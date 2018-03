Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","shortLead":"Az Amszterdamtól nem messze található Lisse élete felpezsdül tavaszonként, amikor megnyitják Keukenhofot. ","id":"20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eba8f858-f87d-4dee-8ed1-b424d94bda82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d193b5c-74c5-483e-b983-603789d09773","keywords":null,"link":"/elet/20180321_holnaptol_majus_kozepeig_csodalhatjuk_a_szinorgiat_europa_viragoskertjeben","timestamp":"2018. március. 21. 11:32","title":"Holnaptól május közepéig csodálhatjuk Európa virágoskertjének színorgiáját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acfe52c-625f-4d87-99e3-dd80fb3eba3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Austin hetek óta rettegett a titokzatos robbantások miatt.","shortLead":"Austin hetek óta rettegett a titokzatos robbantások miatt.","id":"20180321_Felrobbantotta_magat_az_austini_robbanto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8acfe52c-625f-4d87-99e3-dd80fb3eba3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d589a1ff-2519-4c7e-9903-9364a36205a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Felrobbantotta_magat_az_austini_robbanto","timestamp":"2018. március. 21. 11:30","title":"Felrobbantotta magát az austini robbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő tudományos és technológiai fejlesztéseiért felelős helyettes államtitkár a Pentagonban. A helyettes államtitkár azt is közölte újságírókkal, hogy a lézerfegyverrel felszerelt F-15-ös harci bombázó kísérleti repülései pedig a jövő nyáron kezdődnek.","shortLead":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő...","id":"20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6c4fe0-e654-4dd6-bd86-baf449da029a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","timestamp":"2018. március. 21. 15:03","title":"Lézerfegyvert szerel fel katonai repülőgépeire az USA – videón mutatjuk, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló keménypályás tenisztornáról.","shortLead":"A világranglistán a karriercsúcsot jelentő 60. helyen álló magyar teniszező a nyitókörben esett ki a Miamiban zajló...","id":"20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1afd862-0997-45a2-b4ff-a7fa6bb74c1d","keywords":null,"link":"/sport/20180321_maris_kiejtettek_fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 21. 19:59","title":"Nem a miami lesz Fucsovics kedvenc tornája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59","c_author":"","category":"kultura","description":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","shortLead":"Az olvasók száma csökkent, a migráns témájú cikkek száma nőtt.","id":"20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba523af-f735-43b0-b1b9-27adf0023f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fda42b4-449f-41e2-b76d-467176a62780","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Andy_Vajna_nem_tett_jot_a_Delmagyarorszag_peldanyszamanak","timestamp":"2018. március. 21. 09:33","title":"Andy Vajna nem tett jót a Délmagyarország példányszámának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c","c_author":"Ujváry Gábor","category":"kultura","description":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","shortLead":"A Veritas Intézet munkatársának reaglása a hvg.hu-n megjelent írásra. ","id":"20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=885923d7-2ae6-48ef-b126-c78ed0e5260c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e6d54e-7d28-47e8-89d1-f03c0b025c2a","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_homan_balintrol_maskent_veritas","timestamp":"2018. március. 21. 10:49","title":"Hóman Bálintról - másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult szerda este Nicolas Sarkozy volt francia államfő ellen a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében – közölték igazságügyi források. Az exelnök – aki tagadja a vádakat – rendőri felügyelet alá került.","shortLead":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult...","id":"20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0880d9c3-e091-4648-91be-aa4d488ac1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 06:03","title":"Kemény vádak miatt indult eljárás Nicolas Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201812_asztalos_mesterkedes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db0e51ec-8bcc-443f-a4f1-f50616b43a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0321f9-f457-4a43-969b-0b2a226ed071","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.12/201812_asztalos_mesterkedes","timestamp":"2018. március. 21. 00:00","title":"Asztalos mesterkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]