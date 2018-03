Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz. (Vagy fordítva: ugyanakkora tárhelyen jóval szebb fotók férnek majd el.) A Windowsba most érkező újfajta képtömörítés sokkal hatékonyabb, mint a korosodó JP(E)G. De sok androidosnak meggyűlik majd a baja az újfajta képekkel.","shortLead":"Jóval kisebb helyet foglalnak majd el a számítógépeken és telefonokon a képek, miközben minőségük változatlan lesz...","id":"20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dca1551e-a7a1-4727-90b5-821a71865e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c42251a-9b24-4d26-9b19-f9870cb194a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_heif_heic_hevc_keptomorites_jpg_jpeg_gif_windows_10_android_p","timestamp":"2018. március. 18. 13:03","title":"Ön is JPG-ben tartja a képeit? Felejtse el az egészet, itt a sokkal jobb új formátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","shortLead":"Ez a legsúlyosabb szerencsétlenség a térségben az Ankara és az EU közötti menekültügyi egyezmény aláírása óta.","id":"20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a1c607-3f84-497d-95e0-95fa658e90d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045dfd6-0e61-4e19-805a-5813a72ac8ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Menekulok_fulladtak_meg_az_Egeitengeren","timestamp":"2018. március. 17. 16:07","title":"Menekülők fulladtak meg az Égei-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti újév kezdetét Bali szigetén. Az intézkedés nem politikai megtorlásként történt – mint ahogy máshol szokott –, egyszerűen csak szerettek volna egy nyugalmas napot beiktatni az embereknek. Mit szólna itthon is egy hasonló naphoz?","shortLead":"Idén először döntött úgy az indonéz kormány, hogy 24 óráig tartó internetszünettel ünneplik meg a hindu naptár szerinti...","id":"20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01d224a0-9816-4663-9b73-d9168dabd9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fee5f0-bdad-4a02-bd61-a6fe4abcbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_mobilinternet_kikapcsolas_nyepi_hindu_unnep_bali_indonezia","timestamp":"2018. március. 19. 06:03","title":"Van egy ország, ahol 24 órára lekapcsolták a teljes mobilnetet az egyik szigeten – és micsoda jó ötlet volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4e913c-c0d1-48ff-992b-e29dc2ec2b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehetséges kapcsolatot talált a Facebook egyik kutatója, illetve a hétvégén kirobbant, 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési ügyben érintett cég között. A Cambridge Analytica politikai célból gyűjtött, etikailag megkérdőjelezhető módon adatokat amerikai választókról, hogy aztán finomhangolt \"politikai fegyverként\" használják az információkat a kampányban.","shortLead":"Lehetséges kapcsolatot talált a Facebook egyik kutatója, illetve a hétvégén kirobbant, 50 millió felhasználót érintő...","id":"20180319_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_joseph_chancellor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f4e913c-c0d1-48ff-992b-e29dc2ec2b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fa1751-bfb1-4295-887d-45d6083fec8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_joseph_chancellor","timestamp":"2018. március. 19. 00:03","title":"Belső vizsgálatot indított a Facebook, miután kiderült, hogy sáros lehet az egyik alkalmazott az adatgyűjtésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is beadta a felvételijét – így lelkendezett Szijjártó Péter gimnazistaként arról az időszakról, amit a Soros Alapítványnak köszönhetően diákként az Egyesült Államokban tölthetett. Megszereztük annak az 1995-ös cikknek a folytatását, amiben jelenlegi külügyminiszterünk még egészen más véleménnyel volt a Soros-szervezetekről.","shortLead":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is...","id":"20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f963352-74a5-4222-8e9d-d03ae0a3a485","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","timestamp":"2018. március. 19. 12:04","title":"Itt a folytatás: a kis Szijjártó így élvezte a Soros-ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai fiatalember, aki elmondása szerint több mint ötven állat hangját képes utánozni. ","shortLead":"A Rendőrakadémia című vígjáték-sorozatban szereplő Jones, azaz Michael Winslow méltó követője lehet az a 19 éves ghánai...","id":"20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2829425-0185-4bac-9435-623a62b9ec83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6b81da-cf4c-4e64-899d-ac4dbf9007ef","keywords":null,"link":"/elet/20180319_konkurenciat_kapott_afrikabol_a_rendorakademia_hires_hangutanzoja","timestamp":"2018. március. 19. 08:45","title":"Konkurenciát kapott Afrikából a Rendőrakadémia híres hangutánzója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor nyugdíjba vonuláskor a munkabérünk 50 százalékkal magasabb lesz. Legalábbis az Egyesült Államokban ez a helyzet – írja a Forbes magazin. ","shortLead":"A \"vándormadár\" a jövő embere, aki három évenként vált, hogy tíz és múlva is legyen munkája. Ha így teszünk, akkor...","id":"20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=123d283a-5451-4917-8f30-2f6c17f87944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be82f2e-f943-4ff6-afa1-cb669c551ff6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180319_A_nagyarcu_munkavallaloknak_bealkonyult_10_ev_mulva_kuncsorogniuk_kell_egy_allasert","timestamp":"2018. március. 19. 12:05","title":"A nagyarcú munkavállalóknak bealkonyult, 10 év múlva pitizniük kell egy állásért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]