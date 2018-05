A 2010-es években mintegy hatvan cég volt bejegyezve Bártfai-Mager Andrea, a következő Orbán-kormány nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterének rózsadombi lakására, amelyek döntő többsége zavaros körülmények között megszűnt vagy elköltözött az elmúlt egy-két évben – írja a G7 gazdasági portál.

A Bártfai-Mager lakásába bejegyzett cégek többsége Balogh Sándor vállalkozóhoz kötődött, akinek több, Afrikával foglalkozó alapítványa van, részben az ő elgondolása alapján valósultak meg a nemzeti kereskedőházak, egyik szervezője volt a Budapest-Bamako Rallynak, és sok egyéb mellett a vizes vb-t szervező Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatója is. Cégbirodalma több száz vállalatból áll, de több mint kétszáz társaságban van vagy volt közvetlen vagy közvetett érdekeltsége, és ezek meghatározó része már nem működik, szinte kivétel nélkül felszámolással vagy kényszertörléssel vezették ki őket.

A miniszterré kinevezett Bártfai-Mager rózsadombi ingatlana az egyik központhelye volt a cégbirodalomnak, a lap ugyanis több forrásból is úgy értesült, hogy Balogh és Bártfai-Mager korábban házastársak voltak, több közös vállalkozásuk is volt. Két gyerekük is van, akik szintén aktívan üzletelnek: 26 éves fiuk és 22 éves lányuk együtt szintén több mint tíz cégben töltenek be vezető szerepet.

A Balogh-féle cégekben többször feltűnnek olyanok nevei is, akik megtalálhatók NAV legnagyobb adótartozással rendelkező magánszemélyeket felsoroló listáján. Ugyanígy Balogh több cége is több százmilliós adótartozást halmozott fel: a korábban Afrika Holding néven futó Entebbe Invest, amelynek Balogh egy szlovákiai cégen keresztül volt a tulajdonosa, a cégadatbázis szerint 2016-ban 260 millió forinttal tartozott, a Balogh közvetett tulajdonába tartozó, virágföldekkel foglalkozó Chemokomplex nevű cég – amelynek a mai napig Bártfai-Mager lakásában van a székhelye – szintén felszámolás alatt áll. A rózsadombi lakás címén egyéb egy cégfelszámolásokkal foglalkozó társaság is üzemelt.

Bártfai-Mager Andrea a lappal annyit közölt, hogy a szóban forgó ingatlant "2004 és 2016 között egy könyvelőiroda használta", és az ezzel kapcsolatos kérdésekre további információ nekik sem áll rendelkezésükre. Ez alapján arról sem tudott, hogy saját gyerekei több céget is vezettek a lakásában. Ráadásul nem az összes vállalat váltott székhelyet 2016-ig, még most is akadnak olyan szervezetek, amelyek Bártfai-Mager lakásában vannak bejegyezve.

Balogh Sándor szintén egy könyvelőirodát emlegetett, majd azt írta a lapnak, hogy 29 éve foglalkozik "egyebek mellett cégfelvásárlással" is, de hozzátette, hogy "eddig is és ezután is betartja a jogszabályokat, amennyiben bármelyik hatóság szabálytalanságot tár fel, áll a vizsgálat elé, és az esetleg feltárt hiányosságot azonnal javítják".

Balogh a vizes vb-t szervező Bp2017 Nonprofit Kft. gazdasági igazgatójaként egyébként gyakorlatilag vezette a céget, és a lap szerint igen közel állt a vizes vébé szervezőbizottságát elnöklő Seszták Miklós fejlesztési miniszterhez.