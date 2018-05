Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.

Újabb adócsökkentéseket ígért a most kezdődő kormányzati ciklusra Varga Mihály. A pénzügyminiszter a Kossuth Rádió 180perc című műsorában arról is beszélt, hogy 4 százalék körüli szinten szeretnék tartani a gazdasági növekedést, ennek érdekében növelnék a magyarországi beruházások számát is.

A tárcavezető, akárcsak múlt heti parlamenti meghallgatásain, az interjúban is világossá tette, hogy a szigorú költségvetési politikából nem kíván engedni.

Varga kedden, a Gazdasági Kabinet ülését követően is nyilatkozott, akkor arról beszélt, hogy a jövő évi költségvetés június első felében kerülhet az Országgyűlés elé, így azt – az elmúlt években megszokott módon – már a tavaszi ülésszakban elfogadhatja a T. Ház.

Az átalakuló tárca élén folytató politikus bemutatta a NAV új vezetőjét is. Tállai Andrást Izer Norbert eddigi helyettes államtitkár váltja az adóhatóság élén, államtitkárként ő felel az adóügyekért is - írta a Világgazdaság. Tállai több mint két év után távozott a NAV éléről, de ő maradt a tárca politikai államtitkára.