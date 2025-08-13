Pachmann Péter 28 év után távozik a TV2-től

Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki indulása óta meghatározó arca volt a TV2-nek – jelentette be a csatorna. Mint írták, a Pachmannt műsorvezetőként a továbbiakban nem lehet majd látni a képernyőn, továbbra is szoros kapcsolatban marad az csatornával: a háttérben aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában.

Az 54 éves műsorvezető 1997-ben került a TV2-höz. Előbb a Tények híradóban láthatták a nézők, később volt külpolitikai tudósító, valamint vezette a Mokkát és a Naplót is.

Pachmann azzal indokolta a döntését, hogy ősztől szeretne elsősorban édesapaként jelen lenni, ez viszont más időbeosztást és prioritásokat kíván. „A képernyőtől való búcsú tehát nem visszavonulás, hanem tudatos váltás” – nyilatkozta, hozzátéve: több, mint tízezer adással a háta mögött különösen nehéz a búcsú. „Az életem több mint felét a TV2 képernyőjén töltöttem. Tapasztaltabb, bölcsebb – és boldogabb – lettem, mintha ez a hatalmas kaland nem lett volna az életem része” – fogalmazott.

Pachmanntól a TV2 Csoport Hírigazgatója, az augusztus eleji F1-es Magyar Nagydíjon sok milliós szettben megjelent Szalai Vivien is elbúcsúzott, és megköszönte az elkötelezett munkáját.

Nyitókép: Mokka