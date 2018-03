Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","shortLead":"Stormy Daniels nagyon szeretné elmondani a saját verzióját az afférjukról.","id":"20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf60aa5b-ca52-4ded-a924-fffb077e6b37","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Trump_pornoszinesznoje_visszafizeti_a_penzt_csak_beszelhessen","timestamp":"2018. március. 13. 08:33","title":"Trump pornószínésznője visszafizeti a pénzt, csak beszélhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több alkotásából is.","shortLead":"A magyar közönség ismerheti A tavasz tizenhét pillanatából, több más világhírű szovjet filmből és Szabó István több...","id":"20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d39b1c-2cb4-4337-8c95-e1dc7d5b20b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ad8f3-0749-4c8a-81e7-b747840bcd9a","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Elhunyt_Oleg_Tabakov_orosz_szineszrendezo","timestamp":"2018. március. 12. 19:09","title":"Elhunyt Oleg Tabakov orosz színész-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott hozzá. Ezt pótolja most a Samsung, és némi extrával is megfűszerezik, hogy tovább bővítsék a telefonnal elvégezhető egészségügyi mérések sorát. ","shortLead":"Bár az új Samsung nagyágyú rendelkezik a vérnyomásméréshez szükséges szenzorral, a vonatkozó környezet eddig hiányzott...","id":"20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688da50d-15f5-4d51-8c3c-d2056e948db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73093ce8-e430-4c02-a69b-4f899d3ef410","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_galaxy_s9_vernyomas_meres_my_bp_lab_alkalmazas_s_health","timestamp":"2018. március. 13. 15:03","title":"Jó tudni: nem csak a pulzust, a vérnyomást is méri a Samsung Galaxy S9","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek az üzenetek az üzenetküldőben.","shortLead":"Hamarosan jön a WhatsApp új verziója, amellyel a jelek szerint küldés után akár egy órával is törölhetők lesznek...","id":"20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d408b539-df6d-4e96-8d9d-6d62275d8f5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_whatsapp_uzenet_torlese_utolag_torles_mindenkinel","timestamp":"2018. március. 13. 09:03","title":"Olyan funkció jön a WhatsAppba, amelyről sokan csak álmodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikust, Stephen Hawkingot méltatva a tudósok. Kozmológusok, fizikaprofesszorok emlékeznek meg Hawkingról. ","shortLead":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti...","id":"20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e8cfc-6a55-4d19-b344-8dc2fb265f9e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","timestamp":"2018. március. 14. 11:31","title":"Rendre tréfával kezdte a fekete lyukakról szóló előadásait – tudósok emlékeznek meg Hawkingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","shortLead":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","id":"20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1381199e-e24b-4918-bc6a-0965a6525a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","timestamp":"2018. március. 14. 14:57","title":"Tegeződve magyarázkodik Facebook-oldalán Kósa Lajos, az édesanyja 800 millióját nem említi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap leköpött egy fiatal lányt.","shortLead":"Felfüggesztette a Sky csatorna az ott szakkommentátorként dolgozó futballistát, Jamie Carraghert, amiért vasárnap...","id":"20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193ae9c1-9279-43b3-b799-938b123fcd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae6c3c4-a6e2-482f-af82-ee9487fff2f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_carragher_liverpool_manchester_united_kopes","timestamp":"2018. március. 12. 16:55","title":"Rámehet a Liverpool legendájának karrierje, hogy leköpött egy lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]