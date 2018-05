Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról, Lengyelországról, Magyarországról és a mindezt béna kacsaként néző Európai Unióról.","shortLead":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról...","id":"20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfb2545-ecd6-4596-875b-332d643d3c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. május. 21. 20:30","title":"Európának nincs válasza Orbán Viktorra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra szánt elképesztő, új elektromos versenyautó.","shortLead":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra...","id":"20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e6250-aa7d-40f3-803f-b8340c06045b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","timestamp":"2018. május. 23. 06:41","title":"Kíváncsi a jövő királykategóriás hangtalan versenyautójára? Megnéztük, mutatjuk Rosberggel együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","id":"20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3d9ff-e0a8-4775-9281-e20d81a6f840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","timestamp":"2018. május. 23. 11:51","title":"Megvan, ki váltja Tállai Andrást a NAV élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén.","shortLead":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították...","id":"20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677fc68-592e-4a1b-b8eb-251d61923830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","timestamp":"2018. május. 21. 19:03","title":"Vége az összeesküvés-elméleteknek, a tudósok most kimondták: Hitler valóban meghalt 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","shortLead":"Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.","id":"20180523_Meghalt_Philip_Roth","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9c7cf6-17b0-410c-bcf7-b4d209bf5b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12230c3-0bf1-400f-a060-c39aca077a5a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_Philip_Roth","timestamp":"2018. május. 23. 05:52","title":"Meghalt Philip Roth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","id":"20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f54cce-a9de-4fed-9151-cb5dfeefa47a","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","timestamp":"2018. május. 22. 12:05","title":"A Liberálisok nélkül állítanak közös jelöltet az ellenzéki pártok az V. kerületi időközire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","id":"20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571bbd3-1660-4830-8fe3-01b70ac22a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 23. 04:01","title":"Meg akart lépni a rendőrök elől, komoly balesetet okozott az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]