A vártnál rosszabb állapotban van a Flórián téri felüljáró, elhúzódik a felújítás

A vártnál rosszabb műszaki állapotban van a Flórián téri felüljáró déli része, amely a Szentendrei útról vezet Pest irányába, ezért elhúzódnak a jelenleg is zajló felújítási munkálatok – tudta meg a Magyar Hang.

A felüljárónak ezt a részét március 1-jén zárták le és a tervek szerint szeptemberben készültek volna el a rekonstrukciójával, de Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője most arról beszélt, hogy

az átadás-átvétel novemberben történhet meg.

Kovács azt mondta, hogy az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A tervezők és mérnökök azután mintavételezéssel és műszeres mérésekkel vizsgálták a károsodás mértékét, és megállapították, hogy jelentős, csak a bontási munkálatok elvégzését követően láthatóvá váló károsodások vannak a déli híd pályalemezén.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, az állapotok ugyanis nehezítik az új szigetelés megfelelő kialakítását. Olyan javításokra is szükség lesz, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna – mondta Kovács.

A munkálatok jelenleg a felüljáró déli oldalán zajlanak, az északin csak azután kezdik majd a kárfelmérést, hogy átadták az első szakaszt. Az északi hídon is a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik majd a felújítás. A szakemberek feltételezik, hogy ott is hasonló állapottal találkozik a kivitelező, ennek fényében fogják látni, mekkora pluszköltségei lesznek a teljes felújításnak és mennyi plusz munkaidővel fog járni.