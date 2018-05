Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve Kásler Miklós szószólójaként is tevékenykedik. Videó. ","shortLead":"A jelek szerint Rétvári Bencének idén más szerepek is jutnak politikusi feladatai mellett: zajvédő falként, illetve...","id":"20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0144eda-c4b4-45c9-af99-00a4b1f0f43a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3b4ecb-bdb0-43e5-86f3-5293449f6a20","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Kerdeztunk_volna_de_az_uj_emberminiszter_lekoptatta_a_hvghu_tudositojat__video","timestamp":"2018. május. 14. 16:20","title":"Kérdeztünk volna, de az új emberminiszter lekoptatta a hvg.hu tudósítóját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár felfüggesztett börtönt is kaphatnak.","shortLead":"Egy tavalyi baleset miatt kell most felelnie egy fafeldolgozó két vezető beosztású dolgozójának Szolnokon. Akár felfüggesztett börtönt is kaphatnak.","id":"20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d42a4d-455f-4bd5-b038-bf4349efb51c","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Hagytak_hogy_bedaralja_a_gep_a_munkast_mehetnek_a_birosagra","timestamp":"2018. május. 14. 14:12","title":"Hagyták, hogy bedarálja a gép a munkást, mehetnek a bíróságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","shortLead":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","id":"20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ca91f9-ec75-4a01-ba78-4fa947c8bc0c","keywords":null,"link":"/sport/20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Gundel Takács Gábor fia a hétvégén debütált az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","shortLead":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","id":"20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae7edfa-bbd1-461e-b0ef-e0fb7c589045","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Ha a popkultúra a Roxfort, ő Dumbledore professzor – ma 70 éves Brian Eno","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a89403-a414-4b09-94f7-3c32ae7d0419","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 64 millió forint a Beauty Enterprises vesztesége 2017-ben.","shortLead":"Összesen 64 millió forint a Beauty Enterprises vesztesége 2017-ben.","id":"20180515_Nulla_forint_lett_Vajna_Timea_cegenek_teljes_2017es_arbevetele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9a89403-a414-4b09-94f7-3c32ae7d0419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6399ae-0efc-46cb-950e-a99877075fd0","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Nulla_forint_lett_Vajna_Timea_cegenek_teljes_2017es_arbevetele","timestamp":"2018. május. 15. 12:50","title":"Nulla forint lett Vajna Tímea cégének teljes 2017-es árbevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le lehet rá adni, igaz, árat és szállítási időpontot nem adtak meg hozzá.","shortLead":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le lehet rá adni, igaz, árat és szállítási időpontot nem adtak meg hozzá.","id":"20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ca1a1-1464-462f-8b49-bc88485650a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 16. 11:21","title":"Újabb autóval áll elő a Tesla, jön a szteroidokon nevelt Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","shortLead":"A malac belepusztult a bántalmazásba, a férfit állatkínzás miatt vonják felelősségre. ","id":"20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60afd72b-617b-4747-ad92-c759701340f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4096bbd3-9cf1-4ae9-a7c3-68ca9a7295a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Ideges_lett_vasvillat_szurt_a_kismalac_hataba","timestamp":"2018. május. 15. 10:38","title":"Ideges lett, vasvillát szúrt a kismalac hátába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]