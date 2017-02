[{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jóváhagyták a részvénytulajdonosok a Metro-csoport kettéválasztását, ezentúl Ceconomy néven megy tovább az elektronikai üzletág.","shortLead":"Jóváhagyták a részvénytulajdonosok a Metro-csoport kettéválasztását, ezentúl Ceconomy néven megy tovább az elektronikai...","id":"20170208_Ceconomy_Metro_elektronika_uzletag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f864eac3-9acd-4b1f-bb8c-64cc0f219814","keywords":null,"link":"/kkv/20170208_Ceconomy_Metro_elektronika_uzletag","timestamp":"2017. február. 08. 17:10","title":"Rábólintottak a Metro szétdarabolására, jöhet a Ceconomy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bcbe92-a062-4512-aca1-5e968de340db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felejtse el, amit eddig a webkamerákról gondolt, a Logitech újdonsága ugyanis bebizonyítja, ezen a területen is helye van az óriási felbontásnak.","shortLead":"Felejtse el, amit eddig a webkamerákról gondolt, a Logitech újdonsága ugyanis bebizonyítja, ezen a területen is helye...","id":"20170208_logitech_brio_4k_webkamera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3bcbe92-a062-4512-aca1-5e968de340db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c568166-3115-4df7-88db-357b0f05f4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20170208_logitech_brio_4k_webkamera","timestamp":"2017. február. 08. 15:00","title":"Ezzel élmény lesz a Skype: itt a világ első 4K webkamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f02c79-0335-4278-83d1-716b1d3475f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigányoknak nem lehet csak úgy átmenni a Gozsdu Udvaron, állítja egy sértett, a hely tagad, szerinte nem így zajlott a dolog, és náluk nincs kiadva ilyen rendelkezés. A rendőrséghez megérkezett a feljelentés.","shortLead":"Cigányoknak nem lehet csak úgy átmenni a Gozsdu Udvaron, állítja egy sértett, a hely tagad, szerinte nem így zajlott...","id":"20170207_Mar_a_rendorseg_is_vizsgalodik_a_Gozsdu_udvari_eset_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f02c79-0335-4278-83d1-716b1d3475f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90364dc4-5c8b-4ad8-98f6-9a002ea2a297","keywords":null,"link":"/itthon/20170207_Mar_a_rendorseg_is_vizsgalodik_a_Gozsdu_udvari_eset_miatt","timestamp":"2017. február. 07. 09:49","title":"Már a rendőrség is vizsgálódik a Gozsdu udvari eset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2ad41-e40f-43dc-b2fa-ba04c6e13da4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Munkamániás lehet az új elnök? Az alvási szokásait nézve még az is lehet.","shortLead":"Munkamániás lehet az új elnök? Az alvási szokásait nézve még az is lehet.","id":"20170208_Donald_Trump_nem_alszik_valami_sokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db2ad41-e40f-43dc-b2fa-ba04c6e13da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69e73fd-7634-47d3-8563-512f7957cc26","keywords":null,"link":"/elet/20170208_Donald_Trump_nem_alszik_valami_sokat","timestamp":"2017. február. 08. 10:46","title":"Donald Trump nem alszik valami sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863b9a87-fbfd-4df9-944e-622636603bde","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felrobbanhatott egy utasnál lévő akkumulátor egy kelet-londoni vonaton szerdán, a helyi sajtóbeszámolók szerint óriási pánik tört ki a járaton. Egy magyar utas is beszámolt az esetről. ","shortLead":"Felrobbanhatott egy utasnál lévő akkumulátor egy kelet-londoni vonaton szerdán, a helyi sajtóbeszámolók szerint óriási...","id":"20170208_londoni_vonat_magyar_utas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=863b9a87-fbfd-4df9-944e-622636603bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0edfe-b30a-4b4a-a66e-70a5b8e553d3","keywords":null,"link":"/vilag/20170208_londoni_vonat_magyar_utas","timestamp":"2017. február. 08. 11:59","title":"\"Kitört a pánik\" – magyar utas is ült a robbanás miatt kiürített londoni vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacf37c7-1ec3-4513-b3fe-04346038f42a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sztárban sztár + 1 kicsi fináléjában gyulladt ki a díszlet. ","shortLead":"A Sztárban sztár + 1 kicsi fináléjában gyulladt ki a díszlet. ","id":"20170207_Elo_adasban_utott_ki_tuz_a_TV2ben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacf37c7-1ec3-4513-b3fe-04346038f42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0807d5-317b-45d9-a996-cca983ca217e","keywords":null,"link":"/elet/20170207_Elo_adasban_utott_ki_tuz_a_TV2ben","timestamp":"2017. február. 07. 06:55","title":"Élő adásban ütött ki tűz a TV2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kátyútól sérül meg az autó, a kárt a közút kezelőjének télen is kötelessége megtéríteni.","shortLead":"Ha a kátyútól sérül meg az autó, a kárt a közút kezelőjének télen is kötelessége megtéríteni.","id":"20170208_katyu_karterites_kozut_autos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156a5f41-5a45-4948-bb00-11bafe0dfc9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f011827-85b6-4d08-86ce-5fe78205fa0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20170208_katyu_karterites_kozut_autos","timestamp":"2017. február. 08. 14:46","title":"Van egy dolog, amit nem tehet meg a közút fenntartója az autósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18397b22-ef3a-4b01-92a7-59254e49c4fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár csökkent az energiaitalok koffein- és taurintartalma, ugyanolyan cukrosak, mint korábban. ","shortLead":"Bár csökkent az energiaitalok koffein- és taurintartalma, ugyanolyan cukrosak, mint korábban. ","id":"20170207_Hiaba_a_chipsado_dontjuk_magunkba_a_cukros_dolgokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18397b22-ef3a-4b01-92a7-59254e49c4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1050c2c-ac70-4657-9e58-a0eed80f1720","keywords":null,"link":"/itthon/20170207_Hiaba_a_chipsado_dontjuk_magunkba_a_cukros_dolgokat","timestamp":"2017. február. 07. 07:17","title":"Hiába a chipsadó, döntjük magunkba a cukros dolgokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]