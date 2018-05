Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","shortLead":"Már majdnem minden jegyet meg is vásároltak egész júliusig.","id":"20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171bdc-c8c0-46b2-9c42-c7457d5a291f","keywords":null,"link":"/kkv/20180505_Elindult_a_PhiladelphiaBudapest_repulojarat","timestamp":"2018. május. 05. 11:04","title":"Elindult a Philadelphia-Budapest repülőjárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével Alapítvány, mert a pécsi önkormányzat által működtetett Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. nem adott bérbe termet a szervezetnek. A bűnösnek kikiáltott ezúttal is Soros György volt.","shortLead":"Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) segítségével az Emberség Erejével...","id":"20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e68a3a98-3a30-46ae-b2d4-b5294face186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14827962-0545-4726-a2f2-95972b0a069b","keywords":null,"link":"/itthon/20180505_Soros_miatt_nem_kapott_Pecsett_termet_az_Emberiseg_Erejevel_Alapitvany","timestamp":"2018. május. 05. 16:27","title":"Lesorosozták őket, nem kaptak termet Pécsen, de nem hagyják annyiban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith Leibert, akit szorgalma és kitartása a vészkorszak után a tengeren túlra is elkísérte. Ami utána maradt, az 3500 különböző díszes táska, és rengeteg történet.","shortLead":"Bemutatjuk a budapesti gettóból a táskáival az amerikai elit legfelsőbb köreibe eljutott, nemrég elhunyt Judith...","id":"20180504_judith_leiber_portre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a1ab59-05b3-4e32-826d-92e835a6f7c0","keywords":null,"link":"/kkv/20180504_judith_leiber_portre","timestamp":"2018. május. 04. 17:00","title":"A magyar nő csodálatos története, aki azt mondta, Hitler tette őt táskatervezővé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","shortLead":"Az amerikai nyomásgyakorlás nem kedvez a két ország közötti párbeszédnek - figyelmeztetett Észak-Korea. ","id":"20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f03f761-379d-44e0-a079-e309254061c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180506_EszakKorea_figyelmeztette_Trumpekat_hogy_ne_fenyegetozzenek","timestamp":"2018. május. 06. 13:25","title":"Észak-Korea figyelmeztette Trumpékat, hogy ne fenyegetőzzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt kicsatolta a biztonsági övet éppen egy baleset előtt.","shortLead":"Kampányt indítottak annak a 16 éves texasi lánynak a szülei, aki azért halt meg, mert egy szelfi készítése miatt...","id":"20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c3f3-c5b6-4baf-bdca-3e765914fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955e227-f19c-421a-b378-6ba0272df324","keywords":null,"link":"/cegauto/20180505_Lanyuk_halala_utan_texasi_szulok_a_biztonsagi_ov_hasznalataert","timestamp":"2018. május. 05. 16:00","title":"Lányuk halála után texasi szülők a biztonsági öv használatáért kampányolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni 2019 végéig, de a kormány és az MNB szerint nincs mitől félni.","shortLead":"Az egekbe szállnak az építőanyagok árai, több tízezer munkás hiányzik, és erőltetett tempóban próbálnak mindent átadni...","id":"20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a54c002-8487-4d55-9b3f-1fe18c1daf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08519f4-8ef4-436e-94c3-ff9affa483bd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180505_Negyvenezer_kepzett_dolgozo_hianyzik_a_magyar_epitoiparbol","timestamp":"2018. május. 05. 10:11","title":"Negyvenezer képzett dolgozó hiányzik a magyar építőiparból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről érdemes tudni a héten.","shortLead":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről...","id":"20180506_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002946bc-1af7-4b60-abae-38750f336862","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 06. 13:36","title":"Tolatóradar: Tudjon róla – 1000 eurós büntetést is kaphat, ha ezt csinálja a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]