Navracsics Tibor kikérte magának, hogy romaellenes volna az önazonossági törvény

Navracsics Tibor szerint senki nem tud példát mutatni arra, hogy az általa beterjesztett, úgynevezett önazonossági törvény miatt hátrány ért volna romákat a származásuk miatt – vette észre a miniszter ATV Heti Naplónak adott nyilatkozatát a Telex. A műsorában kikérte magának, hogy ez a törvény romaellenes, mert a törvényben eleve szerepel a diszkrimináció tilalma.

Van ugyanakkor már olyan település, ahol középfokú végzettséghez kötnék a betelepülést, erre Navracsics Tibor azt mondta: azért ez „erősen diszkriminatívnak tűnik”, az Alaptörvényben ugyanis az áll, hogy tilos a végzettség alapú megkülönböztetés.

A miniszter megjegyezte, hogy ha esetleg egy önkormányzat olyan rendeletet alkot a törvény alapján, ami mégis diszkriminatív, akkor ezt a rendeletet a megfelelő szervek előtt meg lehet támadni. Úgy vélte, nem igaz, hogy a törvény miatt elértéktelenednek az ingatlanok egyes településeken.

Navracsics Tibor szerint hatásos fegyver lehet a jogszabály az olyan esetekben, amikor például meghal egy-egy idős falusi, de a házát hollandok vagy németek akarják megvenni, akik alig járnak a településre. Az ingatlan így üresen áll, miközben magyar fiatalok nem tudnak ingatlanhoz jutni.

Az Országgyűlés június fogadta el a jogszabályt, amelynek értelmében a települések megakadályozhatják a lakosságszám túlzott növekedését, és dönthetnek arról, kik és milyen feltételekkel költözhetnek oda. Az önkormányzatok ennek keretében előnybe hozhatják a helyieket ingatlanvásárláskor, feltételekhez köthetik az ingatlanvásárlást és a lakcím bejelentését, adókat vethetnek ki a beköltözőkre és azt is előírhatják, hogy bizonyos feltételek mellett nem lehet lakcímet létesíteni a településen.

Több helyen is élnének a lehetőséggel, Újlengyelben például meglévő munkaviszonyhoz kötnék a betelepülést, és a településre költözőt személyesen is meghallgatnák az ingatlanvásárlás előtt. Mezőkeresztesen csak pár hétig volt érvényben hasonló szabályozás, mert a képviselő-testület augusztus elsejével vissza is vonta saját rendeletét. Úgy tűnik, nem sikerült a törvényeknek megfelelő szabályt hoznia elsőre az önkormányzatnak.

Taktaharkány középfokú végzettséghez kötheti a beköltözést, Pély a büntetett előéletűeket nem engedné be.