[{"available":true,"c_guid":"74c8f474-3ca2-4c08-80d1-717aec6edf6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra lesz saját reggeli műsora az RTL Klubnak, a tervek szerint áprilistól.","shortLead":"Újra lesz saját reggeli műsora az RTL Klubnak, a tervek szerint áprilistól.","id":"20170216_regi_musort_elesztenek_fel_az_rtlen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c8f474-3ca2-4c08-80d1-717aec6edf6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0492197-b509-406e-8048-8a0687e758b4","keywords":null,"link":"/elet/20170216_regi_musort_elesztenek_fel_az_rtlen","timestamp":"2017. február. 16. 19:46","title":"Régi műsort élesztenek fel az RTL-en, ezzel töltik ki a reggeli sávot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c3361b-a27e-40c2-b903-b50a71f1a12a","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Nyáron húzunk le a tengerpartra, télen fel a hegyekbe síelni. Útba esik jövet-menet, de legfeljebb célirányosan beugrunk egyet shoppingolni. Pedig Zágrábban jó csak úgy lenni, különösen forgolódni a piacon, és berámolni pár vásárfiát a csomagtartóba. No és megkóstolni valami nagyon helyit.\r

\r

","shortLead":"Nyáron húzunk le a tengerpartra, télen fel a hegyekbe síelni. Útba esik jövet-menet, de legfeljebb célirányosan...","id":"20170216_Zagrabban_piacoltunk_struklit_ettunk__recept","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15c3361b-a27e-40c2-b903-b50a71f1a12a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"303b3994-d4e5-4bd3-9ba1-1fb50857dcaa","keywords":null,"link":"/elet/20170216_Zagrabban_piacoltunk_struklit_ettunk__recept","timestamp":"2017. február. 16. 18:17","title":"Zágrábban piacoltunk, štruklit ettünk – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyszerű timelapse és a hyperlapse, no meg a rengeteg drónvideó után egyre többen próbálkoznak a dronelapse-szel, azaz a drónokkal készített timelapse-szel.","shortLead":"Az egyszerű timelapse és a hyperlapse, no meg a rengeteg drónvideó után egyre többen próbálkoznak a dronelapse-szel...","id":"20170216_dronelapse_minszkrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=841826d6-02b8-49d2-aaea-42b9978b7983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6dc017-78c9-4b54-90d4-5ebe2a3f6a60","keywords":null,"link":"/tudomany/20170216_dronelapse_minszkrol","timestamp":"2017. február. 16. 19:00","title":"Drónvideók? Ugyan már! Csináljon inkább dronelapse-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök kormányának prominensein lesz a világ szeme a hétvégén. A fényét vesztő Egyesült Államok partnerei és riválisai Münchenben annak a jeleit keresik majd, milyen biztonságpolitikára számíthatnak Washingtontól. Közben a NATO és Oroszország közötti pattanásig feszült helyzet rendezésével is meg kéne próbálkozni a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. Szemben a magyar kormánnyal, a hvg.hu ott lesz a helyszínen.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök kormányának prominensein lesz a világ szeme a hétvégén. A fényét vesztő Egyesült Államok...","id":"20170216_Munchen_konferencia_biztonsagpolitika","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2982e37-dc80-41f0-9358-c55da983abfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a85bc5-0057-4199-9c30-115c9cd8fca4","keywords":null,"link":"/vilag/20170216_Munchen_konferencia_biztonsagpolitika","timestamp":"2017. február. 16. 15:50","title":"Végre nem Twitteren tudhatjuk meg, Washington akar-e háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1ad50e-eaf7-44f3-8e80-0aee9e5ec9ed","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Magyarországon is egyre több olyan város van, ahol a (részben vagy teljesen) elektromos autókra szerelhető zöld rendszámmal nem kell fizetni a parkolásért. Körbenéztünk.","shortLead":"Magyarországon is egyre több olyan város van, ahol a (részben vagy teljesen) elektromos autókra szerelhető zöld...","id":"20170216_zold_rendszam_ingyen_parkolas_varosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a1ad50e-eaf7-44f3-8e80-0aee9e5ec9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e821d44-fc7d-410e-b3db-4bf489b72830","keywords":null,"link":"/cegauto/20170216_zold_rendszam_ingyen_parkolas_varosok","timestamp":"2017. február. 16. 08:31","title":"Soroljuk a városokat: hol parkolhat ingyen, ha zöld rendszám van az autóján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea932b84-635d-49fc-85be-2f86171aee51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Működőképesnek bizonyult a dániai teszteken a Siemens 8 megawattos, közvetlen meghajtású szélturbinája, így a németek a \"papírmunka\" után a szériagyártását készítik majd elő. A jelek szerint minket ez nem csak azért nem érint, mert nincs tengerünk.\r

\r

","shortLead":"Működőképesnek bizonyult a dániai teszteken a Siemens 8 megawattos, közvetlen meghajtású szélturbinája, így a németek...","id":"20170217_szelenergia_szelturbina_ader_janos_siemens_dania","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea932b84-635d-49fc-85be-2f86171aee51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c147e4b-9dd7-4d7c-b1db-e308d6379b74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20170217_szelenergia_szelturbina_ader_janos_siemens_dania","timestamp":"2017. február. 17. 19:32","title":"Sorozatgyártásba küldik a legnagyobb szélturbinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c51ff7-426e-44a8-a785-693b2b54201f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 10-én kazetta-visszatekerő bajnokság lesz a Gödörben.","shortLead":"Március 10-én kazetta-visszatekerő bajnokság lesz a Gödörben.","id":"20170217_Na_ezt_a_versenyt_egy_nepszavazas_sem_moshatja_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c51ff7-426e-44a8-a785-693b2b54201f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9718e5-4878-4d12-8411-7701648b841c","keywords":null,"link":"/kultura/20170217_Na_ezt_a_versenyt_egy_nepszavazas_sem_moshatja_el","timestamp":"2017. február. 17. 09:22","title":"Na, ezt a versenyt népszavazás sem moshatja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c56d0fb-13a7-4232-9ade-aeac9d1b49b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét egy LMP-s aláírásgyűjtő aktivistát támadtak meg, mégpedig elég komolyan: üveggel fejbe verték. A támadót a rendőrök a helyszínen elfogták.","shortLead":"Ismét egy LMP-s aláírásgyűjtő aktivistát támadtak meg, mégpedig elég komolyan: üveggel fejbe verték. A támadót...","id":"20170216_moricz_alairasgyujto_bantalmazas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c56d0fb-13a7-4232-9ade-aeac9d1b49b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13590407-be01-49d2-bb08-9b34605338ef","keywords":null,"link":"/itthon/20170216_moricz_alairasgyujto_bantalmazas","timestamp":"2017. február. 16. 10:16","title":"Üveggel vertek fejbe egy aláírásgyűjtőt a Móricz Zsigmond körtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]