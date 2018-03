Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki versenynapján.","shortLead":"Kórházba került az a bíró, akit egy versenyző elütött az apeldoorni pályakerékpáros világbajnokság pénteki...","id":"20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=330cdf2e-119e-48a7-b96f-72d9d7c866d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5a9ccf-7f7b-44f6-9128-daaafef35bbf","keywords":null,"link":"/sport/20180302_birot_gazolt_a_versenyzo_a_palyabringavilagbajnoksagon","timestamp":"2018. március. 02. 17:25","title":"Bírót gázolt a versenyző a pályabringa-világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Átadták a közel félmilliárd forintból felépített fedett jégpályáját Nyíregyházán. Az első jelképes köröket Tóth Ivett műkorcsolyázó, pjongcsangi olimpikon tette meg a jegén.","shortLead":"Átadták a közel félmilliárd forintból felépített fedett jégpályáját Nyíregyházán. Az első jelképes köröket Tóth Ivett...","id":"20180302_uj_nyiregyhazi_jegpalya_toth_ivett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0b662ca-9999-4ccb-8f4c-f63fbc065179&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4b2952-3f2d-4baf-9429-a4b34d898ccd","keywords":null,"link":"/sport/20180302_uj_nyiregyhazi_jegpalya_toth_ivett","timestamp":"2018. március. 02. 16:12","title":"A \"rockistennő\" avatta fel az új nyíregyházi jégpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzeti Sport Mészáros Lőrinc sportlapja, ahol most olyan véleménycikket közöltek, hogy a Magyarországra érkező idegenlégiósok középszerűen játszanak. De jól meg vannak fizetve.","shortLead":"A Nemzeti Sport Mészáros Lőrinc sportlapja, ahol most olyan véleménycikket közöltek, hogy a Magyarországra érkező...","id":"20180302_Orban_kedvenc_lapjaban_huztak_le_a_magyar_focit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a80985-5d73-44da-aa17-907f900fa2a4","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Orban_kedvenc_lapjaban_huztak_le_a_magyar_focit","timestamp":"2018. március. 02. 12:44","title":"Orbán kedvenc lapjában húzták le a magyar focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem örülhet, az ügyészség kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését.","shortLead":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem...","id":"20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0206212b-1885-469c-adf3-0c6a3fbd14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. március. 01. 16:46","title":"Kiszabadult az előzetesből Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bdab5e1-e525-4be5-8cee-c21b7b876c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy csütörtök este szabadult.","shortLead":"Czeglédy csütörtök este szabadult.","id":"20180302_Felfuggesztettek_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bdab5e1-e525-4be5-8cee-c21b7b876c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e331c6-2ab6-4b33-9e37-fdbb2d4a1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Felfuggesztettek_Czegledy_Csaba_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 02. 15:03","title":"Felfüggesztették Czeglédy Csaba mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint harmada mindössze egy hónapig bírná fizetés nélkül.","shortLead":"A magyarok több mint harmada mindössze egy hónapig bírná fizetés nélkül.","id":"20180301_Ehen_halni_lenne_eleg_a_magyar_haztartasok_tartaleka","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e8d2f1-b8ec-4e16-9e7c-8dfe42e51f0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Ehen_halni_lenne_eleg_a_magyar_haztartasok_tartaleka","timestamp":"2018. március. 01. 12:35","title":"Éhen halni lenne elég a magyar háztartások tartaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kékestetőn közel mínusz 12 fokot mértek. ","shortLead":"Kékestetőn közel mínusz 12 fokot mértek. ","id":"20180301_Ma_egy_55_eves_hidegrekord_dolt_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20971c-4051-483c-9767-ebf7fae46ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Ma_egy_55_eves_hidegrekord_dolt_meg","timestamp":"2018. március. 01. 19:49","title":"Ma egy 55 éves hidegrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950443a5-fc87-4663-a3b0-abc1107a8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg Hegedűs Zoltán, Márki-Zay ellenfele azt állította a kampányban, hogy nincs Hódmezővásárhelynek tartozása, az új polgármester úgy látta, hogy négymilliárd forinttal adós a város. Hegedűs viszont továbbra is kitart amellett, hogy nyugodt szívvel adja át hétfőn az irányítást.","shortLead":"Míg Hegedűs Zoltán, Márki-Zay ellenfele azt állította a kampányban, hogy nincs Hódmezővásárhelynek tartozása, az új...","id":"20180302_MarkiZay_belenezett_a_hodmezovasarhelyi_koltsegvetesbe_es_megdobbent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=950443a5-fc87-4663-a3b0-abc1107a8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87acb132-a001-4405-a3f6-fbabb7f66777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_MarkiZay_belenezett_a_hodmezovasarhelyi_koltsegvetesbe_es_megdobbent","timestamp":"2018. március. 02. 15:52","title":"Márki-Zay belenézett a hódmezővásárhelyi költségvetésbe, és megdöbbent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]