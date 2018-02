AKIK NYERTEK

Vona Gábor

Mi győzünk, ti nyertek – ez áll a Jobbik plakátjain. Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter győzött, de Vona Gábor nyert. A Jobbik elnöke sok dicséretet eddig nem kapott a vasárnapi eredményért, pedig ők vették rá a 45 éves közgazdászt az indulásra, hogy aztán meghúzódjanak a háttérben. Fontosabb volt számukra az esély a Fidesz legyőzésére, mint az ellenzéken belüli meccs uralása. Ha saját logó alatt indítják Márki-Zayt vagy (ha ő erre nem hajlandó) más helyi aktivistát, akkor most bizonygathatnák azoknak, akikhez eljut üzenetük, hogy ők a második legerősebb párt. Helyette viszont azt bizonyították be mindenkinek, hogy a Fidesz saját fellegvárában, megalázó fölénnyel is elverhető.

Vona számára ez hatalmas elégtétel lehet. Őt minden bizonnyal nem a személyes támadások zavarták a legjobban, mert azt tudta, hogy jönni fognak. A kétségbeejtő az lehetett, hogy sehol sem látszott a néppárti stratégia haszna. A közvélemény-kutatások csalódást keltő számokat mutattak, a pártról a Fidesz hatékonyan szalámizta le radikálisabb és aktívabb vidéki bázisát. Minden jel azt mutatta, hogy a szélsőjobboldali "kamaszkorában" még erőt sugárzó szervezet erőtlen alakulattá vált a nagy fazonírozás után.

Hódmezővásárhelyen ez megdőlt. Márki-Zay a bizonyíték arra, hogy a kiábrándult fideszeseket jobboldali politikus tudja leginkább megszólítani. Az ország nagy részében alternatívát nem baloldalról kell kínálni, hanem a kormánypárt saját térfelén. És ha van olyan jobboldali jelölt, aki nem ijeszti el a baloldali és liberális szavazót, az be is tudja gyűjteni a voksokat, amelyek korábban az MSZP-nek (vagy DK-nak), illetve az LMP-nek (és más "új pólusú" szervezeteknek) ment.

Újra itt van tehát a tapolcai helyzet: a Jobbik 2015-ben egyéni mandátumot nyert az átszavazó baloldali polgároknak köszönhetően az időközi voksoláson. Vona egész hároméves stratégiáját építette fel erre. Ezzel pedig nemcsak a Fidesz, de a baloldali pártok is nyomás alá kerültek. Tőlük mostantól a kormányváltást minden áron akarók fogják követelni, hogy a Jobbik számára nyerhető körzetekben tevékenyen vagy legalább hallgatólag engedjék át a terepet Vonáéknak. A Jobbik addig is elkezdheti a baloldali szavazók megdolgozását, mit is kéne tenniük például épp a pártelnök körzetében, Gyöngyösön.

© Reviczky Zsolt

A Jobbik információink szerint 50 körzetre fókuszál, és 25-ben lát esélyt a győzelemre. Ezzel a kalkulációval politikusait még vasárnap reggel is kinevette volna mindenki. Most a Fideszben sem tennének már ilyet. Ha ez a fordulat nem motiválja a Jobbik tagságát, akkor semmi. Vona a stratégiájának köszönheti, hogy javított helyzetén, és (egyelőre) nem Simicska Lajosnak.

Gulyás Márton és mozgalma

Hódmezővásárhely véletlenül sem nevezhető reprezentatívnak Magyarországot illetően. Itt mindig a jobboldal nyert, legutóbb az Összefogás és az LMP közösen is csak 27 százalékra vitte. Vannak azonban körzetek, amelyek hasonlóan makacs módon kötődnek a baloldalhoz. Egységes jelölt kell itt is, hogy a Fideszt meg lehessen verni – ez Hódmezővásárhely tanulsága, de ezt az egységet a töredezett, személyi ellentétek sokaságában nyögő baloldalnak kell szállítania.

Idáig húzódozhattak az ellenzéki pártok mondván, a visszalépésekkel legfeljebb második helyhez tudnak segíteni másokat, akkor már jobb a maguk számára begyűjthető töredékszavazat. Mostantól ezt nagyon nehéz lenne megvédeniük.

Az vált valóra, amit Gulyás Márton papol hónapok óta. Egy jelölt kell, aki az adott területen a legjobb eséllyel pályázik. Több pártnak inkább foghúzás lehetett a Közös Ország Mozgalom megannyi vitája, és fejtörést okozhatott, hogyan reagáljanak a kerületi közvélemény-kutatásokra. Mostantól még nehezebb lesz visszautasítani Gulyásék koordináló szerepét. Ha pedig sikerült kikényszeríteni néhány precedensnek számító visszaléptetést (mondjuk, a DK részéről az LMP javára, vagy fordítva), akkor új lendületet kaphat a koordináció.

© Fazekas István

A kormányváltást akaró szavazó

A harmadik győztes nálunk nem baloldali politikus, mert ők nem nagyon nyertek semmit. Hódmezővásárhely jobboldali vezetést kap, és az áprilisi esélyek érdekében a baloldalnak fel kell majd adnia, és át kell engednie a Jobbiknak a vidék egy jó részét. Ráadásul a "demokratáknak" a következő hetekben nem egy kellemetlen kompromisszumot kell majd kötniük egymással, ami a pártszakadások és nyílt ellenségeskedések után nem lesz könnyű.

Aki a Jobbikon és a Közös Ország Mozgalmon túl még nyert, az a kormányváltást akaró, de eddig abban nem bízó szavazópolgár. A Facebook valósággal szétrobbant a kárörvendők és triumfálók hadától. A néhol ízléstelenségbe is hajló ünneplés azt bizonyítja, mennyire frusztrált és reményét vesztett volt az a szavazói tábor, amely alig tudja kivárni Orbán Viktor bukását. És bár a kárörvendés lehet bizonyos mértékig kontraproduktív is, mert a fideszes bázist is összezárja (lám, úgy gondolják, volna elég erő egy új békemenetben), de az ellenzéki szavazók hangja így is elég hangos lehet, hogy a jelöltállítási koordinációt kikényszerítse.

Az ellenzéki mezőny ritkításával a kétharmad megakadályozható. Mert maradjunk realisták, ez az elérhető cél.

AKIK BUKTAK

Lázár János

Annyira egyértelmű, hogy ki a legnagyobb vesztese a hódmezővásárhelyi választásnak, hogy a fideszes polgármester-jelölt nevét a többség meg sem tudná mondani. Lázár János sokszor kacsingatott azzal, hogy hátralép az országos politikából, hogy egyszer még esélye legyen előbbre lépni, a kormányfői székig. Azt gondolta, hogy ő majd kibekkeli, amíg Orbán Viktor leamortizálódik. Majd őt fogják megtalálni, mint aki már bizonyította képességeit, és különösebb botrány sem szárad rajta.

Nos, nem érzett rá, mikor kellett volna lépnie. Az esélyeit elbaltázta. Jelenleg Lúzer Jánosnak csúfolják az interneten. Mindenki biztos benne: a miniszter urizálása és hatalmi arroganciája meghatározó tényezője volt a hódmezővásárhelyi bukónak. Ha április után tényleg hátrébb lép, akkor úgy marad meg az emberek emlékezetében, mint aki

túl gyáva volt, hogy akkor engedje el a hatalmat, amikor még értelme lett volna,

vagyonosodása egy egész várost bőszített fel,

és pökhendi parancsolgatással megtestesített minden hatalmi önkényt.

Összefoglalva: fényes jövő áll mögötte. Valószínűleg ebből a szempontból a Fideszen belül sem mindenki egyformán szomorú. Azok, akik valaha megtapasztalták Lázár János könyörtelenségét, most csendben örülnek is. Ha áprilisra a Fidesz megrázza magát, és magabiztosan nyer, akkor sokak gondolják majd visszatekintve, hogy nem is alakulhatott volna jobban a hódmezővásárhelyi meccs.

Orbán már kevésbé könnyen rázhatja le magáról a vasárnapot: hatalmi arroganciában, és mindenben, ami ezzel jár és ebből következik, ő a mester. Lázár csak a tanítvány.

© Túry Gergely

Habony Árpád és propagandastáb

A választási kampányra kitalált politikai termék (Soros/migránsok) és az ehhez gründolt kormányzati média bármilyen hangos is, fegyvernek messze nem olyan hatékony, mint a rezsicsökkentés. A Fidesz úgy hitte, nem kell idén népjóléti intézkedéssel kampányolnia (ha sok kisebb társadalmi csoport hűségét vagy legalább semlegességét közben meg is vásárolta). Talán már meg is bánták ezt az elbizakodottságot.

Az 1300 befogadott menekült és az OLAF-jelentés után a Stop Soros-törvénycsomagot erőltették, semmi újat sem találtak ki, és a hódmezővásárhelyi kudarc másnapján is azt magyarázta Orbán Viktor a hvg.hu-nak, hogy itt a homogén "magyar Magyarország" megőrzése a tét. A fantomellenséggel folytatott harc sokáig tökéletesnek tűnt, mert nem tud visszatámadni. Hódmezővásárhely után viszont azt is kimondhatjuk: egy fantom ellen győzelmet is nehéz felmutatni. Nincs igazán látható, érzékelhető eredmény. A menekültek megállítása évekkel ezelőtt megtörtént, annak emléke megkopott. Hogyan kéne észrevennünk, amikor Sorost is megállították? Amikor a kvótát visszaverték?

© hvg.hu

A magyar politikában mindenki elkezdett hinni abban, hogy az emberek hülyék, vagy legalábbis behülyítették őket. Hogy nem képesek átlátni a propagandán. Van itt viszont még valami, amit árnyalnunk kell Hódmezővásárhely után: a sokat emlegetett médiatúlhatalom. A vidéki sajtó ugyanis hiába van kormánykézen, az emberekhez a digitális csatornákon keresztül továbbra is eljut egy Fidesz által meg nem szűrt valóság. Márki-Zay nem szerepelhetett a helyi sajtótermékben, vagyis nem az egyoldalúság bizonyult hamisnak, hanem annak hatékonysága. A fideszes jelölt nem tudta szavazatra váltani fölényét. Annyi voksot kapott, amennyit a Fidesz már 2014-ben is egy lényegesen szabadabb vidéki sajtó mellett.

A propagandagépezet minden tagja leszerepel, ha egy ősfideszes városban 57 százalékot kap a sajtó által elhallgatott politikai ellenfél. És nem lehetnek biztosak abban, hogy áprilisban majd jobban működik a kitalált stratégia. Annyit viszont már tudunk, hogy Orbán egyelőre nem ereszti.

A küszöb alatti pártok

Végezetül vannak olyan ellenzékiek is, akiknek a vasárnap egy vereséggel ér fel. A kialakult együttműködési kényszerben ugyanis az erő számít. Olyan alkuk következnek, amelyben gyengébb szereplőknek nem osztottak szerepet. Nem Fodor Gábor volt az egyetlen, aki még az áprilisi megmérettetés előtt elveszett. Az Együtt és a Momentum vasárnap óta nehezebb helyzetben van, mint amilyenben már előtte is volt.