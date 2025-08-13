Megint jön a harmadfokú hőségriasztás, 35 fok is lehet a hét második felében

Csütörtök éjféltől vasárnap éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére az országos tiszti főorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a katasztrófavédelem közös közleményében arra emlékeztetnek, hogy a harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is.

A közlés szerint

a következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 Celsius-fokot, a legmelegebb órákban pedig akár 35 Celsius-fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

A rendkívüli melegben a szervezet gyorsan kimerül, a folyadék- és ásványianyag-vesztés pedig hamar rosszulléthez vezethet. Az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy a legforróbb órákban kerüljék a tűző napot, keressenek árnyékot vagy hűtött helyiséget, valamint fordítsanak kiemelt figyelmet a gyerekekre, az idősekre, a betegekre és a háziállatokra.

Vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, amely értelmében erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet nem szabat felügyelet nélkül hagyni. Idén már 8106 tűz keletkezett a szabadban, 55 ember megsérült, a leégett terület nagysága 93 millió négyzetméter.