Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni egy uniós ügynökségek székhelyéről, mint ahogy most.","shortLead":"Az Európai Parlament rábólintott az új, amszterdami székhelyre, de jelezték: a jövőben nem lehet úgy határozni...","id":"20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e859d39-4002-42bf-b8cb-68f9faa60b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876290ed-27d8-4424-8f8b-4613a3d90db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_az_europai_parlamentnek_nem_tetszik_ahogy_kivalasztottak_az_europai_gyogyszerugynokseg_uj_helyet","timestamp":"2018. március. 15. 21:25","title":"Az Európai Parlamentnek nem tetszik, ahogy kiválasztották az Európai Gyógyszerügynökség új helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","shortLead":"Miro Cerar azzal indokolta lemondását, hogy szerinte egyesek meg akarják állítani Szlovénia fejlődését.","id":"20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4721b7ef-eda9-4923-be86-0df2ea2eb04c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7981c5-7d5d-4404-a57f-3cec4d816914","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_elorehozott_valasztasok_johetnek_szloveniaban_a_kormanyfo_lemondasa_utan","timestamp":"2018. március. 15. 20:43","title":"Előrehozott választások jöhetnek Szlovéniában a kormányfő lemondása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti fényezését.","shortLead":"Az autófóliázás külön világ az optikai tuningon belül ezerféle őrült módon lehet megváltoztatni a kocsik eredeti...","id":"20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a55c3ec3-5379-4d8c-b590-8819a5bb79d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b76a08-e5e7-4b9a-b964-10abeb04ac6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180317_Rajzolt_auto_ami_igazi__video","timestamp":"2018. március. 17. 10:46","title":"Olyan ez az autó, mintha csak egy rajz lenne, pedig igazi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","id":"20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4cce23-1a0e-4878-aa96-2efd1ec2f900","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","timestamp":"2018. március. 17. 11:55","title":"Guinness-rekordot döntöttek egy a Neotontól lenyúlt slágerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak most le fog esni az álla.","shortLead":"Aki eddig esetleg kételkedni merészelt abban, hogy Elza hercegnő létezik-e, és ő-e a hó és a fagy királynője, annak...","id":"20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b58ed467-ac77-45a8-b389-c10909b1eec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff9db5d-45f3-4b89-aea5-a82301f59e0a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_elza_hercegno_a_Jegvarazsbol_igenis_letezik_es_akar_a_rendorok_kocsijat_is_megtolja","timestamp":"2018. március. 16. 16:37","title":"A Jégvarázs Elza hercegnője igenis létezik és akár a rendőrök kocsiját is megtolja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek a webes jelenlét valóban hoz is a konyhára valami kézzel fogható üzletet. Szakértőnk szerint néhány apró változtatással lényegesen javítható a helyzet.","shortLead":"Ma már szinte nincs komoly vállalkozás, melynek ne lenne weboldala, azonban erős kisebbségben vannak azok, akiknek...","id":"20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05910924-6d67-47c0-b371-7e5d5cb281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e2cdeb-d436-40c8-96c0-dc5dbc645487","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_online_marketing_pszichologia_cta_arieli","timestamp":"2018. március. 17. 17:30","title":"5 könnyen bevethető pszichológiai trükk, hogy a weboldala tényleg termelje a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5303d6fb-a010-491b-97b2-d782e0e407b6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az áldozathibáztatást sugalló, szexista reklám annyira félrement, hogy a Snapchat piaci értéke a tőzsdén majdnem egymilliárd dollárral csökkent. ","shortLead":"Az áldozathibáztatást sugalló, szexista reklám annyira félrement, hogy a Snapchat piaci értéke a tőzsdén majdnem...","id":"20180317_Nagyon_rafazott_a_Snapchat_a_Rihannaval_viccelodo_kinos_reklamja_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5303d6fb-a010-491b-97b2-d782e0e407b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab283b1-f4b5-4c1c-aeed-6d5880d627d5","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180317_Nagyon_rafazott_a_Snapchat_a_Rihannaval_viccelodo_kinos_reklamja_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 16:12","title":"Nagyon ráfázott a Snapchat a Rihannával viccelődő, kínos reklámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat. Hogy alattuk a ló döglött-e, csak április 8-án derül ki. Orbán mindenesetre saját táborának megerősítése mellett ellenfeleit is mozgósíthatta azzal, hogy nyíltan bosszút esküdött a választás utáni időszakra. Bárhogyan alakul, a voksolást az eddiginél is feszültebb politikai szembenállás követi.","shortLead":"A békemenet teljesített: Orbán Viktor hívei olyan élményben részesültek, ami után ismét nyeregben érezhetik magukat...","id":"20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e885459-5fd9-45ed-bcbe-015c8cebe3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62043127-0466-44f6-b6bd-36e1471f11dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_orban_bosszu_marcius_15_bekemenet_valasztas","timestamp":"2018. március. 16. 07:00","title":"Világos üzenet: ha nem Orbán áll bosszút, a békemenet fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]