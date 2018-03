Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","shortLead":"Március 14-én hunyt el a világ legismertebb és legelismertebb fizikusa. 3.14: ugye ismerős?\r

\r

","id":"20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e2712b4-0f15-4918-86d6-805b11f33e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99478c2f-6fe5-45bc-b789-a09c706a54a7","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Feltunt_hogy_mirol_nevezetes_nap_Hawking_halalanak_napja","timestamp":"2018. március. 14. 13:19","title":"Feltűnt, miről nevezetes Hawking halálának napja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok számára önmaguk optimalizálását, a hatékonyság javítását, az optimális ügyfélélmény biztosítását.","shortLead":"Olyan mesterséges intelligencián alapuló (AI) technológiákat vezet be az Ericsson, amelyek lehetővé teszik a hálózatok...","id":"20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af086cee-1165-4049-ae3f-f64e2062ecf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff88365-4a4e-47d2-99e3-0740d286eac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ericsson_5g_mesterseges_intelligencia_gepi_tanulas_mobilhalozat","timestamp":"2018. március. 14. 15:03","title":"Szakadozik a térerő? Nem gond, az új mobilhálózatok olyan okosak, hogy már saját magukat javítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt a bejelentését, amely szerint \"nagyon valószínű\", hogy Oroszország áll Szergej Szkripal volt orosz hírszerző és lánya megmérgezése mögött.","shortLead":"Cirkuszi előadás a brit parlamentben – az orosz külügyi szóvivő így minősítette Theresa May brit kormányfőnek azt...","id":"20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd1b622-b416-4640-873c-f87552cadff3","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_moszkva_a_kemugyrol_may_bejelentese_cirkuszi_eloadas","timestamp":"2018. március. 12. 21:06","title":"Moszkva a kémügyről: May bejelentése cirkuszi előadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében.","shortLead":"Jellemzően felhős lesz az ég, a legkevesebb napsütés délnyugaton, a legtöbb az Alföldön lehet – olvasható az Országos...","id":"20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2867bab3-8f6b-472c-b666-6c4781fd0cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_meg_kitart_a_tavaszias_ido","timestamp":"2018. március. 14. 05:25","title":"Még kitart a tavaszias idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5590a8dc-0b6b-4878-912d-c5ec5c26eb69","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Észak-Svédország felvirágoztatására kell költeni a pénz felét. ","shortLead":"Észak-Svédország felvirágoztatására kell költeni a pénz felét. ","id":"20180313_Kiderult_kire_hagyta_meses_vagyonat_az_Ikea_alapitoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5590a8dc-0b6b-4878-912d-c5ec5c26eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90acc23f-bbd2-42f3-83fd-c6b3e5b8e18a","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Kiderult_kire_hagyta_meses_vagyonat_az_Ikea_alapitoja","timestamp":"2018. március. 13. 21:13","title":"Kiderült, kire hagyta mesés vagyonát az Ikea alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia érintésével érkezett meg Ausztriába. A Dzsafari testvéreknek és gyermekeiknek azt után kellett távozniuk, hogy az Európai Unió Bírósága is Ausztriának adott igazat. Több százezer menekült helyzete bizonytalanodott el a döntés miatt.","shortLead":"Zágrábba szállítottak vissza öt afgán menekültet, aki 2016-ban Horvátországban lépett be az EU területére, s Szlovénia...","id":"20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a86934-4239-49f6-ac04-bc44fef77a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7f3ec-b478-4ea9-bfea-9f369f79fed6","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Precedens_lehet_afganokat_toloncoltak_vissza_Horvatorszagba_Ausztriabol","timestamp":"2018. március. 14. 07:28","title":"Precedens lehet: afgánokat toloncoltak vissza Horvátországba Ausztriából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b650159b-54c4-4b77-aad9-7238c6ab5fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367dfe2a-2771-4f83-ac4b-cef6dba796b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Kosa_Lajos_beszakadt_Orban_Viktor_egy_napra_eltunt","timestamp":"2018. március. 14. 11:33","title":"A nap, amikor Kósa Lajos elmerült, Orbán Viktor eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]