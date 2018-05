Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több olvasónknak is sikerült lencsevégre kapnia, hol cirkál épp a Google autója.","id":"20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fb30a60-ed19-45f2-aac3-44d3102a1551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094824a8-00e4-447b-86f1-d7627bbf2e1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_google_street_view_auto_magyarorszag_hol_lehet_latni","timestamp":"2018. május. 31. 08:21","title":"Itt járt eddig a Google autója, ami Magyarországot fotózza – ön látta már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","shortLead":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","id":"20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c436e21-0134-4ae2-a6d7-b6ee4432d549","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","timestamp":"2018. május. 31. 09:03","title":"Ettől majd elámul a világ: hatalmas nagy tárhellyel érkezhet az új Lenovo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állami irányítást kapott a divatipar fejlesztése. Az egyre több pénzt kezelő Magyar Turisztikai Ügynökség divatiparért felelős igazgatója közvetlen kapcsolatban áll Orbán Ráhellel.","shortLead":"Állami irányítást kapott a divatipar fejlesztése. Az egyre több pénzt kezelő Magyar Turisztikai Ügynökség divatiparért...","id":"20180530_Orban_Rahel_diktalhat_a_magyar_divatiparban_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e428c83a-df2e-4fb9-a6ce-27659b0489f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Orban_Rahel_diktalhat_a_magyar_divatiparban_is","timestamp":"2018. május. 30. 15:40","title":"Orbán Ráhel diktálhat a magyar divatiparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","shortLead":"A férfinak élettársa volt már, amikor viszonyba került a fiatal lánnyal. Saját házában ölte meg.","id":"20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f3dc78a-f174-431c-b38d-ead83c22a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c9468c-3a63-49fb-afd9-dc3d05ac0252","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fejbeverte_megfojtotta_a_korabbi_mentos_a_fiatal_lanyt","timestamp":"2018. május. 29. 21:04","title":"Fejbeverte, megfojtotta a korábbi mentős a fiatal lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","shortLead":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","id":"20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7f2d5-fdbf-494c-a95c-afa713ecc27a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","timestamp":"2018. május. 29. 21:08","title":"Lázár: A halálbüntetés lenne arányos válasz a vásárhelyi kettős gyilkosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","shortLead":"Nyolc személlyel szemben nyújt ma be újabb vádiratot a Fővárosi Főügyészség. ","id":"20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43dde4fe-63ea-4eb2-adbb-16bf1c4a7f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a80385a-15c9-4f2e-a037-be624ceed7ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ujabb_22_milliard_forintos_sikkasztas_vadja_a_Quaestorugyben","timestamp":"2018. május. 31. 09:21","title":"Újabb, 2,2 milliárd forintos sikkasztás vádja a Quaestor-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]