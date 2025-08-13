Deutsch Tamás megköszönte a mocskos fideszezést a zenészeknek

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán arról írt a közösségi oldalán, hogy szerinte a hazai könnyűzenei világ ismert előadói közül sokan évtizedek óta kritikusak a kormánnyal. Felsorolásában több tucat zenész, énekes és együttes neve szerepel – többek között Koncz Zsuzsáé, Bródy Jánosé, Dés Lászlóé, Zoráné, a Pa-dö-dőé, Hernádi Judité, Geszti Péteré, Oláh Ibolyáé, a Quimbyé, Lovasi Andrásé, a Punnany Massifé, a Halott Pénzé, Majkáé, ByeAlexé, a Margaret Islandé, Azahriah-é, Krúbié, Beton.Hofié és Pogány Indulóé.

A politikus szerint ezek a művészek 35 éve „minden testhelyzetben” azt közvetítik, hogy „mocskos Fidesz”, korábban pedig „mocskos MDF”. Ennek ellenére – jegyezte meg – a „nemzeti oldal” kilenc országgyűlési választásból hatot megnyert, ami szerinte „szintén kétharmad”. A bejegyzés végén ironikusan hozzátette:

Nekik is köszönjük! Ennyi.”

Hétfőn Sulyok Tamás köztársasági elnök szólt fiatalokhoz a közösségi oldalán, és bár nem írt konkrétumot, az üzenetét vélhetően a koncerteken és fesztiválokon „mocskos Fideszt” skandáló tömeg ihlette. Arra kérte őket, hogy a kiáltásuk mögött legyen méltó gondolat, figyeljenek egymásra, a jövőjükre és az országra, amelyet a gyerekeiknek hagynak.

Sulyok Tamás a fiatalokhoz szólt, miután egyre több fesztiválon és koncerten zeng a mocskos Fidesz A köztársági elnök nem kér csendet.

Török Gábor politikai elemző szerint az üzenet politikailag céltalan volt, és inkább a hűség demonstrációjának tűnt, ami szerinte méltatlan a köztársasági elnökhöz.

A Sziget Fesztivál Nagyszínpadánál is szólt a mocskos Fidesz Pogány Induló pénteki koncertje előtt is az idei nyár fesztiválslágerét zúgta a közönség.

Nyitókép: MTI / Purger Tamás