézi ezt a videót, lehet, hogy többé nem fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","shortLead":"Feltűnésmentesen sikerült ellopni egy venezuelai templom fél tonnás harangját.","id":"20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=362ed760-ae18-46e9-ba11-b08fe84eb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895a0ae2-8198-4396-869e-80eb55eac605","keywords":null,"link":"/vilag/20180328_Nem_kispalyaztak_a_tolvajok_elloptak_egy_500_kilos_harangot","timestamp":"2018. március. 28. 19:46","title":"Nem kispályáztak a tolvajok, elloptak egy 500 kilós harangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]