Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Idén 21 alkotás versenyez az Arany Pálmáért.","shortLead":"Idén 21 alkotás versenyez az Arany Pálmáért.","id":"20180508_Szinte_minden_a_nok_helyzeterol_szol_majd_a_cannesi_filmfesztivalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae28628-64c6-41f6-9ee8-044d5ede9355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ecc4f0-15ed-4cbd-bc43-beaeed142977","keywords":null,"link":"/kultura/20180508_Szinte_minden_a_nok_helyzeterol_szol_majd_a_cannesi_filmfesztivalon","timestamp":"2018. május. 08. 05:45","title":"Szinte minden a nők helyzetéről szól majd a cannes-i filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","shortLead":"Hiába adják Európa egyik legalacsonyabb árán a gázt és az áramot nálunk, ha a fizetések is alacsonyak.","id":"20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee71ccf-5e19-463b-8b80-6c63b439028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c36f74-c792-4a2a-ae99-0afca2efe8a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180507_Ketszer_annyit_kolt_a_fizetesebol_rezsire_egy_magyar_haztartas_mint_egy_osztrak","timestamp":"2018. május. 07. 17:08","title":"Kétszer annyit költ a fizetéséből rezsire egy magyar háztartás, mint egy osztrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A jövőben egyre nagyobb arányban tartanak majd a cégek úgynevezett Skype-interjúkat, ezért ha eddig még nem volt benne részünk, számíthatunk arra, hogy hamarosan mi magunk is megtapasztaljuk. Íme néhány fontos tény és pár tipp a Skype-interjúval kapcsolatban.","shortLead":"A jövőben egyre nagyobb arányban tartanak majd a cégek úgynevezett Skype-interjúkat, ezért ha eddig még nem volt benne...","id":"20180508_Skypeinterju_tippek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba249901-3d7d-4ca4-8cd3-0946e54be76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba019ea-ce38-4dbd-bf07-1fa83e540b41","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180508_Skypeinterju_tippek","timestamp":"2018. május. 08. 16:00","title":"Skype-interjú-tippek, amit minden álláskeresőnek ismernie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"61c2ab92-4f6c-4cee-89c3-5f5aa45578f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs, aki leszedje a magyar szamócát.","shortLead":"Nincs, aki leszedje a magyar szamócát.","id":"20180508_Nyugatra_vandorolnak_mar_a_napszamosok_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61c2ab92-4f6c-4cee-89c3-5f5aa45578f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82126dd2-0e48-48da-88e0-afc92c1212ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_Nyugatra_vandorolnak_mar_a_napszamosok_is","timestamp":"2018. május. 08. 07:37","title":"Nyugatra vándorolnak már a napszámosok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal felszerelt utánfutójukkal a Kossuth térre érkeztek, bár oda a platót nem engedték be.","shortLead":"A Civil Ellenzéknek nevezett csoport az egész délutánt végig petíciózta az ellenzéki pártoknál, és hangfalakkal...","id":"20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59507e2a-6828-4368-87c1-03da23814263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4e986c-9c86-4acf-a1e9-452399667032","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Video_Megerkezett_a_civil_peticiozok_zenelo_utanfutoja_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. május. 07. 19:27","title":"Videó: Erősítés érkezett a Kossuth térre egy zenélő utánfutó képében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire, amelyet a parlament alakuló ülésével egyszerre tartottak. Azt eredetileg nem lehetett volna a Kossuth téren tartani, de végül a rendőrség váratlanul feloldotta a zárást. Este ilyen gond nem volt, a szervezők színpadot is állíthattak a téren. ","shortLead":"A keddi második tüntetésre a Facebookon majdnem 10 ezren jelezték részvételüket, ötször annyian, mint a délelőttire...","id":"20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7394fb63-370d-4ced-bc1e-8edf64f5d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c513217a-5263-4e8f-8450-6fdbee3d1620","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_A_Mi_vagyunk_a_tobbseg_mozgalom_harmadszor_tuntet_a_demokraciaert","timestamp":"2018. május. 08. 18:00","title":"Vihar csapott le a Kossuth téri ellenzéki tüntetőkre a demonstráció végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","shortLead":"Nyereségvágyból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat egy 51 éves férfi ellen. Újév napján ölt még 1997-ben.","id":"20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1edb2a-d5f0-4a44-a93e-3a1cfc79724d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e95a6c-b396-48ab-acfd-c090ac1535c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_21_eves_gyilkossagi_ugyet_oldott_meg_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 07. 14:56","title":"21 éves gyilkossági ügyet oldott meg a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül a nemzetközi közönség elé a Filmalap Inkubátor programjában készült alkotás. Ebből az alkalomból beszélgettünk Szamosi Zsófiával hétköznapi hősökről, a rutinban felőrlődő kapcsolatokról, az Oscar-díj utórezgéseiről és az élet kiszámíthatatlanságáról.","shortLead":"Cannes-ban főszereplőként képviseli a Kritikusok hete szekcióban Szilágyi Zsófia Egy nap című filmjét. Szerdán kerül...","id":"20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1111a8ee-e4a8-4b1e-ab11-578631d8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd794c25-a71f-4cf2-977e-e250262112d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Szamosi_Zsofia_Kozben_az_elet_kicsuszik_a_kezunk_kozul","timestamp":"2018. május. 07. 20:20","title":"Szamosi Zsófia: Közben az élet kicsúszik a kezünk közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]