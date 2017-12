[{"available":true,"c_guid":"6fdb548f-a9ad-4b5f-9a11-ef111b442dea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV informatikai fejlesztése és az NGM budai Várba költözése is egyszemélyi felelőst kapott.\r

\r

","shortLead":"A NAV informatikai fejlesztése és az NGM budai Várba költözése is egyszemélyi felelőst kapott.\r

\r

","id":"20171227_A_NAV_es_az_NGM_Varba_koltozese_is_miniszteri_biztos_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fdb548f-a9ad-4b5f-9a11-ef111b442dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c0bf8-f5cf-4d66-83a3-8634d4d0ceb5","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_A_NAV_es_az_NGM_Varba_koltozese_is_miniszteri_biztos_kapott","timestamp":"2017. december. 27. 17:17","title":"A NAV és az NGM Várba költözése is miniszteri biztost kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79cbad5-0a59-4d7a-99b2-98751e496b3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére hazánk messze nincs ennek a toplistának az elején, de persze egy ilyen statisztikán mindig van mit javítani. ","shortLead":"Szerencsére hazánk messze nincs ennek a toplistának az elején, de persze egy ilyen statisztikán mindig van mit...","id":"20171227_toplista_ezekben_az_orszagokban_a_legveszelyesebb_autoval_kozlekedni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d79cbad5-0a59-4d7a-99b2-98751e496b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4efd196-8192-4bb2-a6cd-d1e0d78aa321","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_toplista_ezekben_az_orszagokban_a_legveszelyesebb_autoval_kozlekedni","timestamp":"2017. december. 27. 06:41","title":"Toplista: Ezekben az országokban a legveszélyesebb autóval közlekedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb916b2-56af-49e4-8697-03432a0173d9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ön is akkus fúrót talált a fa alatt? Nincs egyedül.","shortLead":"Ön is akkus fúrót talált a fa alatt? Nincs egyedül.","id":"20171228_Kitalalja_mit_vettek_a_magyarok_karacsonyra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beb916b2-56af-49e4-8697-03432a0173d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba62d20a-7239-43ac-8b78-fba1a4db2122","keywords":null,"link":"/kkv/20171228_Kitalalja_mit_vettek_a_magyarok_karacsonyra","timestamp":"2017. december. 28. 13:45","title":"Kitalálja, mit vettek a magyarok karácsonyra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131d0cb-9484-4ab5-87de-7f95f825e9c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az alaposan felbőszített japán sportkocsi Veyron-szintű végsebességre képes, és ehhez képest tulajdonképpen fillérekbe kerül.","shortLead":"Ez az alaposan felbőszített japán sportkocsi Veyron-szintű végsebességre képes, és ehhez képest tulajdonképpen...","id":"20171227_bugattisebesseg_olcson_boven_400_felett_szaguld_ez_a_regi_nissan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0131d0cb-9484-4ab5-87de-7f95f825e9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89000d36-9a77-4282-9d2f-2fa5b1ee2638","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_bugattisebesseg_olcson_boven_400_felett_szaguld_ez_a_regi_nissan","timestamp":"2017. december. 27. 13:22","title":"Bugatti-sebesség olcsón: bőven 400 felett száguld ez a régi Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A G7 gazdasági portál kiszámolta, mennyi közterhet kellene bevallania és befizetnie reklámbevételei után a két techóriásnak Magyarországon.","shortLead":"A G7 gazdasági portál kiszámolta, mennyi közterhet kellene bevallania és befizetnie reklámbevételei után a két...","id":"20171227_Dobbenetes_adotartozast_halmozott_fel_a_Facebook_es_a_Google","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea00224a-17fa-4df4-a9be-0bb91f508dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115bf80e-2ebf-4e66-8514-212fea6f865d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Dobbenetes_adotartozast_halmozott_fel_a_Facebook_es_a_Google","timestamp":"2017. december. 27. 10:29","title":"Döbbenetes adótartozást halmozott fel a Facebook és a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Részegen száguldva karambolozott a piros lámpánál várakozó vétlen autóval, az abban ülő fiatalok szörnyethaltak. ","shortLead":"Részegen száguldva karambolozott a piros lámpánál várakozó vétlen autóval, az abban ülő fiatalok szörnyethaltak. ","id":"20171228_orokre_elvennek_a_szentendrei_uti_amokfuto_jogositvanyat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f590825d-8aaf-480e-af5a-725d71a62df1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8445525a-bc5d-4ebd-87e9-a3cd21bf6311","keywords":null,"link":"/cegauto/20171228_orokre_elvennek_a_szentendrei_uti_amokfuto_jogositvanyat","timestamp":"2017. december. 28. 09:57","title":"Örökre elvennék a Szentendrei úti ámokfutó jogosítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott csatára szívesen maradna a Chicago Fire-nél azután is, hogy lejár a szerződése, de…","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott csatára szívesen maradna a Chicago Fire-nél azután is, hogy lejár a szerződése, de…","id":"20171228_nikolics_elgondolkodna_ha_spanyol_csapat_hivna","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5cb1d9-94ff-4789-aded-2fec6cbbe929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd1248d-1248-4851-808d-8ec751b28f6e","keywords":null,"link":"/sport/20171228_nikolics_elgondolkodna_ha_spanyol_csapat_hivna","timestamp":"2017. december. 28. 10:55","title":"Nikolics elgondolkodna, ha spanyol csapat hívná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b45a89-ea4c-4d2a-8db5-1c7070dce5fe","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ebben nagyon különbözünk egymástól.","shortLead":"Ebben nagyon különbözünk egymástól.","id":"20171228_Kezdodik_az_uj_ev_kik_hisznek_a_jovendomondoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72b45a89-ea4c-4d2a-8db5-1c7070dce5fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4dbefa-288f-4bb9-997b-de7a0d403faf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20171228_Kezdodik_az_uj_ev_kik_hisznek_a_jovendomondoknak","timestamp":"2017. december. 28. 12:15","title":"Kezdődik az új év: kik hisznek a jövendőmondóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]