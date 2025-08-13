Új orosz gázvezeték épülhet Szerbián keresztül Magyarország irányába

Újabb orosz-szerb gázvezeték épülhet, amelyen akár Magyarországra is szállíthatnának földgázt – vette észre a Portfolio az orosz Izvesztyija értesülését. Az orosz lap kormányzati forrásokra hivatkozva ír a projektről, amelynek létrehozásában a szerb állami gázvállalat, valamint az orosz Gazprom is érintett lehet. Sőt, a végső szó is az orosz cégé lehet: az új vezeték akkor épülhet meg, ha a Gazprom úgy ítéli meg, hogy szükség van rá.

Amennyiben valóban létrejön az új vezeték, azon Magyarországra szállíthatnának még több orosz gázt, ahonnan más uniós tagállamokba, például Ausztriába és Szlovákiába is folytatódhatna a szállítás. A közép-európai régió számára kulcsfontosságú a szerb gázellátás, mivel a Török Áramlat szerbiai szakaszának, a Balkáni Áramlatnak a 2021-es megnyitása óta szinte kizárólag ezen az útvonalon érkezik orosz földgáz.

A beruházás ugyanakkor kockázatos vállalás lehet a Gazprom részéről, mivel az Európai Unió azt tervezi, hogy 2027 végére teljesen leállítja az orosz energia importját. A magyar kormány szerint viszont hiba lenne függetlenedni az orosz energiától. További nehézséget okozhat, hogy noha Szerbia jelenleg 93 százalékban Oroszországból importálja a földgázt, a szerb kormányban is vannak, akik a diverzifikációt támogatnák, például azerbajdzsáni importtal vagy amerikai LNG vásárlásával.

Magyarország és Szerbia között nem csak gáz-, hanem olajvezeték is épülhet a közeljövőben, ezt tavasszal jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó akkor arról beszélt, hogy az új vezeték 2028-ra állhat működésbe, és azt jelenti, hogy a két fő energiahordozó tekintetében Szerbia és Magyarország „nem szorul másokra, csak egymásra.”

