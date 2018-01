[{"available":true,"c_guid":"dd31b1e3-02f7-4de2-a88f-ecea152d7e87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választásig gyűjti az aláírást a Gyurcsány Ferenc vezette DK két, erősen mozgósító témában. A kezdeményezés annyiban hasonlít Orbánék migránskampányához, hogy az ellenséget ők is külföldön jelölik ki.","shortLead":"A választásig gyűjti az aláírást a Gyurcsány Ferenc vezette DK két, erősen mozgósító témában. A kezdeményezés annyiban...","id":"20180117_Gyurcsany_most_raallt_a_23_millio_ukran_nyugdijas_vonalra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd31b1e3-02f7-4de2-a88f-ecea152d7e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baec3e3-b912-4732-9aed-987073a1a835","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_Gyurcsany_most_raallt_a_23_millio_ukran_nyugdijas_vonalra","timestamp":"2018. január. 17. 13:00","title":"Gyurcsány most ukrán nyugdíjasból talált 23 millió okot a rettegtetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap izgalom után kiderült: Soros Györgyöt nem tudja kitiltani a kormány Magyarországról. Legfeljebb nem közelítheti meg a külső schengeni határ 8 kilométeres sávját, mondjuk Röszkét vagy Ásotthalmot.","shortLead":"Egy nap izgalom után kiderült: Soros Györgyöt nem tudja kitiltani a kormány Magyarországról. Legfeljebb nem közelítheti...","id":"20180117_A_Stop_Soros_torvencsomag_csak_Sorost_nem_tudja_megallitani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba514ea-ee45-4da2-b69c-ffe1775b15af","keywords":null,"link":"/itthon/20180117_A_Stop_Soros_torvencsomag_csak_Sorost_nem_tudja_megallitani","timestamp":"2018. január. 17. 14:52","title":"Gyorselemzés: A \"Stop Soros\"-törvénycsomag csak Sorost nem tudja megállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét Enyedi-filmet tűznek műsorra.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a Berlinale szervezői, hogy az Arany Medve-díjas Testről és lélekről után idén ismét...","id":"20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=773c3278-0dec-48a1-b9ae-edfdd44267be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3248c3-6609-4315-9780-e31f66f833b5","keywords":null,"link":"/kultura/20180118_Enyedi_Ildikoklasszikus_a_Berlinalen_Az_en_XX_szazadom","timestamp":"2018. január. 18. 18:37","title":"Enyedi Ildikó-klasszikus a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tízezer dollár alá csúszott az árfolyam szerda délután, egy hónap alatt értékének csaknem a felét elvesztette.","shortLead":"Tízezer dollár alá csúszott az árfolyam szerda délután, egy hónap alatt értékének csaknem a felét elvesztette.","id":"20180117_10_ezer_dollar_alatt_a_bitcoin_arfolyama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5829fb9-07cb-44dc-82db-7cab91d89f4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e56518-1577-401f-89a0-d52164688f2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180117_10_ezer_dollar_alatt_a_bitcoin_arfolyama","timestamp":"2018. január. 17. 17:55","title":"Lélektani határ alatt a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c639f4-ed71-4b44-96d8-0248dbd83325","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ is felelős azért, hogy anarchisták támadták meg az ÁSZ-t, áll a szervezet reakciójában, miután Gulyás Márton és a Közös Ország Mozgalom lefestékezte a számvevőszék épületét. Az ÁSZ mindenkit nyugalomra int.\r

