Mi várható 2017-ben a belpolitikában és Magyarországon? Épül-szépül az ország sok-sok milliárdért tovább, jön a vizes vb, köztársasági elnököt is választanak, és kiderül az is, ki lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje.

A 2018-as választásokat megelőző év a nagy kormányzati beruházások éve lesz. Magasabb fokozatra kapcsol a 60 milliárdos dél-budai szuperkórház építése, megindul Budapesten a Kelenföldi pályaudvar felújításának, a Déli pályaudvar átépítésének folyamata. Természetesen gőzerővel megy tovább a vizes vb szervezése, a ki tudja, mekkora végösszegnél megálló építkezések-fejlesztések (köztük a Dagály úszókomplexum 43 milliárdnál jár), hogy júliusban megtörténhessen Magyarország történetének eddigi legnagyobb sporteseménye.

2017 tavaszán a Parlament várhatóan újraválasztja Áder Jánost köztársasági elnöknek. Az esetleges utódlásáról szóló viták ezekben a napokban zárultak le, a lehetséges utódként emlegetett Balog Zoltán kicsit szomorkodhat, amiért tovább küszködhet az ezerkarú, ezer támadási felületet nyújtó Emmi élén. Érdekes most visszaolvasni a korábbi tutibiztos információkat vagy kormányzati megszólalásokat arról, hogy biztos nem Áder marad az elnök, mert Orbán olyasvalakit akar, aki nem kötődik a Fideszhez. Lázár János pedig azt mondta, Orbán 2017 februárjában kezd széleskörű konzultációt a megfelelő személyről. Aztán mégsem így alakult.

Február 3-án informális találkozón folytathatja Orbán Viktor harcát a betelepítési kvóta ellen, ekkor találkoznak az EU-tagok vezetői Máltán. Hivatalos ülésre március 9-10-én kerül sor Brüsszelben, Magyarország vélhetően a rezsicsökkentésnek keresztbe tevő, energiapiaci hatósági árakat pár éven belül megszüntetni igyekvő bizottsági javaslat ellen is harcba száll majd, mert ez ügyben már hivatalos felszólítás is érkezett. Továbbmennek más kötelezettségszegési eljárások is: az Európai Bizottság 2016 novemberében ítélte az EU-s alapelvektől eltérő szelleműnek, egyes cégeket büntetendő célzatúnak a reklámadót, de a járművek fékberendezéseiben használt egyszerű nyomástartó edények használatát is leveri rajtunk az EU, ha nem változtatunk a szabályozáson.

Folytatódik Budapesten a múzeumi negyed ki- és a Városliget átalakítása. A Városliget Zrt. honlapján található ütemezés szerint az idén megindult építkezés és a park megújítása folytatódik - 2018-ra a tervek szerint átadják az első ütemet: Magyar Zene Háza, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Országos Múzeumi Raktározási és Restaurálási Központ épületeket, ami feszített munkatempót jelent, főleg úgy, hogy az elszánt ligetvédők ott fekszenek keresztbe a 78 milliárdos projektnek, ahol tudnak.

2017 végére költözhet fel Orbán Viktor a budai Várba, a Karmelita kolostor felújított épületébe, amely várhatóan 23,2 milliárd forintunkba fog kerülni. A budai Vár többi beruházása (a Főőrségi épület újjáépítése, a déli szakasz felújítása, a Szent István-terem és a Lovarda, valamint a Stöckl-lépcső újjáépítése) is továbbmegy, de ezek már a választás évében, 2018-ban fognak elkészülni.

2017-ben lesz Fidesz-kongresszus, ahol eldől, kit jelöl a párt a 2018-as választáson miniszterelnöknek. Mivel Orbán 2015-ben a kongresszuson már jelezte, ő lesz az, túl nagy meglepetés nem várható.

És folytatódnak persze a tüntetések is, 2017. február 1-jén már biztos lesz egy: a Tanítanék Mozgalom a pedagógusokat hívja egy kis köztéri tiltakozásra az önálló Oktatási Minisztériumért, és a fent már emlegetett Balog Zoltán lemondásáért.