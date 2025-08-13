Reagált az orosz külügy Trump szavaira az ukrajnai területcseréről

„Nem kell új dolgokat kitalálni. Az Oroszországi Föderáció területi struktúrája fölött országunk alkotmánya őrködik. Ez mindent elmond. Ennek megfelelően az alaszkai tárgyalások folyamán az orosz küldöttség céljait kizárólag a nemzeti érdekeink határozzák meg” – jelentette ki Alekszej Fagyejev, az orosz Külügyminisztérium Sajtó és Információs Osztályának vezetőhelyettese a lenta.ru közlése szerint.

Korábban a HVG is beszámolt arról, hogy Donald Trump amerikai elnök területcseréről szeretne tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz államfővel pénteki találkozójukon, amelyek – legalábbis szerinte – mindkét fél javát szolgálnák. Erre már korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is mondott határozott nemet mondott, most csatlakoztak hozzá az oroszok is.

A Trump–Putyin-találkozót pénteken tartják majd meg, az alaszkai Anchorage-ben, egy katonai bázison.