Kisebb csapatokkal szivárogtak be a front mögé az oroszok Pokrovszktól északnyugatra

Kisebb orosz felderítő és szabotőrcsapatok szivárogtak be a front mögé Pokrovszktól északnyugatra, Dobropillja térségében – derül ki az Institute for the Study of War katonai elemzőintézet friss értékeléséből.

Az ukrán vezérkar azt közölte, hogy az egységek egy részét már megsemmisítették, de továbbra is komoly harcok zajlanak a területen. Azt is elmondták, hogy a fenyegetés elhárítására erősítést küldtek a körzetbe. Azt Volodimir Zelenszkij elnök is elismerte, hogy a helyzet bonyolult Dobropilljánál, ahol az oroszok tíz kilométer mélyen nyomultak be a front mögé, ám szerinte az oroszok nem rendelkeznek gépesített felszereléssel, azaz sem harckocsijaik, sem más harcjárműveik nincsenek.

Abban megegyeznek az ukrán és az orosz források beszámolói, hogy egyelőre korlátozott beszivárgásról van szó, ezek a csapatok önmagukban nem tudnak komoly kárt okozni az ukrán védelemnek. Erdőkben, lakatlan házakban rejtőznek el, és akkor csapnak le, ha gyenge pontot találnak, vagy ha további erősítést kapnak. Utóbbi esetben az akció tartós területszerzéssé, tehát hadműveleti szintű eredménnyé is válhat, ezért volna fontos, hogy az ukrán erők mielőbb felszámolják ezeket a kis csoportokat.

A nagyobb méretű támadások kivédésében az ukránok továbbra is támaszkodhatnak az oroszoknak nagy veszteségeket okozó drónegységeikre, valamint a most beérkezett erősítéseikre is. Ezek a csapatok azonban máshonnan fognak hiányozni, ahol az oroszok a Dobropilljánál látottakhoz hasonló taktikával próbálkozhatnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a mostani helyzet mennyiben befolyásolja majd a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök péntekre tervezett találkozójának eredményét, de az oroszok biztosan megpróbálják majd felhasználni, már ha az ukránoknak addig nem sikerül felszámolni a betöréseket. Vagyis az ukránoknak nem csak az oroszokkal, de az idővel is versenyt kell futniuk.