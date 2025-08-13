„Putyin nem békét akar, hanem az országunkat” – Itt vannak a Zelenszkij–Merz-sajtótájékoztató részletei

Berlinbe látogatott Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, és miután Friedrich Merz kancellár társaságában, zárt ajtók mögött, videókonferencián tárgyaltak több európai vezetővel, Donald Trump amerikai elnökkel és alelnökével, J.D. Vance-szel, sajtótájékoztatót tartottak.

A Sky News tudósítása szerint Merz arról beszélt, hogy pénteken Alaszkában, Trump és az orosz elnök, Vlagyimir Putyin találkozóján fontos döntések fognak születni, és az európaiaknak meg kell tenniük minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az esemény megfelelő eredménnyel záródjon.

A Trumppal történt egyeztetésről a német kormányfő azt mondta: hangsúlyozták neki, hogy Európa biztonságát garantálni kell, illetve megállapodtak a Putyinnal való találkozó főbb pontjaiban is:

Ukrajnának részt kell vennie minden további egyeztetésen.

A konkrét tárgyalásokat tűzszüneti egyezménynek kell megelőznie.

Szó sem lehet arról, hogy bárki is elismerje az oroszok által megszállt területek elcsatolását.

Az ukrán fegyveres erőket nem lehet korlátozni az országuk védelmében.

A szélesebb körű tárgyalásokat egy transzatlanti stratégia mentén kell lefolytatni.

Ezeket a pontokat Zelenszkij is megerősítette a maga beszédében. Szerinte Ukrajnáról csak Ukrajnával lehet tárgyalni, illetve azt is közölte, hogy Trump nemcsak a tűzszünetet, hanem az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák ötletét is támogatja. „Oroszországnak nem lehet joga ahhoz, hogy megvétózza Ukrajna NATO-tagságát” – jelentette ki.

Putyin blöfföl és közben a teljes fronton előrenyomulni próbál – mondta, és hozzátette azt is, hogy ezt Trumppal és az európai vezetőkkel is megosztotta. Szerinte az orosz vezető a szankciók bagatellizálásával is blöfföl, mivel a valóságban azok nagyon is működnek és komoly károkat okoznak az orosz hadigazdaságnak.

„Putyin nem békét akar, hanem az országunkat” – közölte Zelenszkij, majd kifejezte abbéli reményét, hogy az alaszkai tárgyalás központi témája a tűzszünet lesz.

Újságírói kérdésre az elnök arról is beszélt, hogy az álláspontja a Donbasz feladásával kapcsolatban nem változott, hiába akarja Putyin ezt a területet a tűzszünet feltételeként. „Az álláspontom nem változott, mivel az ukrán alkotmányon alapul és az alkotmány sem módosult” – mondta.

Merz egy másik kérdésre válaszolva azt közölte, hogy az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák részletei nem kerültek szóba a Trumppal lezajlott egyeztetésen.

A sajtótájékoztatót követően Merz és Zelenszkij visszavonultak, hogy részt vegyenek az Ukrajna támogatása mellett elkötelezett államokat tömörítő Tettre Készek Koalíciójának egyeztetésén.