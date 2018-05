Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy macskaszkadőr?","shortLead":"Egy macskaszkadőr?","id":"20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59ef57e1-75db-456d-a6ab-60af42b7bc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e57df2-484c-4600-9e7f-86068b37f7b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Video_egy_100zal_hajto_kocsi_tetejen_volt_egy_macska","timestamp":"2018. május. 27. 12:50","title":"Videó: egy 100-zal hajtó kocsi tetején volt egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony zuglói polgármester marad.","shortLead":"Karácsony zuglói polgármester marad.","id":"20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbf57f-74c8-4b29-94a3-dc7f4cbcd82b","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","timestamp":"2018. május. 27. 15:03","title":"Hivatalosan is eldőlt, ki ül be Karácsony Gergely helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5174dc15-e6d9-4edd-a572-828935aac22f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A modern technológia segítségével már az űrből is láthatók India kirívó anyagi egyenlőtlenségei.","shortLead":"A modern technológia segítségével már az űrből is láthatók India kirívó anyagi egyenlőtlenségei.","id":"20180528_india_gazdasagi_egyenlotlenseg_muholdkep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5174dc15-e6d9-4edd-a572-828935aac22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ce67a1-207f-4a7b-b29f-6c248ee4a86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_india_gazdasagi_egyenlotlenseg_muholdkep","timestamp":"2018. május. 28. 22:03","title":"A tudósok ránéztek néhány műholdképre Indiáról, és amit láttak, az magáért beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat, és a látási viszonyok is rosszak.","shortLead":"A guamiakat arra utasították, hogy maradjanak otthon, mert a hamuval teli levegő légzőszervi megbetegedéseket okozhat...","id":"20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b486bd-c08d-4fb5-a6ad-4c97eb6381fc","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_tobb_mint_3000_kilometerre_is_elert_a_hamu_olyan_durva_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 28. 07:50","title":"Több mint 3000 kilométerre is elért a hamu, olyan durva a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8e9109-b976-4967-9021-6d31b0754f46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem bírja valaki kivárni, hogy a Mercedes-AMG bemutassa a GT R Black Series verzióját, akkor külsős tuning cégekhez fordulhat.","shortLead":"Ha nem bírja valaki kivárni, hogy a Mercedes-AMG bemutassa a GT R Black Series verzióját, akkor külsős tuning cégekhez...","id":"20180527_Renntech_MercedesAMG_GTR_R_825_loero","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e8e9109-b976-4967-9021-6d31b0754f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a969793-448f-46fb-81a4-771d5ea7d728","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Renntech_MercedesAMG_GTR_R_825_loero","timestamp":"2018. május. 27. 09:31","title":"825 lóerős a Mercedes-AMG GT R kicsit megtuningolt nehézbombázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.","shortLead":"Pályafelújítás miatt korlátozzák majd a nyári iskolai szünetben a 4-es és 6-os villamos forgalmát a Nagykörúton –...","id":"20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af103e4b-0d96-436c-a8b9-8f29c3e407c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61faf2a7-3436-4d25-8bbc-44378deb8281","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180528_4_6_villamos_palyafelujitas_Oktogon_Harminckettesek_tere","timestamp":"2018. május. 28. 16:09","title":"Egész nyáron pótlóbusz jár majd az Oktogon és a Corvin-negyed között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]