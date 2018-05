Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3632328b-4998-4899-8360-194658be7576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","shortLead":"Öt-tíz éven belül a sofőrök fele, több tízezer ember vonulhat nyugdíjba.","id":"20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3632328b-4998-4899-8360-194658be7576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3317681-5fef-4e32-a954-7a10b9b2e72a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_egeto_munkaerohiany_nincs_eleg_hivatasos_sofor","timestamp":"2018. május. 10. 06:11","title":"Égető munkaerőhiány: nincs elég hivatásos sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c399302e-ef4e-42e9-b268-2c309e73e7ed","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Meg lehet-e élni a mindfulnesst kisgyermekes szülőként? 