Egy időben, reggel 9 körül szavazott le Márki-Zay Péter független polgármester-jelölt, aki mögé beállt az összes ellenzéki párt, a Jobbiktól az MSZP-ig. Előtte a piacon járt kampányolni, ahol elmondása szerint találkozott a fideszes indulóval, Hegedűs Zoltán alpolgármesterrel. Márki-Zay szavazás után is mozgósított, egy élő Facebook-videóban. A szavazóhelyiségből kifele menet többen biztatták, néhányan dudáltak neki. A hvg.hu kérdésére azt mondta, ez a választás nem Lázár János miniszterről szól, hanem Hódmezővásárhelyről, az emberek szerinte a megfélemlítésről és a korrupcióról szavaznak.

Bizakodó: azt mondja, ha a részvételi arány 60 százalék fölött lesz, nyerhet. Izgalmas lehet az este: meglepően sokan mennek szavazni, 9-kor a részvétel 11,6 százalékos volt. Visszautasította azokat a fideszes véleményeket, hogy ő nem tudna majd irányítani egy fideszes többségű közgyűlést, szerinte a Fidesz attól fél, hogy rálát majd a korrupciós ügyekre.

© Túry Gergely

Márki-Zay - vélt vagy valós - támogatóit péntekre egy szórólapon listázták, ezt a másik két jelölt is elítélte. Hegedűs szavazását nem tudtuk elkapni - miután egy időben, a város másik végén adta le voksát -, de kollegák beszámolója szerint a HírTV-nek azt mondta, ő sem érti ezt az egészet, őt támogató emberek is felkerültek a listára. Arról is beszélt, ez "kegyeleti szavazás" - miután az előző polgármester, Almási István halála miatt kellett kiírni az időközit -, ezért nem lesz eredményvárójuk.

"Ugye egyértelmű, kire szavaztam?" - viccelődött a szavazóhelyiségben Hernádi Gyula, aki függetlenként indul a választáson, de nem sokkal korábban még szocialista politikus volt. Többektől hallottuk, Hernádi indulása a a Fidesznek kedvez, egyesek Lázár János kezét sejtik az egész mögött, azonban Hernádi ezt korábban határozottan visszautasította. Kérdeztük a magas részvételről, amire azt mondta, "erős volt a kampány, szerintem túl erős, ez aktivizálta a lakosságot." Részéről a nap letudva, azt mondja, kirándulni megy.

© Túry Gergely

A Márki-Zay támogatóit listázó szórólapokról azt mondta, "szomorú, hogy idáig fajultak a dolgok."

Lázár János titokban, reggel 7 körül leszavazott. Úgy véli, ez most nem róla szól, elemzésünk szerint viszont róla is. A szavazásra rákészült a Közös Ország Mozgalom is, mely több szavazókörben megfigyelőkkel képviselteti magát. Értelmezhető problémáról eddig nem értesültünk. A választásról a nap folyamán többször is beszámolunk.